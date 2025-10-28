Kadraj Galeri Kadraj İkon KPSS şartsız fırsat! İŞKUR’dan 40 Şehirde 3000 güvenlik, şoför, işçi alımı başladı: Şartlar ne, nasıl başvurulur?

İş arayanlar müjde! Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), belediyeler ve iştirakleri bünyesine dev bir alım yapıyor. Tam 40 şehirde, KPSS şartı aranmaksızın 3000 personel işe alınacak! Güvenlik görevlisi, şoför, büro personeli ve çeşitli kadrolarda işçi pozisyonları için Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı listesi güncellendi. Peki hangi şehirlerde personel alımı var, başvuru şartları nedir? İşte İŞKUR'un KPSS'siz İŞKUR işçi alımı ilanlarına dair tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 28.10.2025 09:30
Belediyeler, çok çeşitli alanlarda personel alımı yapıyor. Adayların en çok ilgi gösterdiği kadroların başında ise Özel Güvenlik Görevlisi geliyor. "Bekçi" alımlarını bekleyen vatandaşlar için bu ilanlar önemli bir fırsat sunuyor.

Alım yapılacak diğer bazı meslekler şunlardır:

Özel Güvenlik Görevlisi (Silahlı/Silahsız)

Otobüs Şoförü ve Kamyon Şoförü

Büro Personeli ve Büro İşçisi

Temizlik İşçisi

Beden İşçisi (Genel)

Park ve Bahçe İşçisi (Park İşçisi)

Asfalt İşçisi ve Kaldırım Ustası

Çöp Personeli

Engelli Personel

Avukat

Psikolog

Mühendis (Jeoloji vb.)

Tekniker ve Teknisyenler (Elektrik, Kaynak)

Aşçı, Garson ve Kat Hizmetleri Görevlisi

Genel Başvuru Şartları Nelerdir?

Belediyelerin işçi alımlarına başvurmak isteyen adayların bazı genel şartları taşıması gerekiyor. Her ilan kendi özel şartını belirtse de, tüm adaylardan istenen ortak koşullar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

18 yaşını tamamlamış ve 50 yaşından gün almamış olmak.

Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmak.