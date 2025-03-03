Kadraj Galeri Kadraj İkon Güneş yerini yağmura bırakıyor! İstanbul'a aralıklı yağış alarmı verildi! Meteoroloji 3 Mart hava durumu raporu

Güneş yerini yağmura bırakıyor! İstanbul'a aralıklı yağış alarmı verildi! Meteoroloji 3 Mart hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumu raporunu yayımladı ve Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşeceği uyarısında bulundu. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde pazartesi günü sağanak yağış ve kar yağışı etkili olacak. Peki bu hafta hava nasıl olacak? İstanbul'da yağışlar devam edecek mi? İşte il il hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 03.03.2025 06:56 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 06:56
Güneş yerini yağmura bırakıyor! İstanbul’da sağanak alarmı verildi! Meteoroloji 3 Mart hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde hava durumuna ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, birçok bölgede ise yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Güneş yerini yağmura bırakıyor! İstanbul’da sağanak alarmı verildi! Meteoroloji 3 Mart hava durumu raporu

Özellikle Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile bazı Güneydoğu Anadolu illerinde aralıklı yağış bekleniyor.

Güneş yerini yağmura bırakıyor! İstanbul’da sağanak alarmı verildi! Meteoroloji 3 Mart hava durumu raporu

Yağışlar; Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyıları, Manisa, Denizli, Ankara, Eskişehir'in güneyi, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Diğer bölgelerde ise yağışların karla karışık yağmur ve kar olarak düşeceği tahmin ediliyor.

Güneş yerini yağmura bırakıyor! İstanbul’da sağanak alarmı verildi! Meteoroloji 3 Mart hava durumu raporu

Doğu Karadeniz ve İç Anadolu'da Yoğun Kar Yağışı

Özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kar yağışının yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yoğun kar yağışının ulaşımı aksatma, buzlanma ve görüş mesafesini düşürme gibi olumsuzluklara neden olabileceği bildirildi.

Güneş yerini yağmura bırakıyor! İstanbul’da sağanak alarmı verildi! Meteoroloji 3 Mart hava durumu raporu

Buzlanma, Sis ve Çığ Tehlikesi!

İç ve doğu kesimlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının yaşanacağı tahmin ediliyor. Özellikle sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.