İŞKUR'dan KPSS'siz iş arayanlara müjde! Özel sektör firmaları, 'Çarşı ve Mahalle Bekçisi' ile 'İşyeri/İnşaat Bekçisi' kadroları için yeni ilanlar yayımladı. Güvenlik alanında kariyer yapmak isteyenler için büyük fırsat! İşte şehir listesi ve başvuruya dair tüm ayrıntılar. Peki hangi şehirlerde BEKÇİ alımı var, başvuru şartları nedir? İşte İŞKUR'un KPSS'siz bekçi alımı ilanlarına dair tüm detaylar.

İş arayan binlerce vatandaş için beklenen haber İŞKUR'dan geldi. Özel sektör firmaları, güvenlik ve denetim alanındaki personel açıklarını kapatmak için harekete geçti. İŞKUR'un güncel iş ilanları listesinde, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı aranmaksızın "Çarşı ve Mahalle Bekçisi" ve "İnşaat/İşyeri Bekçisi" alımları yapılacağı duyuruldu. Güvenlik sektöründe kariyer hedefleyen adaylar için önemli bir fırsat doğuran bu alımlar, Türkiye'nin farklı şehirlerini kapsıyor. İşte KPSS'siz bekçi alımı yapan şehirler ve adaylarda aranan başvuru şartları...

Özel Sektör Bekçi Alımı Başvuruları ve Detayları

Özel sektördeki bekçi alımları farklı şehirlerde ve farklı son başvuru tarihleri ile İŞKUR'un açık iş ilanları sistemi üzerinden yayımlandı. Adaylar, başvuru yapmak için İŞKUR e-Şube sistemi üzerinden ilgili ilan numaralarını kullanmalıdır.

Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımı

Özel sektör bünyesinde Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak tek şehir Kütahya olarak belirtilmiştir.

Çalışma Yeri Açık Pozisyon İlan Numarası Son Başvuru Tarihi
KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ 1 00009230766 1 Kasım 2025

Başvurular, ilgili ilan numarasını kullanarak 1 Kasım 2025 tarihine kadar yapılmalıdır.


İnşaat/İşyeri Bekçisi Alımları

Çeşitli şehirlerde ise İnşaat/İşyeri Bekçisi alım ilanları bulunmaktadır. Bu alımlar için başvurular, ilanda belirtilen son başvuru tarihlerine kadar devam etmektedir.

Çalışma Yeri Açık Pozisyon İlan Numarası Son Başvuru Tarihi
NİĞDE / BOR 1 00009220395 27 Ekim 2025
TEKİRDAĞ / ÇORLU 1 00009222819 28 Ekim 2025
İSTANBUL / TUZLA 1 00009148304 28 Ekim 2025
İSTANBUL / SANCAKTEPE 1 00009225331 29 Ekim 2025

İSTANBUL / SULTANBEYLİ 1 00009223284 29 Ekim 2025
İZMİR / KEMALPAŞA 1 00009250625 30 Ekim 2025
KONYA / KARATAY 1 00009235032 30 Ekim 2025

ANKARA / KAHRAMAN KAZAN 1 00009227435 30 Ekim 2025
AYDIN / AYDIN MERKEZ 1 00009227371 30 Ekim 2025
ELAZIĞ / ELAZIĞ MERKEZ 1 00009252104 31 Ekim 2025
İSTANBUL / ARNAVUTKÖY 1 00009251349 31 Ekim 2025