KPSS 60-65 puanla memur alımı: Zabıta, itfaiye eri, memur alacak belediyeler (güncel tam liste)

Kamuya girmek isteyenler dikkat! En az 60-65 KPSS puanı ile belediyeler, bakanlıklar ve diğer kurumlar personel alıyor. Zabıta memuru, itfaiye eri, memur alımı ilanları ve başvuru tarihleri için güncel tam listeyi inceleyin.

Milyonlarca adayın büyük bir umutla girdiği Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının ardından, şimdi gözler kamu kurumlarının açacağı istihdam ilanlarına çevrildi. Devlet güvencesinde bir kariyer hedefleyen vatandaşlar için belediyelerden bakanlıklara, üniversitelerden hastanelere kadar birçok kurum yeni kadro müjdeleri vermeye başladı.

Belediyelerin en az 60-65 KPSS taban puanı ile yapacağını duyurduğu zabıta memuru, itfaiye eri ve düz memur alımları, adaylar arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Bakanlıkların da ilana çıkmasıyla birlikte, düşük KPSS puanıyla dahi atanma umudu taşıyan on binlerce kişilik yeni bir istihdam fırsatı doğdu. Peki, hangi kurum, hangi pozisyon için, kaç personel alacak? Başvuru şartları neler ve son başvuru tarihleri ne zaman?

İşte kariyerinize kamuda yön vermek için kaçırmamanız gereken güncel memur alımı ilanlarının tam listesi ve başvuru sürecine dair bilmeniz gereken tüm kritik detaylar.

EN ÇOK PERSONEL ALIMI YAPAN KURUMLAR HANGİLERİ?

En Yüksek Kontenjan: Şehitkamil Belediyesi, 50 Zabıta Memuru alımıyla listedeki en yüksek kontenjanlı ilanı yayınladı.

Birden Fazla Kadro: Edirne Belediyesi, 15 İtfaiye Eri ve 15 Zabıta Memuru olmak üzere toplam 30 kişilik bir alım gerçekleştiriyor.

Bakanlık Kadrosu: Sağlık Bakanlığı, kariyerine merkez teşkilatında başlamak isteyenler için 35 Müfettiş Yardımcısı alımı yapıyor.

GÜNCEL MEMUR ALIMI İLANLARI: KURUMLAR, KADROLAR VE BAŞVURU TARİHLERİ

Aşağıdaki tablo, kurumların resmi duyurularına göre hazırlanmış olup, başvuru tarihine göre sıralanmıştır

Kurum Adı
Alınacak Personel ve Sayısı
Başvuru Tarihleri
Başvuru Durumu
Sağlık Bakanlığı
35 Müfettiş Yardımcısı
25 Ağustos - 9 Eylül
Sona Erdi
Silivri Belediye Bşk.
Memur ve Zabıta Memuru
18 Ağustos - 28 Ağustos
Sona Erdi
Şehitkamil Belediye Bşk.
50 Zabıta Memuru
18 Eylül - 29 Eylül
Yaklaşıyor
Baydiğin Belediye Bşk.
2 Memur
22 Eylül - 24 Eylül
Yaklaşıyor
Reyhanlı Belediye Bşk.
2 Memur
29 Eylül - 3 Ekim
Yaklaşıyor
Pazarağaç Belediye Bşk.
3 Memur
1 Ekim - 3 Ekim
Yaklaşıyor
Pursaklar Belediye Bşk.
15 Zabıta Memuru
6 Ekim - 10 Ekim
Yaklaşıyor
Alaplı Belediye Bşk.
5 İtfaiye Eri
6 Ekim - 10 Ekim
Yaklaşıyor
Kırşehir Belediye Bşk.
1 Şehir Plancısı
13 Ekim - 17 Ekim
Yaklaşıyor
Edirne Belediye Bşk.
15 İtfaiye Eri, 15 Zabıta Memuru
20 Ekim - 24 Ekim
Yaklaşıyor

Not: Kamuya personel alımları sürekli olarak güncellenmekte ve yeni ilanlar eklenmektedir. Bu listeye ek olarak, Ağustos 2025 dönemi için kamuya toplamda 10.000'den fazla personel alımı yapılacağı da gündemdeki önemli konulardan biridir.

BAŞVURU YAPMADAN ÖNCE BİLMENİZ GEREKENLER: GENEL ŞARTLAR NELER?

Kamu personeli alımlarında her kurumun kendi özel şartları bulunsa da, adaylarda aranan bazı genel kriterler vardır. Başvurunuzun geçersiz sayılmaması için bu şartları taşıdığınızdan emin olun:

Vatandaşlık ve Yaş: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve genellikle ilanın yapıldığı tarih itibarıyla 30 veya 35 yaşını doldurmamış olmak (kurumun ilan metnine göre değişir).

KPSS Puanı: İlan edilen pozisyonun gerektirdiği öğrenim düzeyine (Lise, Ön Lisans, Lisans) uygun KPSS türünden, belirtilen asgari puanı (genellikle 60, 65 veya 70) almış olmak.

Lisans için: KPSSP3

Ön Lisans için: KPSSP93