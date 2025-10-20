Gram altında ‘çifte kıvılcım’ etkisi: 6.000 TL sınırından dönüş! Kritik seviyeye dikkat, yeni rekor kapıda mı?
Geçtiğimiz cuma günü 5 bin 900 TL seviyesini aşarak tüm zamanların rekorunu kıran gram altın haftanın son işlem gününde sert bir geri çekilme yaşadı. Son iki ayda 1.500 TL'lik bir artışla dikkatleri üzerine çeken altın, cuma günü yaşanan ani satışlarla yüzde 2'nin üzerinde değer kaybederek 5 bin 600'lü seviyelere kadar geriledi. Peki bu düşüşün perde arkasında ne var? Altında yön yeniden yukarı mı dönecek, yoksa düzeltme hareketi devam mı edecek? İşte merak edilenler.
Giriş Tarihi: 20.10.2025 08:26