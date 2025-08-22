Kadraj Galeri Kadraj İkon Bakanlık startı verdi: 55-60 KPSS puanıyla yüzlerce personel alımı yapılacak! Son tarih...

Bakanlık startı verdi: 55-60 KPSS puanıyla yüzlerce personel alımı yapılacak! Son tarih...

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel, Sağlık Bakanlığı 35 müfettiş yardımcısı MSB ise bilişim personeli alıyor. İşte başvuru tarihleri, şartlar ve detaylı bilgiler...

Giriş Tarihi: 22.08.2025 16:33
Bakanlık startı verdi: 55-60 KPSS puanıyla yüzlerce personel alımı yapılacak! Son tarih...

Türkiye'de her yıl on binlerce vatandaş, kamu kurumlarında görev almak için ilan edilen memur ve sözleşmeli personel alımlarını yakından takip ediyor. Belediyeler, üniversiteler, hastaneler ve bakanlıklar, dönem dönem farklı kadrolar için alım ilanlarını açıklıyor. Düşük KPSS puanı ile başvuru yapılabilen ilanlar, iş arayanların ilgisini daha da artırıyor.

Bakanlık startı verdi: 55-60 KPSS puanıyla yüzlerce personel alımı yapılacak! Son tarih...

Son açıklamalara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurum yeni personel alımı için ilan yayımladı. Başvuruların tarihleri ve detayları resmi internet sitelerinde paylaşıldı. İşte güncel kamu personeli alımı ilanları, başvuru tarihleri ve detayları...

Bakanlık startı verdi: 55-60 KPSS puanıyla yüzlerce personel alımı yapılacak! Son tarih...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 795 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2025 yılı kapsamında toplam 795 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Başvurular 25 Ağustos – 8 Eylül tarihleri arasında alınacak.

Bakanlık startı verdi: 55-60 KPSS puanıyla yüzlerce personel alımı yapılacak! Son tarih...

Alımların farklı şehirlerde yapılması bekleniyor. Adaylardan KPSS puanı isteniyor ve başvuru sürecinin e-Devlet üzerinden yapılacağı belirtiliyor. Başvuracak adayların, ilan metninde belirtilen mezuniyet şartlarını dikkatle incelemesi gerekiyor.

Bakanlık startı verdi: 55-60 KPSS puanıyla yüzlerce personel alımı yapılacak! Son tarih...

SAĞLIK BAKANLIĞI 35 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

Sağlık Bakanlığı, 2025 personel alım takvimi kapsamında 35 müfettiş yardımcısı alacağını duyurdu. Başvurular 25 Ağustos – 9 Eylül tarihleri arasında kabul edilecek.