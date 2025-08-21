PERSONEL ALIMI AĞUSTOS 2025: Kamuya 10.246 personel alımı yapılacak! İşte 17 memur alımı ilanı…

ÜNİVERSİTE ALIMLARI
Üniversiteler, öğretim elemanı ve öğretim üyesi alımlarında yoğun bir döneme girdi:
Balıkesir Üniversitesi: 21 öğretim üyesi (21 Ağustos–4 Eylül)
Kastamonu Üniversitesi: 61 öğretim üyesi (20 Ağustos–3 Eylül)
Fırat Üniversitesi: 66 öğretim üyesi (20 Ağustos–3 Eylül)
Galatasaray Üniversitesi: 6 öğretim üyesi, 3 öğretim elemanı (19 Ağustos–3 Eylül)
Milli Savunma Üniversitesi: 4 ve 47 öğretim elemanı alacak (19–27 Ağustos)
Bayburt Üniversitesi: 5 ve 21 öğretim elemanı (18 Ağustos–1 Eylül)
Samsun Üniversitesi: 20 öğretim üyesi, 10 öğretim elemanı (18 Ağustos–1 Eylül / 11–25 Ağustos)