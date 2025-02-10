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İstanbul’da hava durumu: 3 günlük kar alarmı verildi!
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İstanbul'da hava durumu: 3 günlük kar alarmı verildi!

Giriş Tarihi: 10 Şubat 2025 19:56 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2025 19:56

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte İstanbul dahil birçok ilde kar alarmı verildi. İstanbul Valiliği'nden kar yağışının ne kadar süreceği hakkında açıklama geldi. İşte detaylar.

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın yapılması planlanan uçuşların yüzde 5, Çarşamba günü yapılması planlanan uçuşların ise yüzde 10 oranında iptal edildiği duyuruldu.

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 11.02.2025 tarihinde uçuşlar yüzde 5, 12.02.2025 tarihindeki uçuşlar yüzde 10 oranında iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolu şirketinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilir" denildi.

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