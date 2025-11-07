Kadraj Galeri Kadraj İkon İlkokul mezunları dikkat: İŞKUR’dan KPSS şartsız personel alımı! Aşçı, garson ve bakım onarım teknisyeni başvuru şartları

İlkokul mezunları dikkat: İŞKUR’dan KPSS şartsız personel alımı! Aşçı, garson ve bakım onarım teknisyeni başvuru şartları

İŞKUR üzerinden yayımlanan yeni personel alım ilanları, istihdam piyasasında KPSS şartı olmadan iş arayan en az ilkokul mezunu adayları yakından ilgilendiriyor. Ülke genelinde faaliyet gösteren belediye şirketleri ve çeşitli kamu kuruluşlarının da aralarında bulunduğu özel ve tüzel işyerleri, daimi kadrolarda görevlendirilmek üzere yüzlerce personel alımı yapacağını duyurdu. Aşçı, garson ve makine bakım onarım teknisyeni gibi kritik meslek gruplarına odaklanan bu alımlarda adaylardan yalnızca mesleki yeterlilik ve ilgili eğitim şartlarını sağlamaları bekleniyor.

Giriş Tarihi: 07.11.2025 13:35
Başvuru süreleri ve şartları alım yapan şehirlere ve kurumlara göre farklılık gösterirken, uzmanlar adayların İŞKUR sistemini anlık takip ederek son tarih 30 Kasım öncesinde başvurularını tamamlamaları konusunda uyarıyor. İşte hangi illere kaç kontenjan ayrıldığına ve başvuruların nasıl yapılacağına dair tüm detaylar...

Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Endüstriyel Mekanik Teknisyeni Alımları

Sanayi, hizmet ve üretim sektörlerinde büyük talep gören Makine Bakım Onarım Teknisyeni pozisyonları için birçok ilde alım yapılacağı açıklandı. Bu alımlarda genellikle meslek lisesi veya ilgili mesleki yeterlilik belgelerine sahip olma şartı aranmaktadır.

Çalışma Yeri Açık Pozisyon Son Başvuru Tarihi İlan No
ADANA / SARIÇAM 1 6 Kasım 2025 (Bugün) 00009240683
İSTANBUL / SULTANBEYLİ 3 7 Kasım 2025 00009241482
İZMİR / BERGAMA 1 7 Kasım 2025 00009182594
KOCAELİ / ÇAYIROVA 1 10 Kasım 2025 00009249907
İSTANBUL / GÜNGÖREN 1 11 Kasım 2025 00009246821
KIRKLARELİ / LÜLEBURGAZ 3 13 Kasım 2025 00009253398
İSTANBUL / TUZLA 4 14 Kasım 2025 00009254166
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL 1 17 Kasım 2025 00009260193

ANKARA / SİNCAN 1 18 Kasım 2025 00009258872
BURSA / NİLÜFER 5 18 Kasım 2025 00009259081
MUĞLA / BODRUM 1 18 Kasım 2025 00009258766
ANKARA / AKYURT 1 19 Kasım 2025 00009260318
ADANA / SEYHAN (Ülke Geneli) 3 20 Kasım 2025 00009265637
ESKİŞEHİR MERKEZ 1 20 Kasım 2025 00009209723
Servis Elemanı (Garson) Alımları

Yiyecek-içecek sektöründe daimi istihdam fırsatları sunan Garson alımları Kayseri ilinde yoğunlaşmıştır. İl Emniyet Müdürlüğü Polisevi gibi kamu kurumları da bu alımlar arasında yer almaktadır, bu da iş arayanlar için önemli bir kamu tecrübesi fırsatı sunmaktadır.

Çalışma Yeri Açık Pozisyon Son Başvuru Tarihi İlan No
KAYSERİ / KOCASİNAN 1 8 Kasım 2025 00009245506
KAYSERİ / MELİKGAZİ (Polisevi - Kamu) 4 10 Kasım 2025 00009282581

KAYSERİ / MELİKGAZİ 1 12 Kasım 2025 00009249363
KAYSERİ / KOCASİNAN 1 15 Kasım 2025 00009257433