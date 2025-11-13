KPSS şartı yok, tek şart o sınav! TSK’ya muvazzaf subay ve astsubay alımı başladı!
Millî Savunma Bakanlığı (MSB) kritik bir alım duyurusu yaparak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları için bando sınıfında toplam 108 muvazzaf subay ve astsubay adayı alacağını ilan etti. Başvurular 11 Kasım'da başladı ve son tarih 23 Kasım 2025 olarak belirlendi. Adayların bu kritik tarihe kadar çevrim içi ön başvurularını tamamlamaları gerekiyor.
Giriş Tarihi: 13.11.2025 08:22