PERSONEL ALIMI AĞUSTOS 2025: Kamuya 10.246 personel alımı yapılacak! İşte 17 memur alımı ilanı…

Kamu kurumları, memur ve işçi alımlarına hız verdi. Bu yıl toplamda 10.246 personel alımı yapılacak. Peki, hangi kurum hangi pozisyon için alım yapıyor? Başvurular hangi tarihlerde gerçekleşecek ve hangi şartlar aranacak? İşte tüm detaylar…