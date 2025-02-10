Kadraj Galeri Kadraj İkon İstanbul ve Ankara için 3 günlük alarm: Kar yağışı, yağmur, fırtına! Her yer don tutacak! -2 dereceye kadar...

İstanbul ve Ankara için 3 günlük alarm: Kar yağışı, yağmur, fırtına! Her yer don tutacak! -2 dereceye kadar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta boyunca Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında olacağını ve soğuk havanın etkisini sürdüreceğini duyurdu. Özellikle iç ve doğu bölgelerde kar yağışının etkili olması beklenirken, kıyı kesimlerde sağanak yağış görülecek. Öte yandan İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabaha karşı yeniden etkisini göstermeye başladı. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı yoğunlaşırken Çamlıca Tepesi adeta beyaza büründü. Peki İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? İşte detaylı hava durumu raporu haberimizde.

Giriş Tarihi: 10.02.2025 06:56 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 06:56
İstanbul ve Ankara için 3 günlük alarm: Kar yağışı, yağmur, fırtına! Her yer don tutacak! -2 dereceye kadar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, önümüzdeki hafta boyunca Türkiye genelinde soğuk havanın etkili olacağını belirtti. Tekin sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceğini ve yurdun büyük bir kısmında yağışların görüleceğini ifade etti.

İstanbul ve Ankara için 3 günlük alarm: Kar yağışı, yağmur, fırtına! Her yer don tutacak! -2 dereceye kadar...

İstanbul'da Kar Yeniden Etkili Oldu: Çamlıca Tepesi Beyaza Büründü

İstanbul'da geçen hafta içi başlayan kar yağışı, gün içinde aralıklarla devam etti. Gece saatlerinde etkisini artıran yağış kentin yüksek kesimlerinde beyaz örtü oluşturdu. Özellikle Üsküdar Çamlıca Tepesi, kar yağışıyla kartpostallık görüntülere sahne oldu.

İstanbul ve Ankara için 3 günlük alarm: Kar yağışı, yağmur, fırtına! Her yer don tutacak! -2 dereceye kadar...

Bu Hafta Hava Nasıl Olacak? Kar ve Yağmur Kapıda

Bugün itibarıyla Marmara'nın güneyi ve doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağışların etkili olacağını söyleyen Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, bu bölgelerde yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını vurguladı. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Kıyı Akdeniz'de ise sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul ve Ankara için 3 günlük alarm: Kar yağışı, yağmur, fırtına! Her yer don tutacak! -2 dereceye kadar...

Salı günü itibarıyla Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun güneyi ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yağışın devam edeceğini belirten Tekin, çarşamba günü de Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağışların süreceğini dile getirdi.

İstanbul ve Ankara için 3 günlük alarm: Kar yağışı, yağmur, fırtına! Her yer don tutacak! -2 dereceye kadar...

İç Kesimlerde Kar, Doğuda Çığ Tehlikesi

Özellikle iç kesimlerde kar yağışının etkili olacağını belirten Tekin, bu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesine dikkat çeken Tekin, vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.