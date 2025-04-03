Müge Anlı Hilmiye Yağmurlu’ya ne oldu?

Hilmiye Yağmurlu'ya ne oldu? Müge Anlı sıcak gelişmeyi açıkladı
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir olay daha çözüldü. 64 yaşındaki 3 çocuk annesi Hilmiye Yağmurlu Manisa'da ortadan kaybolmuştu. Yağmurlu'nun kızı ağabeyinin annesini sık sık darp ettiğini söyledi. Yağmurlu'nun şiddet gördüğü fotoğraflar vicdanları sızlatırken, Anlı olayla ilgili sıcak gelişmeyi duyurdu.
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64 yaşındaki 3 çocuk annesi
Hilmiye Yağmurlu'nun kızı Satı, annesinin 13 Mart tarihinde Manisa'da ortadan kaybolduğunu söyleyerek soluğu Müge Anlı'da aldı.
AĞABEYİNİ İŞARET ETTİ
Satı Hanım, annesinin şüpheli kaybında ağabeyi Halil'in parmağı olabileceğini söyledi. Ağabeyinin annesine sık sık şiddet uyguladığını söyleyen genç kadın, şiddetin delili olan fotoğrafları da gösterdi.
BABASININ MEZARINI YAKTI
O görüntüler vicdanları sızlatırken, Satı Hanım, annesinin maaşının da henüz çekilmediğini söyledi.
Hilmiye Yağmurlu'nun yengesi Müjgan Hanım ise yaşlı kadının oğlundan korktuğunu ve gece yarısına kadar uyumadığını anlattı. Satı Hanım ağabeyi Halil'in alkol problemi olduğunu ve babasının mezarını da yaktığını açıkladı.
YAYINA ÇIKTI
İddiaların odağındaki Halil Yağmurlu bugün canlı yayına çıktı. Halil Bey, annesinin çay makinesini ve birkaç parça eşyayı daha alarak evden ayrıldığını söyleyerek,
"Benim zararım yalnızca kendime. 3 ay önce alkol almayı bıraktım. Annemin kaybından dolayı üzgünüm." dedi.
"EKMEK BIÇAĞI İLE KAFAMA VURDU"
Anlı, Halil Yağmurlu'dan annesi
Hilmiye Yağmurlu'nun maaş kartını vermesini istedi. Daha sonra ise yaşlı kadının bulunduğunu açıkladı. Yaşlı kadın, maruz kaldığı şiddet nedeniyle bir gözünün görmediğini belirterek, "Benim her gün ekmek bıçağıyla kafama vuruyordu. Yaptığım yemeği yemiyordu. Çayı bile önüne ben koyuyordum. Gidersem aylığımı keseceğini söyledi. Burnumu kırdı. Alkol almaya beni markete gönderiyordu. Kimseden bir şey istemiyorum. Ne kızımdan ne oğlumdan hayır var" dedi.