Kadraj Galeri Kadraj İkon Kara kışın ortasında bahar etkisi! İstanbul'a sıcak hava dalgası geliyor! MGM 25 Şubat il il hava durumu raporu

Kara kışın ortasında bahar etkisi! İstanbul'a sıcak hava dalgası geliyor! MGM 25 Şubat il il hava durumu raporu

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası yavaş yavaş etkisini kaybederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hava durumu değerlendirmesi geldi. İstanbul'da 5 gün süren kar yağışı kenti terk ederken sıcaklıkların hafta ortasından itibaren batı bölgelerden başlayarak yükselmesi bekleniyor. Ancak bazı illerde bugün de kar yağışı etkisini sürdürecek. İşte 25 Şubat Salı gününe dair il il hava durumu tahminleri.

Giriş Tarihi: 25.02.2025 06:53 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 06:53
Kara kışın ortasında bahar etkisi! İstanbul’a sıcak hava dalgası geliyor! MGM 25 Şubat il il hava durumu raporu

İstanbul'da günlerdir süren kar yağışı sona erdi. Şehirde bugün parçalı bulutlu bir hava beklenirken, sıcaklıkların 7 derecede seyredeceği tahmin ediliyor. Çarşamba gününden itibaren ise sıcaklıklarda hissedilir bir artış olacak. İşte illere göre hava durumu raporu.

Kara kışın ortasında bahar etkisi! İstanbul’a sıcak hava dalgası geliyor! MGM 25 Şubat il il hava durumu raporu

Ülke Genelinde Soğuk ve Yağışlı Hava Hakim

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken bazı bölgelerde kar ve yağmur etkili olacak.

Kara kışın ortasında bahar etkisi! İstanbul’a sıcak hava dalgası geliyor! MGM 25 Şubat il il hava durumu raporu

İzmir, Muğla, Manisa, Sinop, Edirne'nin güney kesimleri ve Antalya'nın batı kıyılarında yağmur ve sağanak yağış görülecek. Çanakkale, Balıkesir, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Kara kışın ortasında bahar etkisi! İstanbul’a sıcak hava dalgası geliyor! MGM 25 Şubat il il hava durumu raporu

Özellikle yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olaylarının yaşanacağı, bazı bölgelerde pus ve yer yer sisin etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kara kışın ortasında bahar etkisi! İstanbul’a sıcak hava dalgası geliyor! MGM 25 Şubat il il hava durumu raporu

Çığ Tehlikesine Dikkat!

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ riski bulunuyor. Uzmanlar, bölgede yaşayan vatandaşları ve dağlık kesimlerde bulunanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.