Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın cinayetine ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Davanın 26 Aralık'ta başlayan ve 28 Aralık'ta sona eren 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.
DEVRAN İÇİN İHBARDA BULUNDU
Kritik davada yeni bir gelişme yaşandı. Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, Salim Güran'ın oğlu Devran Güran hakkında cinayete iştirakten soruşturma açılarak, gerekli delillerin toplanıp hakkında cezalandırılması için kamu davası açılması ve tutuklanması, olmadığı takdirde kaçma şüphesi bulunduğundan yurt dışına çıkış yasağı getirilmesi hususunda sulh ceza mahkemesinden karar alınması yolundaki Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunduğunu açıkladı.
"BAŞ ŞÜPHELİ OLMALI"
Nevzat Bahtiyar'ın avukatı konuya ilişkin paylaştığı dilekçede şüpheli Devran Güran'ın vermiş olduğu çelişkili ifadeler ve ifadelerin içerisinde belirttiği bazı nedenlerden dolayı davada yargılanan sanıklardan biri olması gerektiği kanaatiyle, 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne daha önce talepte bulunulduğunu ancak bu talebin reddedildiğini açıkladı. Eryılmaz, Devran Güran'ın Narin Cinayeti'nin baş şüphelilerinden birisi olması gerektiği konusundaki düşüncelerini tekrarladı.
Nedenlerini ise şu şekilde sıraladı:
📌Devran Güran, 28.08.2024 tarihli Jandarma Bilgi Alma Tutanağı'nda, olay tarihi olan 21.08.2024 tarihinde saat 14:30 civarında, Diyarbakır İlinden Mardin İli Derik İlçesine, amcası Barış Güran'ın BMW marke aracıyla, davetiye dağıtmaya gittiğini, yanında amcası Barış Güran, Uğurcan Güran ve Muhammet Kaya'nın olduğunu ifade etmiş, davetiyeleri dağıttıktan sonra, Mardin'de yemek yerken Yusuf Kaya'nın arayıp Narin'in kaybolduğu haberini verdiğini beyanda bulunmuştur.
📌Barış Güran, 24.08.2024 tarihli Bilgi Alma Tutanağı'nda; 21.08.2024 tarihinde düğün için Mardin'e davetiye dağıtmaya gittiğini ve yoldayken Devran'ı Güran'ı birisinin arayarak Narin'in kaybolduğunu söylediğini, ardından hızla köye geldiklerini beyan etmiştir.
📌Barış Güran, 29.08.2024 tarihli Görüşme Tutanağı'nda, olay günü Muhammet Kaya, Uğurcan Güran ve Devran Güran ile saat 14:30 civarında Erhan Güran'ın evinin önünden Mardin'e davetiye dağıtmaya gittiklerini, saat 20:00 civarında, Devran Güran'ın kendisine Narin'in kaybolduğunu söylediğini, bu bilgiyi de dayısının oğlundan aldığını söylediğini, hızlı bir şekilde köye geldiklerini, 20:30-21:00 arasında köyde olduklarını beyan etmiştir.
SAATLER ÇELİŞKİLİ
Dilekçede; Barış Güran, Devran Güran, Kurtuluş Kaya ve Uğurcan Güran'ın bütün aşamalarda verdikleri ifadeleri dikkate alındığında köyden ayrılma saatlerinin çelişkili olduğu vurgulandı.
"GÖZ HAPSİNDE TUTULUYOR"
Eryılmaz, ifadeler doğrultusunda kameralar incelendiğinde Erhan Güran'ın evinden çıkarak, alt yoldan Çarıklı istikametine giden hiç siyah renkli bir araç görünmediği belirtildi. Eryılmaz, Narin bulunduktan sonra da Tv kanallarında Güran ailesinin erkek bireylerinin hepsinin canlı yayınlara katılarak olay hakkında konuştuğuna dikkat çekerek, "Devran Güran, olayın olduğu günden bugüne kadar sanki sırra kadem bastı ve ortalıktan kayboldu. Ancak, köy içinden aldığımız bilgilere göre, köyde bir evde göz hapsinde tutuluyormuş. Başında da İbrahim Güran varmış." dedi.
Dilekçede adı geçen Muhammet Kaya ile ilgili Narin'in ağabeyi Baran Güran da bir paylaşımda bulundu. Güran paylaşımında "Muhammet Kaya 25 numaralı kırmızı bir terlik yolun ortasında buldu diye şu an cezaevinde Narin'in terliği olmadığı da 10 dakika sonra bildirmiştik" ifadelerine yer verdi.
Güran, geçtiğimiz günlerde de kardeşi Enes Güran ve annesi Yüksel Güran'ı ziyaret ettiğini açıkladı. Güran, "Görüş başlayıp bitene kadar aktığınız gözyaşlarına kurban olsunlar size iftira atanları Allah'a havale ediyorum" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Öte yandan Narin Güran dosyasında İstinaf Mahkemesi sürecinin başladığı öğrenildi. 12 klasörden oluşan dosyanın bu hafta Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmesi bekleniyor.
UYAP üzerinden onayladıktan sonra bu kez Narin cinayetine ilişkin yüzlerce dokümanın içerisinde yer aldığı bini aşkın sayfadan oluşan 12 klasörlük dosyanın PTT yoluyla fiziki olarak 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderileceği bilgisine ulaşıldı. Bölge İstinaf'ta bir bozma olmaması durumunda, Narin dosyasıyla ilgili bu kez Yargıtay aşaması başlayacağı belirtildi.