"HEP YEŞİLLİK ARIYORDU"

İshak Öztürk'ün yeğeni Emine Velioğlu, "Kendisi dayım olur. Demans hastası zaten. Burada kayboldu. Sürekli dışarı çıkmak istiyor. Aklında hiçbir şey yok. Hep yeşillik yer arıyor. Aklı sanırım küçüklüğe gidiyor. Biz Ofluyuz, aklı köyde kalmış herhalde. Geldi, kayboldu. Bizi hatırlamıyor ama görünce gülümsüyor. Demek ki hatırlıyor ama isim olarak hiç hatırlamıyor. Hiçbir şey yok. İnşallah bulunur temennimiz o. Bugün 5'inci günü buradayız. Hep buralara geliyoruz, bekliyoruz. Şu an fırtına vardı, inemedik, buradaydık ama hep bekledik. Arama kurtarmaya katıldık. Hiçbir netice alamadık. AFAD ekibi, AFAD köpekleri herkes burada ama bir netice alamıyoruz. Göle dalgıçlar dalıyorlar, botlarla geçiyorlar ama bir netice yok. Hiçbir şey çıkmıyor. Gölde mi? Ormanlık alanda mı? Dikenliğin içine mi girdi? Bilmiyoruz. Hep gidiyor. Arnavutköy'e, Habipler Yaylaya gitmişliği hep var. Her zaman bulunuyordu. Her zaman oğlu servisten sonra o cihaz üzerinden bakıp gidip alıp geliyordu. Cihazın sinyal vermediğini anlayınca hemen oraya gidildi. Aradan 1 saat bile geçmeden gitti" demişti.