Kadraj Galeri Kadraj İkon İŞKUR hastane ilanları ve başvuru şartları: Şehir hastanesi güvenlik, temizlik, şoför personel alımı

İŞKUR hastane ilanları ve başvuru şartları: Şehir hastanesi güvenlik, temizlik, şoför personel alımı

İŞKUR 26 şehir hastanesi için personel alımı başlattı. Sağlık sektöründe kariyer hedefleyen adaylar için önemli bir fırsat doğdu. İŞKUR'un güncel ilanlarına göre 26 farklı ildeki şehir hastanelerinde daimi işçi statüsünde çalışacak personeller aranıyor. Alımlar hastanelerin hizmet sağlayıcı şirketleri tarafından yönetilecek. İlanlarda temizlikten güvenliğe, mutfak hizmetlerinden teknik servise kadar geniş bir yelpazede kadro açıldı. İşte Şehir Hastanesi 200 personel alımı kapsamında temizlik, güvenlik ve destek kadroları için başvuru şartları ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 23.10.2025 09:11 Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 09:32
İŞKUR hastane ilanları ve başvuru şartları: Şehir hastanesi güvenlik, temizlik, şoför personel alımı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) şehir hastanelerinde çalışmak isteyenler için yeni iş ilanları açtı. Türkiye genelindeki 26 farklı şehir hastanesi, hizmet veren taşeron şirketler aracılığıyla yüzlerce personel istihdam edecek. Bu büyük "Şehir Hastanesi 200 Personel Alımı" kapsamında özellikle temizlik, güvenlik, klinik destek ve teknik alanlarda alımlar öne çıkıyor.

İŞKUR hastane ilanları ve başvuru şartları: Şehir hastanesi güvenlik, temizlik, şoför personel alımı

Hangi Kadrolara Kaç Kişi Alınacak?

Şehir hastaneleri, farklı departmanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli pozisyonlarda personel alımı yapıyor. İlanlara göre belirlenen başlıca kadrolar ve kontenjanlar şu şekilde:

Beden İşçisi (Genel): 60+ kişi

Temizlik Görevlisi / Hastane Hizmetlisi: 25 kişi

Güvenlik Görevlisi (Silahlı/Silahsız): 10 kişi

Sterilizasyon / Klinik Destek Görevlisi: 15 kişi

Servis Elemanı (Garson): 15 kişi

Tecrübe şartı YOK! İŞKUR’dan 2.005 kişilik dev paketleme personeli alımı!
Tecrübe şartı YOK! İŞKUR'dan 2.005 kişilik dev paketleme personeli alımı!
İŞKURda ekim fırsatı! KPSS şartsız 19.045 beden işçisi aranıyor: Şartlar ne?
İŞKUR'da ekim fırsatı! KPSS şartsız 19.045 beden işçisi aranıyor: Şartlar ne?
İŞKUR üzerinden 85.486 personel alımı: ÖGG, depocu, hastane personeli, sekreter, danışman
İŞKUR üzerinden 85.486 personel alımı: ÖGG, depocu, hastane personeli, sekreter, danışman
İstanbul, Ankara, İzmir dahil birçok ile sınavsız hasta danışmanı alımı başladı!
İstanbul, Ankara, İzmir dahil birçok ile sınavsız hasta danışmanı alımı başladı!

İŞKUR hastane ilanları ve başvuru şartları: Şehir hastanesi güvenlik, temizlik, şoför personel alımı

Aşçı / Aşçı Yardımcısı: 10 kişi

Teknik Personel (Elektrik, Biyomedikal, Cihaz Teknisyeni vb.): 10 kişi

Şoför / Taşıma Personeli: 3 kişi

Depo / Elleçleme / Paketleme İşçisi: 10 kişi

Muhasebeci / Ofis Personeli: 2 kişi

Kasiyer: 1 kişi

Spor Eğitmeni (Antrenör): 1 kişi

İŞKUR hastane ilanları ve başvuru şartları: Şehir hastanesi güvenlik, temizlik, şoför personel alımı

Alım Yapılacak Şehirler Hangileri?

İŞKUR üzerinden yayımlanan güncel ilanlar, Türkiye'nin dört bir yanındaki şehir hastanelerini kapsıyor. Personel alımı yapılacak iller şunlar:

Ankara

Bursa

İzmir

İstanbul

Kayseri

Konya

İŞKUR hastane ilanları ve başvuru şartları: Şehir hastanesi güvenlik, temizlik, şoför personel alımı

Adana

Eskişehir

Yozgat

Antalya

Manisa

Kocaeli

Tekirdağ

Gaziantep

Kütahya

Isparta

Mersin