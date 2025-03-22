İbn-i Sina’nın yüzlerce yıllık reçetesi! Beyne etki ediyor hafızayı çelik gibi yapıyor

Unutkanlık, yalnızca yaşlı bireylerde değil, gençler arasında da sıkça rastlanan bir sorun haline geldi. Hafıza kaybı, odaklanma zorluğu ve bilgileri hatırlayamama gibi belirtilerle kendini gösteren bu durum, günlük hayatı olumsuz etkileyebiliyor. Tıbbın öncülerinden İbn-i Sina, asırlar önce yazdığı El-Kanun Fi't-Tıbb adlı eserinde, hafızayı güçlendiren özel bir baharattan bahsediyor. Peki hafızayı güçlendiren baharatlar hangisi? İşte zihinsel fonksiyonları destekleyen bu doğal mucizenin ayrıntıları…