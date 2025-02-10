İstanbul ve Ankara için 3 günlük alarm: Kar yağışı, yağmur, fırtına! Her yer don tutacak! -2 dereceye kadar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta boyunca Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında olacağını ve soğuk havanın etkisini sürdüreceğini duyurdu. Özellikle iç ve doğu bölgelerde kar yağışının etkili olması beklenirken, kıyı kesimlerde sağanak yağış görülecek. Öte yandan İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabaha karşı yeniden etkisini göstermeye başladı. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı yoğunlaşırken Çamlıca Tepesi adeta beyaza büründü. Peki İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? İşte detaylı hava durumu raporu haberimizde.
Giriş Tarihi: 10.02.2025 06:56 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 06:56