KPSS 60-65 puanla memur alımı: Zabıta, itfaiye eri, memur alacak belediyeler (güncel tam liste)

Kamuya girmek isteyenler dikkat! En az 60-65 KPSS puanı ile belediyeler, bakanlıklar ve diğer kurumlar personel alıyor. Zabıta memuru, itfaiye eri, memur alımı ilanları ve başvuru tarihleri için güncel tam listeyi inceleyin.
Aşağıdaki tablo, kurumların resmi duyurularına göre hazırlanmış olup, başvuru tarihine göre sıralanmıştır
|
Kurum Adı
|
Alınacak Personel ve Sayısı
|
Başvuru Tarihleri
|
Başvuru Durumu
|
Sağlık Bakanlığı
|
35 Müfettiş Yardımcısı
|
25 Ağustos - 9 Eylül
|
Sona Erdi
|
Silivri Belediye Bşk.
|
Memur ve Zabıta Memuru
|
18 Ağustos - 28 Ağustos
|
Sona Erdi
|
Şehitkamil Belediye Bşk.
|
50 Zabıta Memuru
|
18 Eylül - 29 Eylül
|
Yaklaşıyor
|
Baydiğin Belediye Bşk.
|
2 Memur
|
22 Eylül - 24 Eylül
|
Yaklaşıyor
|
Reyhanlı Belediye Bşk.
|
2 Memur
|
29 Eylül - 3 Ekim
|
Yaklaşıyor
|
Pazarağaç Belediye Bşk.
|
3 Memur
|
1 Ekim - 3 Ekim
|
Yaklaşıyor
|
Pursaklar Belediye Bşk.
|
15 Zabıta Memuru
|
6 Ekim - 10 Ekim
|
Yaklaşıyor
|
Alaplı Belediye Bşk.
|
5 İtfaiye Eri
|
6 Ekim - 10 Ekim
|
Yaklaşıyor
|
Kırşehir Belediye Bşk.
|
1 Şehir Plancısı
|
13 Ekim - 17 Ekim
|
Yaklaşıyor
|
Edirne Belediye Bşk.
|
15 İtfaiye Eri, 15 Zabıta Memuru
|
20 Ekim - 24 Ekim
|
Yaklaşıyor
Not: Kamuya personel alımları sürekli olarak güncellenmekte ve yeni ilanlar eklenmektedir. Bu listeye ek olarak, Ağustos 2025 dönemi için kamuya toplamda 10.000'den fazla personel alımı yapılacağı da gündemdeki önemli konulardan biridir.