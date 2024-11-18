İş arayanlara büyük fırsat: İş Gücü Uyum Programı! İUP ile 140 gün 116 bin TL! Başvurular İŞKUR’dan

Hükümetin başlattığı İş Gücü Uyum Programı(İUP), işsizler başta olmak üzere kadınlar, gençler, engelliler, eski hükümlüler ve öğrenciler için umut oldu. İş gücü piyasasına girmeyi kolaylaştırıcı çalışmaları içeren bu program, katılımcılara bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplin kazandırmayı hedefliyor.
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Eylül ayında başlayan programa başta kadınlar olmak üzere ilgi büyük. Bugüne kadar 498 bin 183 kişinin başvurduğu programdan 94 bin 706 kişi yararlandı. 91 bin 297 kişinin ise halen programa katılımı devam ediyor. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı'na 120 bin kontenjan ayrılan programda, günlük 833 TL ödeme yapılıyor.
Programdan bir kişi en fazla 140 gün süreyle yararlanabiliyor ve bugünün ücretiyle maksimum 116 bin 620 TL ödenmesi öngörülüyor. Peki, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın İŞKUR eliyle yürüttüğü programa başvuru nasıl olacak? Bir kişi programdan en fazla ne kadar yararlanabilecek? Sigorta yapılabilecek mi? Cebine ne kadar para girecek?
Takvim Foto Arşiv
Bu programa ilişkin akla gelebilecek sorular ve yanıtları şöyle:
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
İUP katılım şartlarının başında, Türk vatandaşı olma, SGK'ya kayıtlı olma, 18 yaşını doldurma ve yaşlılık veya malullük aylığı almama geliyor. Programa katılmak için başvurudan bir yıl önce, yüklenici veya ilişkili kuruluş çalışanı olmama, sigortalı sayılmama, hane gelir şartını sağlama ve daha önce aktif işgücü veya işsizlik sigortası programları yararlanıcısı olmama şartlarını da sağlamak gerekiyor.
İUP programına katılanlar; engelli, yaşlı, çocuk ve hasta bakımı, tarımsal ve hayvancılık, ağaçlandırma, okullar gibi kamusal alanları temizlik, bakım ve önerim faaliyetleri, geri dönüşüm ve atık imhası, parkları ve yeşil alanları korunması, doğal yaşam alanlarının restorasyonu ile spor ve kültür faaliyetlerinin desteklenmesinde görev alabiliyor.