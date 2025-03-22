İbn-i Sina’nın yüzlerce yıllık reçetesi! Beyne etki ediyor hafızayı çelik gibi yapıyor

Soğuk havalarda bağışıklık sistemini desteklemek için doğal besinlerin gücünden yararlanmak büyük önem taşıyor. Zencefil, zerdeçal ve hardal gibi baharatlar, içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde hem vücudu ısıtır hem de hastalıklara karşı direnç kazandırır. Mutfağımızda sıkça yer bulan bu şifalı baharatlar, antioksidan özellikleriyle bilinir ve genel sağlığı korumaya yardımcı olur.