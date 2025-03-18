takvim-logo

İstanbul'a kar yağacak mı? MGM uyardı, AKOM devrede! 19 Mart 2025 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü MGM ve AKOM başta olmak üzere ilgili kurumlar, Türkiye genelinde etkili olacak soğuk hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı. Mart ayının bahar umutlarını bir süreliğine erteleyeceği bu hafta, özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok şehir lapa lapa kar yağışına hazırlanıyor.

author-1
takvim.com.tr
İstanbul’a kar yağacak mı? MGM uyardı, AKOM devrede! 19 Mart 2025 hava durumu

Bahar yüzünü göstermeye başlamışken, İstanbul ve birçok kentte kış adeta geri sarıyor! Meteoroloji uzmanlarının yaptığı açıklamalara göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası etkisini artırarak lapa lapa kar yağışına sebep olacak.

İstanbul’a kar yağacak mı? MGM uyardı, AKOM devrede! 19 Mart 2025 hava durumu

💥 HAVA DURUMU NASIL DEĞİŞECEK?

💨 Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre; 18 Mart Salı gününden itibaren ülkemiz soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Hava sıcaklıklarının salı günü kuzeybatıda, çarşamba günü ise ülke genelinde 10 ila 15 derece azalması bekleniyor.

İstanbul’a kar yağacak mı? MGM uyardı, AKOM devrede! 19 Mart 2025 hava durumu

🌨️ AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN KRİTİK UYARI!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de vatandaşları uyardı. Açıklamaya göre:

✔️ 19 Mart Çarşamba gecesi ve 20 Mart Perşembe günü yüksek kesimlerde kar yağışı görülecek.

✔️ Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava nedeniyle sıcaklıklar hızla düşecek.

✔️ Hafta ortasına kadar sıcaklıklar 5 dereceye kadar gerileyecek.

✔️ Martın son haftasında ve Ramazan Bayramı'nda sıcaklıkların tekrar mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.

İstanbul’a kar yağacak mı? MGM uyardı, AKOM devrede! 19 Mart 2025 hava durumu

💥 "KIRBAÇ ETKİSİ" TEHLİKESİNE DİKKAT!

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu iklim değişikliğinin yarattığı "kırbaç etkisi" tehlikesine dikkat çekti. Aşırı yağışların ardından gelen kuraklık, yangınları tetikleyebilir! Özellikle Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde bu etkiye karşı önlem alınması gerektiğini belirtti.

İstanbul’a kar yağacak mı? MGM uyardı, AKOM devrede! 19 Mart 2025 hava durumu

🌧️ BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

🌧️ Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre;

  • Marmara, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor.

  • Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak.

  • Akşam saatlerinden itibaren bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.

  • Özellikle İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Erzincan ve Tunceli'de kuvvetli yağış bekleniyor.

İstanbul’a kar yağacak mı? MGM uyardı, AKOM devrede! 19 Mart 2025 hava durumu

🌬️ KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI!

Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Sinop, Samsun çevrelerinde rüzgar 50-70 km/saat hızla esecek. Vatandaşların çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.

🌨️ ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİYELERİNE DİKKAT!

Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip yamaçlarda çığ riski bulunuyor. Ayrıca buzlanma ve don olayları yaşanabilir.

🌱 ZİRAİ DON UYARISI!

🌞 Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı-Orta Karadeniz bölgelerinde gece saatlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli zirai don bekleniyor. Tarım ile uğraşan vatandaşların önlem alması öneriliyor.

İstanbul’a kar yağacak mı? MGM uyardı, AKOM devrede! 19 Mart 2025 hava durumu

🌧️ İSTANBUL'DA SICAKLIK 1 GÜNDE 15 DERECE DÜŞTÜ!

İstanbul, soğuk hava dalgasından en çok etkilenen şehirlerden biri oldu. Dün 23 dereceyi bulan sıcaklıklar, bugün 8 dereceye kadar düştü!

İstanbul’a kar yağacak mı? MGM uyardı, AKOM devrede! 19 Mart 2025 hava durumu

🌧️ İstanbul İçin 19 Mart Hava Durumu: Yağmur ve Soğuk Hava Geri Dönüyor! ❄️

İstanbul'da bahar hayalleri suya düşüyor! ☁️ Geçtiğimiz hafta güneşli günlerin tadını çıkaran İstanbullular, şimdi ise soğuk ve yağışlı hava ile karşı karşıya. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre, 19 Mart Çarşamba günü İstanbul'da sağanak yağış ve sert rüzgar etkili olacak.

🔹 Sabah saatlerinde kapalı ve bulutlu bir hava bekleniyor.
🔹 Öğleden sonra kuvvetli sağanak yağmur başlayacak.
🔹 Gece saatlerine doğru sıcaklık daha da düşerek 5 dereceye kadar gerileyecek.
🔹 Rüzgar, kuzey yönünden saatte 50 km hıza ulaşacak, hissedilen sıcaklık daha düşük olacak.

Fotoğraflar: AA