ZORLA İSTİFA ETTİRDİLER

Son olarak otelin bir diğer şubesindeki personellerin işine son verildiği ileri sürüldü. İddiaya göre; otelin sahipleri; "müşteri yok" diyerek 40 çalışanına zorla istifa metni imzalattı. Pes dedirtecek iddialar yalnızca bununla da sınırlı değil.