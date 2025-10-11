KPSS 2025/2 ATAMA TAKVİMİ | KPSS ataması ne zaman, tercihler hangi tarihte yapılacak?
2025 KPSS A Grubu sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, binlerce memur adayı için heyecan yeniden başladı. ÖSYM'nin sınav sonuçlarını duyurmasının ardından gözler bu kez merkezi yerleştirme sürecine çevrildi. Adaylar, 'KPSS 2025/2 atamaları ne zaman yapılacak, tercihler hangi tarihlerde alınacak?' sorularına yanıt ararken, kamu kurumlarında görev almak isteyenler için takvim büyük önem taşıyor. İşte KPSS merkezi atama tarihleri...
Giriş Tarihi: 11.10.2025 11:10