Bolu'daki yangın faciasında yeni detay! Grand Kartal'ın bir skandalı daha gün yüzüne çıktı: 40 çalışanı işten kovmuşlar
78 kişiye mezar olan Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal'a ilişkin skandalların ardı arkası kesilmiyor. Otelin diğer şubesinde müşteri olamaması sebep gösterilerek, 40 kişinin işine son verildiği iddia edildi. Pes dedirtecek iddialar yalnızca bununla da sınırlı değil. Personel, Harun Murtezaoğlu'na ait olan 'Kartal Otel'in pazartesi gününden itibaren rezervasyon almaya başlayacağını açıkladı.
Giriş Tarihi: 25.01.2025 09:46 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 10:02