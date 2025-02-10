İstanbul ve Ankara için 3 günlük alarm: Kar yağışı, yağmur, fırtına! Her yer don tutacak! -2 dereceye kadar...

Bu Hafta Hava Nasıl Olacak? Kar ve Yağmur Kapıda

Bugün itibarıyla Marmara'nın güneyi ve doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağışların etkili olacağını söyleyen Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, bu bölgelerde yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını vurguladı. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Kıyı Akdeniz'de ise sağanak yağış bekleniyor.