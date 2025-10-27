Özel Sektör Bekçi Alımı Başvuruları ve Detayları

Özel sektördeki bekçi alımları farklı şehirlerde ve farklı son başvuru tarihleri ile İŞKUR'un açık iş ilanları sistemi üzerinden yayımlandı. Adaylar, başvuru yapmak için İŞKUR e-Şube sistemi üzerinden ilgili ilan numaralarını kullanmalıdır.