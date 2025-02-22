Uyandığımızda rüyaları neden hatırlamayız? Bunun arkasında yatan sebepler

🌙 Araştırmalara göre, kişilik özellikleri de rüyaları hatırlama da rol oynayabilir. Özellikle "açıklık" özelliği yüksek olan bireyler rüyalarını daha sık hatırlama eğilimindedir.

🌙 Sonuç olarak, rüya görmenin ve hatırlamanın birçok faktöre bağlı olduğu söylenebilir. Bilim, rüyaların neden unutulduğunu anlamada ilerleme kaydetmiş olsa da, hala birçok bilinmeyen bulunmaktadır.