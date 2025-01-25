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Bolu'daki yangın faciasında yeni detay! Grand Kartal'ın bir skandalı daha gün yüzüne çıktı: 40 çalışanı işten kovmuşlar

78 kişiye mezar olan Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal'a ilişkin skandalların ardı arkası kesilmiyor. Otelin diğer şubesinde müşteri olamaması sebep gösterilerek, 40 kişinin işine son verildiği iddia edildi. Pes dedirtecek iddialar yalnızca bununla da sınırlı değil. Personel, Harun Murtezaoğlu'na ait olan 'Kartal Otel'in pazartesi gününden itibaren rezervasyon almaya başlayacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: 25.01.2025 09:46 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 10:02
Grand Kartal’dan yeni skandal! 40 çalışanı işten kovdular

Türkiye Bolu Kartalkaya'da yaşanan otel yangını faciasını konuşmaya devam ediyor. 78 canımızı yitirdiğimiz faciada henüz acılar tazeyken, otele ilişkin birçok skandal gün yüzüne çıktı.

Grand Kartal’dan yeni skandal! 40 çalışanı işten kovdular

ZORLA İSTİFA ETTİRDİLER

Son olarak otelin bir diğer şubesindeki personellerin işine son verildiği ileri sürüldü. İddiaya göre; otelin sahipleri; "müşteri yok" diyerek 40 çalışanına zorla istifa metni imzalattı. Pes dedirtecek iddialar yalnızca bununla da sınırlı değil.

Bolu’daki yangın faciasında yeni detay! Grand Kartal’ın bir skandalı daha gün yüzüne çıktı: 40 çalışanı işten kovmuşlar

Olaya ilişkin konuşan otel personeli, " Oranın şefiydim. 34 bin TL para alıyordum. Gönderiyorlar işte. İstifa yazdırdılar. Çıkışınızı alın gidin buradan dediler." şeklinde konuştu.

Grand Kartal’dan yeni skandal! 40 çalışanı işten kovdular

"PERSONEL EKSİLTTİLER"

Otel yönetimin müşterinin az olmasını gerekçe gösterdiğini belirterek kendilerini çıkarttığını ifade eden bir başka personel, "2 kat var burada 2 tane blok. 1 bloğa düşürdüler. Personel eksilttiler." dedi.

Bolu’daki yangın faciasında yeni detay! Grand Kartal’ın bir skandalı daha gün yüzüne çıktı: 40 çalışanı işten kovmuşlar

KAMERAYA YANSIDI
O anlar kameraya da yansıdı. Otelde çalışmaya devam eden personeller ile kovulan personellerin vedalaştıkları görüldü.