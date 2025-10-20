Kadraj Galeri Kadraj İkon Gram altında ‘çifte kıvılcım’ etkisi: 6.000 TL sınırından dönüş! Kritik seviyeye dikkat, yeni rekor kapıda mı?

Gram altında ‘çifte kıvılcım’ etkisi: 6.000 TL sınırından dönüş! Kritik seviyeye dikkat, yeni rekor kapıda mı?

Geçtiğimiz cuma günü 5 bin 900 TL seviyesini aşarak tüm zamanların rekorunu kıran gram altın haftanın son işlem gününde sert bir geri çekilme yaşadı. Son iki ayda 1.500 TL'lik bir artışla dikkatleri üzerine çeken altın, cuma günü yaşanan ani satışlarla yüzde 2'nin üzerinde değer kaybederek 5 bin 600'lü seviyelere kadar geriledi. Peki bu düşüşün perde arkasında ne var? Altında yön yeniden yukarı mı dönecek, yoksa düzeltme hareketi devam mı edecek? İşte merak edilenler.

Giriş Tarihi: 20.10.2025 08:26
Gram altında ‘çifte kıvılcım’ etkisi: 6.000 TL sınırından dönüş! Kritik seviyeye dikkat, yeni rekor kapıda mı?

Bu yıl yatırımcısına en çok kazandıran araçların başında gelen altın, son iki ayda adeta zirve koşusuna çıktı. Ağustos sonunda 4 bin 400 TL seviyelerinde işlem gören gram altın, cuma günü 5 bin 900 TL'ye ulaşarak tarihi bir seviye gördü. Böylece sadece iki ayda yaklaşık yüzde 33'lük bir artış kaydedildi.

Gram altında ‘çifte kıvılcım’ etkisi: 6.000 TL sınırından dönüş! Kritik seviyeye dikkat, yeni rekor kapıda mı?

Yılın başından bu yana gram altında toplam kazanç oranı ise yüzde 97,9'a kadar yükseldi. Bu tablo hem bireysel yatırımcı hem de kurumsal yatırımcı açısından altına olan ilgiyi artırdı.

Gram altında ‘çifte kıvılcım’ etkisi: 6.000 TL sınırından dönüş! Kritik seviyeye dikkat, yeni rekor kapıda mı?

Ons Altında Rekor Üstüne Rekor

Yurt içinde gram altının rekor tazelemesinin arkasında, küresel piyasalarda ons altının tarihi yükselişi yer aldı. Ağustos sonunda 3 bin 365 dolar seviyelerinde olan ons altın, 17 Ekim itibarıyla 4 bin 380 dolara ulaşarak tüm zamanların zirvesini gördü.

Gram altında ‘çifte kıvılcım’ etkisi: 6.000 TL sınırından dönüş! Kritik seviyeye dikkat, yeni rekor kapıda mı?

Ancak cuma günü bu yükselişin ardından piyasada sert bir düzeltme geldi. Ons altın 4 bin 380 dolardan 4 bin 186 dolara kadar geriledi. Günlük bazda değer kaybı yüzde 2'yi aştı.

Gram altında ‘çifte kıvılcım’ etkisi: 6.000 TL sınırından dönüş! Kritik seviyeye dikkat, yeni rekor kapıda mı?

Rekorun Ardından Sert Satış

Gram altın da ons fiyatındaki bu ani düşüşe paralel olarak değer kaybetti. 5 bin 905 TL ile tarihi zirveyi gören gram altın, aynı gün içerisinde 5 bin 645 TL'ye kadar çekildi.