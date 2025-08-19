İŞKUR duyurdu; Adalet, Sağlık, MEB,GSB, ASHB, OGM İUP personel alımı! İşte kadrolar, başvuru şartları

Türkiye'de kamuya geçici personel alımı kapsamında önemli bir duyuru yapıldı. İŞKUR üzerinden yayımlanan İşgücü Uyum Programı (İUP) ilanları ile Sağlık, Adalet, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Kaymakamlıklar ve İl Özel İdareleri toplamda 856 personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular e-Devlet, ALO 170 ve e-Şube üzerinden online olarak yapılabilecek. İlanlara başvuru süresi 5 gün ile sınırlı.