Müge Anlı Gökhan İntizam olayı nedir?

İlk olarak benden 14 bin TL borç istedi. Bu parayı gönderdim. Yüz yüze görüşmek için beraber tatile çıktık. Bu tatilde benden araba talep ettiğini söyledi. Kendisine kendimi kaptırdığım için 1 milyon 200 bin TL araba parası gönderdim. Altın bileklik aldım. Daha sonraki görüşmelerimizde ev alalım dedi. Ev parası da gönderdim. Toplamda 1 milyon 750 bin TL gönderdim. Alkollü olduğum bir gece 3 tane senede imza attırdı. İlişkimiz devam ederken, hamile kaldığını söyledi. Kürtaj için 50 bin TL gönderdim. Ben ilişkiyi bitirirken, 7 bin TL dişini yaptırmak için para istedi. Tüm bunları Berfu'nun erkek kardeşine anlattım. Berfu, açık senetleri doldurup icraya verdi.Maaşıma ve arabama haciz kondu. Şu an 4 milyon borcum var.