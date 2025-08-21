Kadraj Galeri Kadraj İkon PERSONEL ALIMI AĞUSTOS 2025: Kamuya 10.246 personel alımı yapılacak! İşte 17 memur alımı ilanı…

Kamuya toplam 10.246 memur ve işçi alımı yapılacak. Hangi kurum hangi pozisyon için personel alıyor? Başvuru şartları tarihleri ve detaylar burada!

Giriş Tarihi: 21.08.2025 12:17
Kamu kurumları, memur ve işçi alımlarına hız verdi. Bu yıl toplamda 10.246 personel alımı yapılacak. Peki, hangi kurum hangi pozisyon için alım yapıyor? Başvurular hangi tarihlerde gerçekleşecek ve hangi şartlar aranacak? İşte tüm detaylar…

Kamuya personel alımlarında genellikle eğitim durumu, mezun olunan bölüm, KPSS puanı ve bazı özel şartlar dikkate alınıyor. Memur ve sözleşmeli personel alımlarında KPSS puanı ve mezuniyet şartı zorunlu olurken işçi alımlarında çoğu zaman deneyim ve teknik yeterlilik ön plana çıkıyor.

Kurumlara Göre Personel Alımları

Belediye Alımları

Ardahan Belediyesi: 1 sözleşmeli mühendis alacak (6–9 Ekim).

Şehitkamil Belediyesi: 50 zabıta memuru alacak (18–29 Eylül).

Reyhanlı Belediyesi: 2 memur alacak (29 Eylül–3 Ekim).

Pamukkale Üniversitesi: 19 sözleşmeli personel (15 Ağustos–1 Eylül).

Midyat Belediyesi: 25 zabıta memuru (22–26 Eylül).

Purşaklar Belediyesi: 15 zabıta memuru (6–10 Ekim).

Çeşme Belediyesi: 1 memur alımı (6–8 Ekim).

Pınarhisar Belediyesi: 1 memur alımı (23–25 Eylül).

ÜNİVERSİTE ALIMLARI

Üniversiteler, öğretim elemanı ve öğretim üyesi alımlarında yoğun bir döneme girdi:

Balıkesir Üniversitesi: 21 öğretim üyesi (21 Ağustos–4 Eylül)

Kastamonu Üniversitesi: 61 öğretim üyesi (20 Ağustos–3 Eylül)

Fırat Üniversitesi: 66 öğretim üyesi (20 Ağustos–3 Eylül)

Galatasaray Üniversitesi: 6 öğretim üyesi, 3 öğretim elemanı (19 Ağustos–3 Eylül)

Milli Savunma Üniversitesi: 4 ve 47 öğretim elemanı alacak (19–27 Ağustos)

Bayburt Üniversitesi: 5 ve 21 öğretim elemanı (18 Ağustos–1 Eylül)

Samsun Üniversitesi: 20 öğretim üyesi, 10 öğretim elemanı (18 Ağustos–1 Eylül / 11–25 Ağustos)