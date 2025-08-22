Bakanlık startı verdi: 55-60 KPSS puanıyla yüzlerce personel alımı yapılacak! Son tarih...

Türkiye'de her yıl on binlerce vatandaş, kamu kurumlarında görev almak için ilan edilen memur ve sözleşmeli personel alımlarını yakından takip ediyor. Belediyeler, üniversiteler, hastaneler ve bakanlıklar, dönem dönem farklı kadrolar için alım ilanlarını açıklıyor. Düşük KPSS puanı ile başvuru yapılabilen ilanlar, iş arayanların ilgisini daha da artırıyor. Son açıklamalara göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurum yeni personel alımı için ilan yayımladı. Başvuruların tarihleri ve detayları resmi internet sitelerinde paylaşıldı. İşte güncel kamu personeli alımı ilanları, başvuru tarihleri ve detayları... KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 795 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2025 yılı kapsamında toplam 795 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Başvurular 25 Ağustos – 8 Eylül tarihleri arasında alınacak. Alımların farklı şehirlerde yapılması bekleniyor. Adaylardan KPSS puanı isteniyor ve başvuru sürecinin e-Devlet üzerinden yapılacağı belirtiliyor. Başvuracak adayların, ilan metninde belirtilen mezuniyet şartlarını dikkatle incelemesi gerekiyor. SAĞLIK BAKANLIĞI 35 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK Sağlık Bakanlığı, 2025 personel alım takvimi kapsamında 35 müfettiş yardımcısı alacağını duyurdu. Başvurular 25 Ağustos – 9 Eylül tarihleri arasında kabul edilecek. Müfettiş yardımcılığı, özellikle denetim ve inceleme süreçlerinde görev alacak kariyer meslek gruplarından biri. Bu nedenle adaylardan yüksek KPSS puanı, yabancı dil bilgisi ve hukuk, iktisat, işletme gibi bölümlerden mezuniyet şartı aranıyor. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB) SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI Milli Savunma Bakanlığı, bilişim alanında uzman kişileri kadrosuna katıyor. 'Sözleşmeli bilişim personeli' alımları için başvurular 4 Ağustos – 3 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek. Başvuracak adayların bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği gibi bölümlerden mezun olmaları ya da ilgili alanda deneyim sahibi olmaları bekleniyor. Ayrıca, KPSS puanı yanında mesleki mülakat yapılacağı bildiriliyor. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KUVVET KOMUTANLIKLARINA UZMAN YARDIMCISI ALIMI Milli Savunma Bakanlığı ayrıca Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları bünyesine uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 25 Temmuz – 25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşiyor. Uzman yardımcıları, idari, mali ve teknik alanlarda destek sağlayan önemli kadrolar arasında yer alıyor. Başvurularda KPSS şartı geçerli ve adayların lisans mezunu olmaları gerekiyor. PERSONEL ALIMLARINDA ŞARTLAR NELER? Kamuya yapılacak personel alımlarıyla ilgili vatandaşların en çok merak ettiği konular genellikle 'başvuru şartları, KPSS puanı, başvuru tarihleri ve hangi kurumların ilan açtığı' oluyor. İşte detaylar: 1. Kamuya personel alımı için KPSS şart mı? Evet. Türkiye'de kamu kurumlarında çalışmak isteyenler için çoğu ilanda KPSS şartı bulunuyor. Ancak bazı sözleşmeli kadrolarda KPSS'siz başvurular da yapılabiliyor. 2. Başvurular nasıl yapılır? Başvurular genellikle e-Devlet üzerinden online olarak kabul ediliyor. Bazı kurumlar ise kendi resmi internet sitelerinden başvuru alıyor. 3. Hangi kurumlar personel alımı yapıyor? Şu anda güncel olarak: Kültür ve Turizm Bakanlığı – 795 sözleşmeli personel Sağlık Bakanlığı – 35 müfettiş yardımcısı Milli Savunma Bakanlığı – sözleşmeli bilişim personeli Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıkları – uzman yardımcısı 4. Başvuru tarihlerine dikkat edilmeli mi? Evet. Başvurular belirlenen tarihler dışında kabul edilmiyor. Örneğin Kültür ve Turizm Bakanlığı için 25 Ağustos – 8 Eylül aralığında başvuru yapılmazsa şans kaçırılmış oluyor. 5. Hangi mezuniyet şartları aranıyor? Her kurum, kendi ilanında ayrıntılı şekilde mezuniyet şartlarını açıklıyor. Mühendislik, hukuk, iktisat, işletme gibi alanlardan mezun olanlar için farklı kadrolar açılıyor. PERSONEL ALIMLARINA BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ Haberin fotoğrafları takvim foto arşivden alınmıştır