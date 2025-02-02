Halsiz mi hissediyorsunuz? Anında enerji için bu 5 besini deneyin

Makro besinler vücudunuza enerji sağlayan besin öğeleridir. Bunlar karbonhidratlar, protein ve yağdır ve büyük miktarlarda ihtiyaç duyduğumuz besinlerdir. Karbonhidratlar çoğu insan için birincil yakıt kaynağıdır, çünkü en hızlı metabolize edilen ve en kolay erişilebilen enerji kaynağıdır. Ancak protein ve yağ da kalori içerdiğinden enerji sağlarlar. Ayrıca bu üç makro besin doygunluğu artırarak açlık hissini giderir ve sonuç olarak boş mideyle gelen yorgunluğu engeller.