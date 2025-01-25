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Kartalkaya’daki felaketin ardından ortaya çıktı! Tünel ilk kez görüntülendi

78 kişiye mezar olan Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal'a ilişkin Bolu Belediyesi'nin ve otel sahiplerinin ihmalleri bir bir gün yüzüne çıkıyor. Yangın yönetmeliğine uymayan otelin eksik güvenlik önlemleriyle faciaya davetiye çıkardığı belirlendi. Otel sahibi Halit Ergül'ün kayınbiraderi Harun Murtezaoğlu'nun işlettiği diğer otel ile Grand Kartal'ın arasında bir tünel olduğu ileri sürüldü. Ergül'ün önlem almak yerine parasını buraya yatırdığı belirtildi. A Haber ekranlarında o tünel ilk kez görüntülendi.

Giriş Tarihi: 25.01.2025 07:59 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 08:11
Kartalkaya’daki felaketin ardından ortaya çıktı! Tünel ilk kez görüntülendi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yanarak can verdiği Grand Kartal Otel'e ilişkin Bolu Belediyesi'nin ve otel sahiplerinin ihmalleri bir bir ortaya çıktı.

Kartalkaya’daki felaketin ardından ortaya çıktı! Tünel ilk kez görüntülendi

Kuralsızlık ve para hırsını merkeze koyan otel sahibi Halit Ergül'ün günlük geliri milyonları aşarken, duman dedektörü, yangın anında yol gösterici işaretlemeler, ısıya dayanıklı yangın merdivenleri ve kapıları gibi basit sayılabilecek yangın önlemlerini dahi almadığı öğrenildi.

Kartalkaya’daki felaketin ardından ortaya çıktı! Tünel ilk kez görüntülendi

Oteldeki eksikleri konusunda kılını kıpırdatmayan Ergül'ün işletmesi hakkında itfaiye raporundaki tespit edilen 8 eksik şu şekildeydi:

1. Tahliye çıkışları uygun değil.
2. Işıklı yönlendirme levhaları eksik.
3. Binada acil aydınlatma yok.
4. Elektrik tesisatı uygunluğu eksik.
5. Söndürme gereçleri talimatları eksik.
6. Algılama sistemleri ve yangın alarmı yok.
7. Paratoner ve duman kontrolörü yok.
8. Havuz, SPA bölgesi ve restoran odasının açıldığı, acil çıkış kapıları da yangın mevzuatına uygun değil.

Kartalkaya’daki felaketin ardından ortaya çıktı! Tünel ilk kez görüntülendi

"SEZON BİTSİN TÜMDEN TADİLATA GİRELİM"

Halit Ergül'e yakın bir kaynak; işletme sahibinin 8 eksikliği görünce, "Oteli tepeden tırnağa soymadan bunları yerine getirmemiz mümkün değil. Şimdi bunları yapmak boşa olur. Sezon bitsin de öyle tümden bir tadilata girelim" dediğini iddia etti.

Kartalkaya’daki felaketin ardından ortaya çıktı! Tünel ilk kez görüntülendi

Bu eksiklerini tamamlamayan otelin başka yollarla belgesini yenilediği ortaya çıktı.