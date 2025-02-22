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Uyandığımızda rüyaları neden hatırlamayız? Bunun arkasında yatan sebepler

Bazı sabahlar uyanmak zorlayıcı olabilirken, gördüğümüz rüyanın bazı detayları zihnimizde canlanırken diğerleri hızla kaybolur. Peki, neden her rüyayı net bir şekilde hatırlayamıyoruz? İşte bu sorunun arkasındaki bilimsel gerçekler.

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takvim.com.tr
Uyandığımızda rüyaları neden hatırlamayız? Bunun arkasında yatan sebepler

Furman Üniversitesi'nde uyku ve rüya üzerine araştırmalar yapan psikolog ve nörobilimci Erin Wamsley, insanların rüyalarını hatırlama kapasitesinin aslında koşullara bağlı olarak değiştiğini belirtiyor. Wamsley'e göre, aynı kişileri uyku laboratuvarına getirip belirli uyku aşamalarında uyandırarak rüyalarını hatırlayıp hatırlamadıkları sorulduğunda çoğu insan en az bir rüyasını hatırlayabiliyor. Bu durum, rüyaların aslında düzenli olarak görüldüğünü ancak hafızaya kaydedilme süreçlerinin farklılık gösterdiğini ortaya koyuyor. İşte rüyalar hakkında merak edilenler…

Uyandığımızda rüyaları neden hatırlamayız? Bunun arkasında yatan sebepler

RÜYA HAFIZASININ KISA ÖMÜRLÜ OLMASI
Uzmanlara göre, rüya sırasında veya hemen sonrasında uyanmaz ve gördüğümüz rüya üzerine düşünmezsek hatırlamak oldukça zorlaşır. Uyku esnasında rüyalara bilinçli bir şekilde dikkat kesilmediğimiz için büyük bir kısmı kaybolur. Bunun temel sebebi, uyku sırasında değişen nörotransmitter aktivitesidir.

Uyandığımızda rüyaları neden hatırlamayız? Bunun arkasında yatan sebepler

UYKU EVRELERİ VE RÜYALAR
Uyku, dört temel evrede gerçekleşir:

NREM 1: Hafif uykuya geçiş aşamasıdır.

NREM 2: Beyin dalgalarının yavaşladığı, yetişkinlerde en uzun süren evredir.

NREM 3: Derin uyku evresi olup vücudun dinlenmesi için kritik bir aşamadır.

REM Uykusu: Sinirsel aktivitenin en yoğun olduğu ve en canlı rüyaların görüldüğü evredir.

Uyandığımızda rüyaları neden hatırlamayız? Bunun arkasında yatan sebepler

🌜 Rüyaların çoğu REM uykusunda ortaya çıksa da, REM dışı evrelerde de rüya görülebilir. REM aşamasından uyanan bireylerin rüyalarını hatırlama olasılığı yaklaşık %80 iken, diğer evrelerden uyananlarda bu oran %50'ye düşer.

Uyandığımızda rüyaları neden hatırlamayız? Bunun arkasında yatan sebepler

SABAHA KARŞI GÖRÜLEN RÜYALAR DAHA AKILDA KALICI OLABİLİR
🌜 Sabah saatlerine yaklaştıkça beyin aktivitesi artar ve daha hafif uykuya geçilir. Bu nedenle sabaha karşı görülen rüyalar daha canlı ve hatırlanabilir olabilir. Ancak sabah alarm ile uyanmak bu süreci olumsuz etkileyebilir.

🌜 Alarmlar genellikle derin uykudan uyandırarak rüyaların unutulmasına sebep olur.

Uyandığımızda rüyaları neden hatırlamayız? Bunun arkasında yatan sebepler

RÜYALARI DAHA İYİ HATIRLAMANIN YOLLARI

🌜 Alarm kullanmamak, doğal bir şekilde uyanmaya çalışmak.

🌜 Uyandıktan hemen sonra gördüğünüz rüya hakkında düşünmek.

🌜 Rüya günlüğü tutarak hafızayı geliştirmek.

Uyandığımızda rüyaları neden hatırlamayız? Bunun arkasında yatan sebepler

🌙 Araştırmalara göre, kişilik özellikleri de rüyaları hatırlama da rol oynayabilir. Özellikle "açıklık" özelliği yüksek olan bireyler rüyalarını daha sık hatırlama eğilimindedir.

🌙 Sonuç olarak, rüya görmenin ve hatırlamanın birçok faktöre bağlı olduğu söylenebilir. Bilim, rüyaların neden unutulduğunu anlamada ilerleme kaydetmiş olsa da, hala birçok bilinmeyen bulunmaktadır.

Uyandığımızda rüyaları neden hatırlamayız? Bunun arkasında yatan sebepler

(Kaynak: Takvim Foto Arşivden alınmıştır.)