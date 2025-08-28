İUP personel alımı: Adalet, Sağlık, MEB,GSB, ASHB, OGM, ÇSGB İUP personel alım başvuru şartları

2025 AĞUSTOS DÖNEMİ: HANGİ KURUMLAR 1840 PERSONEL ALIYOR?

İŞKUR üzerinden yayımlanan güncel İUP ilanlarına göre, alımlar Türkiye'nin dört bir yanındaki farklı şehirlerde bulunan prestijli kamu kurumlarında gerçekleştirilecektir. Başvuru yapabileceğiniz kurumların listesi oldukça geniş ve çeşitli alanları kapsamaktadır. İşte alım yapacak bakanlık ve kurumlardan bazıları:

Bakanlıklar: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Sağlık Bakanlığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Valilikler ve Kaymakamlıklar

İl Özel İdareleri

İl Göç İdaresi Müdürlükleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı birimler

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı

Bu liste, alım yapacak kurumların yalnızca bir kısmını temsil etmektedir. Güncel ve şehirlere göre detaylandırılmış ilan listelerine İŞKUR'un resmi kanalları üzerinden ulaşmak mümkündür. Farklı kaynaklardan doğrulanan bilgilere göre, Takvim gazetesi olarak sizlere kadro dağılımları hakkında güncel bilgiler sunduk.