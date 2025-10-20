Gram altında ‘çifte kıvılcım’ etkisi: 6.000 TL sınırından dönüş! Kritik seviyeye dikkat, yeni rekor kapıda mı?

Bu yıl yatırımcısına en çok kazandıran araçların başında gelen altın, son iki ayda adeta zirve koşusuna çıktı. Ağustos sonunda 4 bin 400 TL seviyelerinde işlem gören gram altın, cuma günü 5 bin 900 TL'ye ulaşarak tarihi bir seviye gördü. Böylece sadece iki ayda yaklaşık yüzde 33'lük bir artış kaydedildi.