İŞKUR duyurdu; Adalet, Sağlık, MEB,GSB, ASHB, OGM İUP personel alımı! İşte kadrolar, başvuru şartları

İŞKUR yüzlerce geçici kamu personeli alımı ilanı yayımladı! Başvuru şartları ve detaylar burada. Türkiye'de kamuya geçici personel alımı kapsamında önemli bir duyuru yapıldı. İŞKUR üzerinden yayımlanan İşgücü Uyum Programı (İUP) ilanları ile Sağlık, Adalet, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Kaymakamlıklar ve İl Özel İdareleri toplamda 856 personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular e-Devlet, ALO 170 ve e-Şube üzerinden online olarak yapılabilecek. İlanlara başvuru süresi 5 gün ile sınırlı. İşgücü Uyum Programı (İUP), İŞKUR tarafından başlatılan yeni bir personel alım platformudur. Daha önce TYP (Toplum Yararına Program) personel alımları kapsamında yürütülen geçici istihdam uygulamaları, artık İUP üzerinden yürütülüyor. Bu program ile kamu kurumları geçici personel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. İUP kapsamında, adaylar belirli sürelerle kamu kurumlarında çalıştırılacak ve görevleri kapsamında maaş alacaklar. Program, özellikle geçici iş gücü ihtiyaçlarını karşılamayı ve kamu hizmetlerinin aksamasını önlemeyi hedefliyor. 2025 AĞUSTOS İUP PERSONEL ALIMI HANGİ KURUMLARDA YAPILACAK? Kaymakamlıklar İl Özel İdareleri Valilikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İl Göç İdaresi Sağlık Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Gençlik ve Spor Bakanlığı Toplamda 856 personel alımı yapılacak ve farklı şehirlerde görev verilecek. İUP PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI İUP ilanlarına başvuracak adayların aşağıdaki kriterleri sağlaması gerekiyor: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak İlgili kuruma kayıtlı olmak 18 yaşını tamamlamış olmak Yaşlılık veya malullük aylığı almamak Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde veya program süresince ilgili kurumlarda çalışmamış olmak Son bir ay içinde 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı olmamak Hane gelir şartını sağlamak Aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarından yararlanmıyor olmak BAŞVURU NASIL YAPILIR? Başvurular online olarak e-Devlet, ALO 170 ve e-Şube üzerinden yapılabilir. Zorunlu hallerde, il müdürlükleri ve hizmet merkezleri aracılığıyla da başvuru alınabilir. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 5 gün ile sınırlıdır. Süre dolmadan başvurular tamamlanmalıdır. Başvuru rehberi ve adım adım anlatım için: İŞKUR İUP Başvuru Rehberi İUP PERSONEL SONUÇ SORGULAMA Başvurular tamamlandıktan sonra sonuçlar, İŞKUR platformu veya ilgili kurumların resmi duyurularıyla açıklanır. Adaylar sonuçlarını İŞKUR internet sitesi veya e-Devlet üzerinden sorgulayabilir. 1. İUP personel alımı kaç kişilik? 2025 Ağustos ayında toplam 856 personel alımı yapılacak. 2. Hangi kurumlar için personel alınacak? Kaymakamlıklar, İl Özel İdareleri, Valilikler, Sağlık Bakanlığı, MEB, GSB, OGM ve İl Göç İdaresi gibi kamu kurumları. 3. Başvuru şartları nelerdir? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, malullük/yaşlılık aylığı almamak, ilgili kurumda son bir yıl çalışmamış olmak ve hane gelir şartını sağlamak. 4. Başvurular nasıl yapılacak?