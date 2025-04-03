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Hilmiye Yağmurlu'ya ne oldu? Müge Anlı sıcak gelişmeyi açıkladı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir olay daha çözüldü. 64 yaşındaki 3 çocuk annesi Hilmiye Yağmurlu Manisa'da ortadan kaybolmuştu. Yağmurlu'nun kızı ağabeyinin annesini sık sık darp ettiğini söyledi. Yağmurlu'nun şiddet gördüğü fotoğraflar vicdanları sızlatırken, Anlı olayla ilgili sıcak gelişmeyi duyurdu.

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takvim.com.tr
Müge Anlı Hilmiye Yağmurlu’ya ne oldu?

64 yaşındaki 3 çocuk annesi Hilmiye Yağmurlu'nun kızı Satı, annesinin 13 Mart tarihinde Manisa'da ortadan kaybolduğunu söyleyerek soluğu Müge Anlı'da aldı.

Hilmiye Yağmurlu’ya ne oldu? Müge Anlı sıcak gelişmeyi açıkladı

AĞABEYİNİ İŞARET ETTİ

Satı Hanım, annesinin şüpheli kaybında ağabeyi Halil'in parmağı olabileceğini söyledi. Ağabeyinin annesine sık sık şiddet uyguladığını söyleyen genç kadın, şiddetin delili olan fotoğrafları da gösterdi.

Hilmiye Yağmurlu’ya ne oldu? Müge Anlı sıcak gelişmeyi açıkladı

BABASININ MEZARINI YAKTI

O görüntüler vicdanları sızlatırken, Satı Hanım, annesinin maaşının da henüz çekilmediğini söyledi. Hilmiye Yağmurlu'nun yengesi Müjgan Hanım ise yaşlı kadının oğlundan korktuğunu ve gece yarısına kadar uyumadığını anlattı. Satı Hanım ağabeyi Halil'in alkol problemi olduğunu ve babasının mezarını da yaktığını açıkladı.

Hilmiye Yağmurlu’ya ne oldu? Müge Anlı sıcak gelişmeyi açıkladı

YAYINA ÇIKTI

İddiaların odağındaki Halil Yağmurlu bugün canlı yayına çıktı. Halil Bey, annesinin çay makinesini ve birkaç parça eşyayı daha alarak evden ayrıldığını söyleyerek, "Benim zararım yalnızca kendime. 3 ay önce alkol almayı bıraktım. Annemin kaybından dolayı üzgünüm." dedi.

Hilmiye Yağmurlu’ya ne oldu? Müge Anlı sıcak gelişmeyi açıkladı

"EKMEK BIÇAĞI İLE KAFAMA VURDU"

Anlı, Halil Yağmurlu'dan annesi Hilmiye Yağmurlu'nun maaş kartını vermesini istedi. Daha sonra ise yaşlı kadının bulunduğunu açıkladı. Yaşlı kadın, maruz kaldığı şiddet nedeniyle bir gözünün görmediğini belirterek, "Benim her gün ekmek bıçağıyla kafama vuruyordu. Yaptığım yemeği yemiyordu. Çayı bile önüne ben koyuyordum. Gidersem aylığımı keseceğini söyledi. Burnumu kırdı. Alkol almaya beni markete gönderiyordu. Kimseden bir şey istemiyorum. Ne kızımdan ne oğlumdan hayır var" dedi.

Müge Anlı Hilmiye Yağmurlu’ya ne oldu?

STÜDYOYA GELDİ
Halil Yağmurlu, annesinin iddialarını yalanladı. Stüdyoya gelen Hilmiye Hanım, kafasını dinlemek istediğini ve bulunmamak için kartını kırdığını açıkladı.

Hilmiye Yağmurlu’ya ne oldu? Müge Anlı sıcak gelişmeyi açıkladı

Hilmiye Hanım, sosyal medyadan bir kişi ile tanıştığını ve ona bakıcılık yaptığını söyleyerek, "Rahatım iyi. Yerimin bulunmasını istemiyorum. Giderken düdüklü tenceremi ve kahve makinamı aldım. Çocuklarımın yanına gitmek istemiyorum" dedi.

Hilmiye Yağmurlu’ya ne oldu? Müge Anlı sıcak gelişmeyi açıkladı

ANLI'NIN AĞZI AÇIK KALDI

Anlı'nın okuma yazması olmayan Hilmiye Hanım'ın internetten birisi ile tanışması karşısında ağzı açık kaldı.

Hilmiye Yağmurlu’ya ne oldu? Müge Anlı sıcak gelişmeyi açıkladı

Anlı, Hilmiye Yağmurlu'nun yanına yerleştiği adamın 76 yaşında olduğunu ve evli olarak göründüğü açıkladı.

Hilmiye Yağmurlu’ya ne oldu? Müge Anlı sıcak gelişmeyi açıkladı

Satı Hanım, annesinin eve dönmesini istese de yaşlı kadın dönmemekte kararlı olduğunu ifade etti.