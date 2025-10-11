Kadraj Galeri Kadraj İkon KPSS 2025/2 ATAMA TAKVİMİ | KPSS ataması ne zaman, tercihler hangi tarihte yapılacak?

KPSS 2025/2 ATAMA TAKVİMİ | KPSS ataması ne zaman, tercihler hangi tarihte yapılacak?

2025 KPSS A Grubu sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, binlerce memur adayı için heyecan yeniden başladı. ÖSYM'nin sınav sonuçlarını duyurmasının ardından gözler bu kez merkezi yerleştirme sürecine çevrildi. Adaylar, 'KPSS 2025/2 atamaları ne zaman yapılacak, tercihler hangi tarihlerde alınacak?' sorularına yanıt ararken, kamu kurumlarında görev almak isteyenler için takvim büyük önem taşıyor. İşte KPSS merkezi atama tarihleri...

Giriş Tarihi: 11.10.2025 11:10
KPSS 2025/2 ATAMA TAKVİMİ | KPSS ataması ne zaman, tercihler hangi tarihte yapılacak?

ÖSYM 2025 KPSS A Grubu'nun sonuç duyurusunun ardından, gözler bu kez yılın ikinci merkezi atama dönemine çevrildi. Binlerce memur adayı, "KPSS 2025/2 tercihleri ne zaman başlayacak, atama takvimi belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor. İşte KPSS merkezi atama takvimi ve başvuru süreci…

KPSS 2025/2 ATAMA TAKVİMİ | KPSS ataması ne zaman, tercihler hangi tarihte yapılacak?

KPSS 2025/2 MERKEZİ ATAMA NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS 2025/2 merkezi atama tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı.

KPSS A GRUBU SINAV SONUÇLARI 2025: KPSS açıklandı! ÖSYM sorgulama ekranı...
KPSS A GRUBU SINAV SONUÇLARI 2025: KPSS açıklandı! ÖSYM sorgulama ekranı...

KPSS 2025/2 ATAMA TAKVİMİ | KPSS ataması ne zaman, tercihler hangi tarihte yapılacak?

Kılavuz yayımlandıktan sonra, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ile pozisyonlarına yerleştirme yapılabilmesi için adaylardan tercihler alınacak.

KPSS 2025/2 ATAMA TAKVİMİ | KPSS ataması ne zaman, tercihler hangi tarihte yapılacak?

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz yıl KPSS 2024/2 merkezi yerleştirme başvuruları 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

KPSS P1, P2, P3 puanları nedir? KPSS puan türlerine göre alım yapan meslekler ve kurumlar
KPSS P1, P2, P3 puanları nedir? KPSS puan türlerine göre alım yapan meslekler ve kurumlar

KPSS 2025/2 ATAMA TAKVİMİ | KPSS ataması ne zaman, tercihler hangi tarihte yapılacak?

Bu yılki KPSS 2025/2 merkezi atama sürecinin de Aralık ayı sonlarına doğru başlaması öngörülüyor.

KPSS 50, 60, 65, 70, 80, 85 puanla nereye girilir, kaç puanla memur olunur? 2025 KPSS A Grubu ve B Grubu kadroları….
KPSS 50, 60, 65, 70, 80, 85 puanla nereye girilir, kaç puanla memur olunur? 2025 KPSS A Grubu ve B Grubu kadroları….

(Fotoğraflar: AA)