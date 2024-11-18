İş arayanlara büyük fırsat: İş Gücü Uyum Programı! İUP ile 140 gün 116 bin TL! Başvurular İŞKUR’dan

Hükümetin başlattığı İş Gücü Uyum Programı (İUP), işsizler başta olmak üzere kadınlar, gençler, engelliler, eski hükümlüler ve öğrenciler için umut oldu. İş gücü piyasasına girmeyi kolaylaştırıcı çalışmaları içeren bu program, katılımcılara bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplin kazandırmayı hedefliyor.

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Eylül ayında başlayan programa başta kadınlar olmak üzere ilgi büyük. Bugüne kadar 498 bin 183 kişinin başvurduğu programdan 94 bin 706 kişi yararlandı. 91 bin 297 kişinin ise halen programa katılımı devam ediyor. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı'na 120 bin kontenjan ayrılan programda, günlük 833 TL ödeme yapılıyor.

Programdan bir kişi en fazla 140 gün süreyle yararlanabiliyor ve bugünün ücretiyle maksimum 116 bin 620 TL ödenmesi öngörülüyor. Peki, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın İŞKUR eliyle yürüttüğü programa başvuru nasıl olacak? Bir kişi programdan en fazla ne kadar yararlanabilecek? Sigorta yapılabilecek mi? Cebine ne kadar para girecek?