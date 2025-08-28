Kadraj Galeri Kadraj İkon İUP personel alımı: Adalet, Sağlık, MEB,GSB, ASHB, OGM, ÇSGB İUP personel alım başvuru şartları

İUP personel alımı: Adalet, Sağlık, MEB,GSB, ASHB, OGM, ÇSGB İUP personel alım başvuru şartları

İŞKUR İşgücü Uyum Programı (İUP) ile bakanlıklar, valilikler, kaymakamlıklar ve çeşitli kamu kurumlarına geçici personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları, kadro listesi, başvuru nasıl yapılır ve tüm detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 28.08.2025 12:59
İUP personel alımı: Adalet, Sağlık, MEB,GSB, ASHB, OGM, ÇSGB İUP personel alım başvuru şartları

İŞKUR kamu kurumlarında istihdam edilmek üzere binlerce kişiye yeni bir kapı aralıyor. Yapılan son duyuruya göre, yeni hayata geçirilen İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında, Bakanlıklar, Valilikler, Kaymakamlıklar ve daha birçok kamu kuruluşunun personel ihtiyacını karşılamak amacıyla personel alımı yapılacak.

İUP personel alımı: Adalet, Sağlık, MEB,GSB, ASHB, OGM, ÇSGB İUP personel alım başvuru şartları

28 Ağustos 2025 tarihli bu önemli duyuru, iş arayan binlerce vatandaş için heyecan verici bir gelişme oldu. Peki, bu yeni program tam olarak nedir? Hangi kurumlar alım yapıyor ve başvuru şartları neler?

İUP personel alımı: Adalet, Sağlık, MEB,GSB, ASHB, OGM, ÇSGB İUP personel alım başvuru şartları

2025 AĞUSTOS DÖNEMİ: HANGİ KURUMLAR 1840 PERSONEL ALIYOR?

İŞKUR üzerinden yayımlanan güncel İUP ilanlarına göre, alımlar Türkiye'nin dört bir yanındaki farklı şehirlerde bulunan prestijli kamu kurumlarında gerçekleştirilecektir. Başvuru yapabileceğiniz kurumların listesi oldukça geniş ve çeşitli alanları kapsamaktadır. İşte alım yapacak bakanlık ve kurumlardan bazıları:

  • Bakanlıklar:
    • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
    • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
    • Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB)
    • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
    • Sağlık Bakanlığı
    • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  • Valilikler ve Kaymakamlıklar
  • İl Özel İdareleri
  • İl Göç İdaresi Müdürlükleri
  • Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı birimler
  • Adli Tıp Kurumu Başkanlığı

Bu liste, alım yapacak kurumların yalnızca bir kısmını temsil etmektedir. Güncel ve şehirlere göre detaylandırılmış ilan listelerine İŞKUR'un resmi kanalları üzerinden ulaşmak mümkündür. Farklı kaynaklardan doğrulanan bilgilere göre, Takvim gazetesi olarak sizlere kadro dağılımları hakkında güncel bilgiler sunduk.

İUP personel alımı: Adalet, Sağlık, MEB,GSB, ASHB, OGM, ÇSGB İUP personel alım başvuru şartları

İUP PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İUP programlarına katılmak isteyen adayların İŞKUR tarafından belirlenen bazı temel şartları taşıması gerekmektedir. Bu şartlar, programın amacına uygun kişilere ulaşmasını sağlamak için titizlikle oluşturulmuştur. İşte o kritik şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Başvuru yapmadan önce İŞKUR'a kayıtlı bir iş arayan olmak. (Kaydınız yoksa e-Devlet üzerinden veya İŞKUR hizmet noktalarından kolayca yapabilirsiniz.) Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak. Emekli, malullük veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. Alım yapan kurumun (yüklenicinin) veya bu kuruma bağlı kuruluşların, başvuru tarihinden önceki son bir yıl içinde çalışanı olmamak. Başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde, 5510 sayılı Kanun'un 4. maddesi kapsamında (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) herhangi bir sigortalılığının bulunmaması. İŞKUR tarafından belirlenen ve ilan metninde detayları belirtilen hane geliri kriterini sağlamak. (Genellikle haneye giren toplam gelirin asgari ücretin belirli bir katını geçmemesi esasına dayanır.)

Başvuru sırasında, İŞKUR'un diğer aktif işgücü programlarından veya işsizlik sigortası programlarından faydalanmıyor olmak. Bu şartlar genel nitelikte olup, her ilan özelinde ek nitelikler (eğitim durumu, sertifika vb.) istenebilir.

İUP personel alımı: Adalet, Sağlık, MEB,GSB, ASHB, OGM, ÇSGB İUP personel alım başvuru şartları

İUP BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR? (ADIM ADIM ANLATIM)

İUP personel alımı başvuruları tamamen dijital ve erişilebilir kanallar üzerinden gerçekleştirilmektedir. Adayların hızlı ve kolay bir şekilde başvuru yapabilmesi için çeşitli seçenekler sunulmuştur.

Başvuru Süresi:

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren başvurular için genellikle beş (5) günlük bir süre tanınır. Bu süre oldukça kısa olduğu için ilanları yakından takip etmek ve zaman kaybetmeden başvuruyu tamamlamak çok önemlidir.

Başvuru Kanalları:

  • e-Devlet Kapısı: En pratik ve en çok tercih edilen yöntemdir.
  • İŞKUR e-Şube: (esube.iskur.gov.tr) internet adresi üzerinden.
  • ALO 170: Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi'ni arayarak.
  • İŞKUR Hizmet Merkezleri: Zorunlu durumlarda veya dijital kanalları kullanamayan adaylar için en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezi'ne giderek.