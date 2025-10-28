KPSS şartsız fırsat! İŞKUR’dan 40 Şehirde 3000 güvenlik, şoför, işçi alımı başladı: Şartlar ne, nasıl başvurulur?
İş arayanlar müjde! Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), belediyeler ve iştirakleri bünyesine dev bir alım yapıyor. Tam 40 şehirde, KPSS şartı aranmaksızın 3000 personel işe alınacak! Güvenlik görevlisi, şoför, büro personeli ve çeşitli kadrolarda işçi pozisyonları için Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı listesi güncellendi. Peki hangi şehirlerde personel alımı var, başvuru şartları nedir? İşte İŞKUR'un KPSS'siz İŞKUR işçi alımı ilanlarına dair tüm detaylar.
Giriş Tarihi: 28.10.2025 09:30