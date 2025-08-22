Bakanlık startı verdi: 55-60 KPSS puanıyla yüzlerce personel alımı yapılacak! Son tarih...

Türkiye'de her yıl on binlerce vatandaş, kamu kurumlarında görev almak için ilan edilen memur ve sözleşmeli personel alımlarını yakından takip ediyor. Belediyeler, üniversiteler, hastaneler ve bakanlıklar, dönem dönem farklı kadrolar için alım ilanlarını açıklıyor. Düşük KPSS puanı ile başvuru yapılabilen ilanlar, iş arayanların ilgisini daha da artırıyor.