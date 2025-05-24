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Takside dehşet! Silah zoruyla gezdirdi! O anlar kamerada

Bursa'da bir taksiciyi silahla tehdit ederek şehri dolaştıran, ardından ise parasını gasp eden şahsın görüntüleri ortaya çıktı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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takvim.com.tr
Takside dehşet! Silah zoruyla gezdirdi! O anlar kamerada

Olay, 22 Mayıs'ta merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Bilgin G., yanındaki kız arkadaşı ile M.Y.'nin kullandığı taksiye bindi. Kız arkadaşını Balat Mahallesi'ne bırakan Bilgin G., aynı taksiyle yolda seyir halindeyken başka bir araca sinirlendi.

Takside dehşet! Silah zoruyla gezdirdi! O anlar kamerada

SİLAH DOĞRULTTU
Durum üzerine yanında taşıdığı silahı taksi şoförüne doğrultarak sinirlendiği aracı takip etmesini istedi. Korku dolu bakışlar ile Bilgin G.'nin istediğini yerine getiren taksi şoförü, bir süre sonra aracın gözden kaybolduğunu söyledi. Bunun üzerine Bilgin G., silahını taksi şoförüne doğrultarak "Senin yüzünden kaçtı" diye bağırdı.

Takside dehşet! Silah zoruyla gezdirdi! O anlar kamerada

Yaşanan kovalamaca sonrası aracı gözden kaybeden taksi şoförüne sinirlenen şüpheli Bilgin G., aracı boş bir alana çektirerek, "Sen niye kaçırdın adamları. Sana verdiğim bin lirayı ver" dedi. Bunun üzerine taksi şoförü ise, "Bana 800 lira verdin ağabey" dedi. Bilgin G. ise, "Ver lan 200 lira daha" diyerek silah zoruyla taksicinin cebinde olan bütün parayı gasp etti. Yaşanan olay sonrası taksi şoförü durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi.

Takside dehşet anları kamerada!

Takside dehşet! Silah zoruyla gezdirdi! O anlar kamerada

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Araştırmalar sonucu Bilgin G., silahla gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Takside dehşet! Silah zoruyla gezdirdi! O anlar kamerada

Hakim karşısına çıkarılan Bilgin G., tutuklandı.