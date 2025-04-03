Müge Anlı Hilmiye Yağmurlu’ya ne oldu?

"EKMEK BIÇAĞI İLE KAFAMA VURDU"

Anlı, Halil Yağmurlu'dan annesi Hilmiye Yağmurlu'nun maaş kartını vermesini istedi. Daha sonra ise yaşlı kadının bulunduğunu açıkladı. Yaşlı kadın, maruz kaldığı şiddet nedeniyle bir gözünün görmediğini belirterek, "Benim her gün ekmek bıçağıyla kafama vuruyordu. Yaptığım yemeği yemiyordu. Çayı bile önüne ben koyuyordum. Gidersem aylığımı keseceğini söyledi. Burnumu kırdı. Alkol almaya beni markete gönderiyordu. Kimseden bir şey istemiyorum. Ne kızımdan ne oğlumdan hayır var" dedi.