KPSS şartı yok, tek şart o sınav! TSK’ya muvazzaf subay ve astsubay alımı başladı!

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) kritik bir alım duyurusu yaparak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeki Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları için bando sınıfında toplam 108 muvazzaf subay ve astsubay adayı alacağını ilan etti. Başvurular 11 Kasım'da başladı ve son tarih 23 Kasım 2025 olarak belirlendi. Adayların bu kritik tarihe kadar çevrim içi ön başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Giriş Tarihi: 13.11.2025 08:22
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TSK'nın müzikle gücüne güç katacak yeni personel alım ilanını yayımlayarak binlerce müzisyene ve sanatsevere TSK kapılarını açtı. 2025 yılı personel temin kılavuzuna göre, Bando sınıfında istihdam edilmek üzere, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları bünyesine 108 muvazzaf subay ve astsubay alınacak.

Bu alımın en önemli ve belirleyici şartı KPSS puanı istenmemesi. Adayların başarı kriteri, MSB tarafından yapılacak/yaptırılacak Genel Kültür Sınavı ile birlikte esas olarak Müzik Yeterlilik ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı olacak. Başvurusu kabul edilen adaylar, bu müzik sınavına (Ankara/Kirazlıdere'de veya duyurulacak başka bir merkezde) tabi tutulacak.

Bu alımı diğer ilanlardan ayıran en önemli özellik, adaylardan herhangi bir KPSS puanı şartı aranmamasıdır. Adayların değerlendirilmeye alınması için MSB tarafından yapılacak olan Genel Kültür Sınavı'ndan en az 50 puan alması yeterli görülürken, asıl belirleyici aşama Müzik Yeterlilik ve Bilgi Seviye Tespit Sınavı olacak. Başvurular, 11 Kasım 2025 tarihi itibarıyla resmen başladı ve 23 Kasım 2025 tarihine kadar https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden online olarak alınmaya devam edecek.

Kuvvet Komutanlıklarına Göre Dağılım ve Branş Detayları

Toplam 108 kişilik kontenjan, subay ve astsubay rütbelerinde olmak üzere üç kuvvet komutanlığına dağıtılmış durumda. Kadın adaylara da farklı branşlarda kontenjan ayrılması dikkat çekiyor.

1. Kara Kuvvetleri Komutanlığı – (65 Subay Alımı)

Kara Kuvvetleri'ne alınacak 65 subay adayı, özellikle nefesli ve vurmalı çalgılar branşlarında yoğunlaşıyor. Kadın adaylar için SiB Klarnet, Trompet ve Tenor Bas Trombon branşlarında kontenjan ayrılmıştır.

Erkek Aday Kontenjanları (Örnek): Bariton (5), Büyük Bas (3), Mi. Klarnet (3), Korno (4), Obua (2), Vurmalı Çalgılar (4), Alto/Senofon/Bariton Saksofon (5) vb.

Kadın Aday Kontenjanları (Örnek): Trompet (1), SiB Klarnet (2), Tenor Bas Trombon (1)

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı – (6 Astsubay Alımı)

Deniz Kuvvetleri'ne alınacak astsubaylar, kadın ve erkek adaylara eşit şekilde dağılmıştır. Fagot, SiB Klarnet, Korno, Trompet gibi branşlarda kadın astsubay alımı yapılacaktır.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı – (37 Astsubay Alımı)

Hava Kuvvetleri, bando sınıfında en çeşitli branşlara sahip komutanlık olarak öne çıkıyor. Klasik müzik enstrümanlarının yanı sıra, modern müzik dallarından Gitar, Piyano, Bateri ve hatta Vokalist branşlarında da alım yapılacaktır. Vokalist branşı, 3 erkek ve 3 kadın olmak üzere toplam 6 kişilik geniş bir kontenjana sahiptir.