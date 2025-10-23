İŞKUR hastane ilanları ve başvuru şartları: Şehir hastanesi güvenlik, temizlik, şoför personel alımı

Hangi Kadrolara Kaç Kişi Alınacak?

Şehir hastaneleri, farklı departmanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli pozisyonlarda personel alımı yapıyor. İlanlara göre belirlenen başlıca kadrolar ve kontenjanlar şu şekilde:

Beden İşçisi (Genel): 60+ kişi

Temizlik Görevlisi / Hastane Hizmetlisi: 25 kişi

Güvenlik Görevlisi (Silahlı/Silahsız): 10 kişi

Sterilizasyon / Klinik Destek Görevlisi: 15 kişi

Servis Elemanı (Garson): 15 kişi