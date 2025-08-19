Kadraj Galeri Kadraj İkon İŞKUR duyurdu; Adalet, Sağlık, MEB,GSB, ASHB, OGM İUP personel alımı! İşte kadrolar, başvuru şartları

İŞKUR İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında yüzlerce geçici kamu personeli alımı için başvurular başladı. Başvuru şartları başvuru tarihi ve kurum listesi detayları haberimizde.

Giriş Tarihi: 19.08.2025 09:50
Türkiye'de kamuya geçici personel alımı kapsamında önemli bir duyuru yapıldı. İŞKUR üzerinden yayımlanan İşgücü Uyum Programı (İUP) ilanları ile Sağlık, Adalet, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Kaymakamlıklar ve İl Özel İdareleri toplamda 856 personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular e-Devlet, ALO 170 ve e-Şube üzerinden online olarak yapılabilecek. İlanlara başvuru süresi 5 gün ile sınırlı.

İşgücü Uyum Programı (İUP), İŞKUR tarafından başlatılan yeni bir personel alım platformudur. Daha önce TYP (Toplum Yararına Program) personel alımları kapsamında yürütülen geçici istihdam uygulamaları, artık İUP üzerinden yürütülüyor. Bu program ile kamu kurumları geçici personel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

İUP kapsamında, adaylar belirli sürelerle kamu kurumlarında çalıştırılacak ve görevleri kapsamında maaş alacaklar. Program, özellikle geçici iş gücü ihtiyaçlarını karşılamayı ve kamu hizmetlerinin aksamasını önlemeyi hedefliyor.

2025 AĞUSTOS İUP PERSONEL ALIMI HANGİ KURUMLARDA YAPILACAK?

Kaymakamlıklar

İl Özel İdareleri

Valilikler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İl Göç İdaresi

Sağlık Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Toplamda 856 personel alımı yapılacak ve farklı şehirlerde görev verilecek.