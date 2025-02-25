Kara kışın ortasında bahar etkisi! İstanbul’a sıcak hava dalgası geliyor! MGM 25 Şubat il il hava durumu raporu

İstanbul'da günlerdir süren kar yağışı sona erdi. Şehirde bugün parçalı bulutlu bir hava beklenirken, sıcaklıkların 7 derecede seyredeceği tahmin ediliyor. Çarşamba gününden itibaren ise sıcaklıklarda hissedilir bir artış olacak. İşte illere göre hava durumu raporu.