KPSS şartı yok, tek şart o sınav! TSK’ya muvazzaf subay ve astsubay alımı başladı!

Bu alımı diğer ilanlardan ayıran en önemli özellik, adaylardan herhangi bir KPSS puanı şartı aranmamasıdır. Adayların değerlendirilmeye alınması için MSB tarafından yapılacak olan Genel Kültür Sınavı'ndan en az 50 puan alması yeterli görülürken, asıl belirleyici aşama Müzik Yeterlilik ve Bilgi Seviye Tespit Sınavı olacak. Başvurular, 11 Kasım 2025 tarihi itibarıyla resmen başladı ve 23 Kasım 2025 tarihine kadar https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden online olarak alınmaya devam edecek.