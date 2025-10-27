Özel sektör bünyesinde Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak tek şehir Kütahya olarak belirtilmiştir.
|Çalışma Yeri
|Açık Pozisyon
|İlan Numarası
|Son Başvuru Tarihi
|KÜTAHYA / KÜTAHYA MERKEZ
|1
|00009230766
|1 Kasım 2025
Başvurular, ilgili ilan numarasını kullanarak 1 Kasım 2025 tarihine kadar yapılmalıdır.
Çeşitli şehirlerde ise İnşaat/İşyeri Bekçisi alım ilanları bulunmaktadır. Bu alımlar için başvurular, ilanda belirtilen son başvuru tarihlerine kadar devam etmektedir.
|Çalışma Yeri
|Açık Pozisyon
|İlan Numarası
|Son Başvuru Tarihi
|NİĞDE / BOR
|1
|00009220395
|27 Ekim 2025
|TEKİRDAĞ / ÇORLU
|1
|00009222819
|28 Ekim 2025
|İSTANBUL / TUZLA
|1
|00009148304
|28 Ekim 2025
|İSTANBUL / SANCAKTEPE
|1
|00009225331
|29 Ekim 2025