Güneş yerini yağmura bırakıyor! İstanbul'a aralıklı yağış alarmı verildi! Meteoroloji 3 Mart hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumu raporunu yayımladı ve Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşeceği uyarısında bulundu. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde pazartesi günü sağanak yağış ve kar yağışı etkili olacak. Peki bu hafta hava nasıl olacak? İstanbul'da yağışlar devam edecek mi? İşte il il hava durumu raporu!
Giriş Tarihi: 03.03.2025 06:56
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 06:56