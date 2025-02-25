Kara kışın ortasında bahar etkisi! İstanbul'a sıcak hava dalgası geliyor! MGM 25 Şubat il il hava durumu raporu
Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası yavaş yavaş etkisini kaybederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hava durumu değerlendirmesi geldi. İstanbul'da 5 gün süren kar yağışı kenti terk ederken sıcaklıkların hafta ortasından itibaren batı bölgelerden başlayarak yükselmesi bekleniyor. Ancak bazı illerde bugün de kar yağışı etkisini sürdürecek. İşte 25 Şubat Salı gününe dair il il hava durumu tahminleri.
Giriş Tarihi: 25.02.2025 06:53 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 06:53