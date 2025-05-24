Takside dehşet! Silah zoruyla gezdirdi! O anlar kamerada

Olay, 22 Mayıs'ta merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Bilgin G., yanındaki kız arkadaşı ile M.Y.'nin kullandığı taksiye bindi. Kız arkadaşını Balat Mahallesi'ne bırakan Bilgin G., aynı taksiyle yolda seyir halindeyken başka bir araca sinirlendi. SİLAH DOĞRULTTU Yaşanan kovalamaca sonrası aracı gözden kaybeden taksi şoförüne sinirlenen şüpheli Bilgin G., aracı boş bir alana çektirerek, 'Sen niye kaçırdın adamları. Sana verdiğim bin lirayı ver' dedi. Bunun üzerine taksi şoförü ise, 'Bana 800 lira verdin ağabey' dedi. Bilgin G. ise, 'Ver lan 200 lira daha' diyerek silah zoruyla taksicinin cebinde olan bütün parayı gasp etti. Yaşanan olay sonrası taksi şoförü durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. Takside dehşet anları kamerada! Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Araştırmalar sonucu Bilgin G., silahla gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Bilgin G., tutuklandı.