Güneş yerini yağmura bırakıyor! İstanbul'a aralıklı yağış alarmı verildi! Meteoroloji 3 Mart hava durumu raporu

Yağışlar; Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyıları, Manisa, Denizli, Ankara, Eskişehir'in güneyi, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Diğer bölgelerde ise yağışların karla karışık yağmur ve kar olarak düşeceği tahmin ediliyor.