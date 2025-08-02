İstanbul’da beklenen yağmur başladı

Geçtiğimiz günlerde megakenti etkisi altına alan kavurucu sıcakların ardından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağmur uyarısı yapmıştı. Öğlen saatlerinden itibaren özellikle Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde gökyüzü siyah bulutlarla kaplanırken yer yer yağmur yağışı görüldü.

Sıcaklardan bunalan İstanbullular, yağmurla birlikte serinliğe kavuştu. Yağışın ardından hava sıcaklıklarında da düşüş yaşandı.

Gün içinde yağışın devam etmesi bekleniyor.