Kartalkaya’daki felaketin ardından ortaya çıktı! Tünel ilk kez görüntülendi

78 kişiye mezar olan Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal'a ilişkin Bolu Belediyesi'nin ve otel sahiplerinin ihmalleri bir bir gün yüzüne çıkıyor. Yangın yönetmeliğine uymayan otelin eksik güvenlik önlemleriyle faciaya davetiye çıkardığı belirlendi. Otel sahibi Halit Ergül'ün kayınbiraderi Harun Murtezaoğlu'nun işlettiği diğer otel ile Grand Kartal'ın arasında bir tünel olduğu ileri sürüldü. Ergül'ün önlem almak yerine parasını buraya yatırdığı belirtildi. A Haber ekranlarında o tünel ilk kez görüntülendi.