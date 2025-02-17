Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın cinayetine ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Davanın 26 Aralık'ta başlayan ve 28 Aralık'ta sona eren 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

DEVRAN İÇİN İHBARDA BULUNDU Kritik davada yeni bir gelişme yaşandı. Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, Salim Güran'ın oğlu Devran Güran hakkında cinayete iştirakten soruşturma açılarak, gerekli delillerin toplanıp hakkında cezalandırılması için kamu davası açılması ve tutuklanması, olmadığı takdirde kaçma şüphesi bulunduğundan yurt dışına çıkış yasağı getirilmesi hususunda sulh ceza mahkemesinden karar alınması yolundaki Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunduğunu açıkladı.

"BAŞ ŞÜPHELİ OLMALI" Nevzat Bahtiyar'ın avukatı konuya ilişkin paylaştığı dilekçede şüpheli Devran Güran'ın vermiş olduğu çelişkili ifadeler ve ifadelerin içerisinde belirttiği bazı nedenlerden dolayı davada yargılanan sanıklardan biri olması gerektiği kanaatiyle, 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne daha önce talepte bulunulduğunu ancak bu talebin reddedildiğini açıkladı. Eryılmaz, Devran Güran'ın Narin Cinayeti'nin baş şüphelilerinden birisi olması gerektiği konusundaki düşüncelerini tekrarladı.