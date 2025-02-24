Müge Anlı Gökhan İntizam olayı nedir?

Müge Anlı'da akılalmaz olay! Sevgilisine 6 milyona yakın para kaptırdı! Eşi ile stüdyoya geldi Müge Anlı'da yine akıl sınırlarını zorlayan bir olay yaşandı. 36 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Gökhan İntizam, 2024 yılının haziran ayında bir astroloji uygulamasında Berfu isimli bir kadın ile tanıştı. Bu kadına yaklaşık 6 milyon kaptıran İntizam, eşi Özlem ile stüdyoya geldi. takvim.com.tr Müge Anlı ve Tatlı Sert'te yine akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Evli ve 3 çocuk babası olan Gökhan İntizam, 2024 yılının haziran ayında bir astroloji uygulamasında Berfu isimli bir kadın ile tanıştı. Bu kadına yaklaşık 6 milyon kaptıran İntizam, eşi Özlem ile stüdyoya geldi. Gökhan İntizam, başından geçenleri şöyle anlattı: Telefonumda bir astroloji uygulaması yüklüydü. Oradan bir kadın bana mesaj attı. Öyle konuşmaya başladık. İlk başta evli olduğumu söylemedim. Daha sonra benim evli olduğumdan şüphelendi. Evli olmamı sorun etmedi. Berfu ile tanıştığımızda eşim 3. çocuğumuza hamileydi. İlk olarak benden 14 bin TL borç istedi. Bu parayı gönderdim. Yüz yüze görüşmek için beraber tatile çıktık. Bu tatilde benden araba talep ettiğini söyledi. Kendisine kendimi kaptırdığım için 1 milyon 200 bin TL araba parası gönderdim. Altın bileklik aldım. Daha sonraki görüşmelerimizde ev alalım dedi. Ev parası da gönderdim. Toplamda 1 milyon 750 bin TL gönderdim. Alkollü olduğum bir gece 3 tane senede imza attırdı. İlişkimiz devam ederken, hamile kaldığını söyledi. Kürtaj için 50 bin TL gönderdim. Ben ilişkiyi bitirirken, 7 bin TL dişini yaptırmak için para istedi. Tüm bunları Berfu'nun erkek kardeşine anlattım. Berfu, açık senetleri doldurup icraya verdi.Maaşıma ve arabama haciz kondu. Şu an 4 milyon borcum var.
Eşi Özlem'in kendisini ikaz ettiğini söyleyen Gökhan,
"Keşke eşimi dinleseydim. Çocuklarımdan ailemden özür diliyorum" dedi. ANLI TEPKİ GÖSTERDİ
Bir fabrikada çalıştığı öğrenilen Gökhan'a tepki gösteren
Müge Anlı, "Ben çalıştığım birçok gazetede astroloji burcu yazdım. Bunlar uyduruk yani bilin diye söylüyorum" ifadelerini kullandı.