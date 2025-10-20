Geçen hafta Kapalıçarşı'da 6.253 TL seviyesini gören gram altın, haftanın ilk işlem gününde 6.144 TL seviyesinde işlem görüyor. Sabah saatlerinde 6.030 TL'ye kadar gerileyen gram altın, geçen haftaya göre düşüş eğiliminde.

Ons altın da 4.373 dolardan 4.258 dolara gerileyerek haftaya zayıf başladı. Memiş, bu hafta ons altının 4.200–4.290 dolar, gram altının ise 5.900–6.300 TL aralığında seyredeceğini belirtti.

Piyasalar Kritik Haftaya Hazır

Bu hafta hem içeride hem dışarıda yoğun veri gündemi var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak. Aynı gün ABD'de açıklanacak TÜFE verileri de küresel piyasalarda yön belirleyici olacak.

Döviz kurları haftaya sakin başladı; dolar/TL 41,95, euro/TL 48,97 seviyesinde işlem görüyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1663 ile yatay seyir izliyor.

Borsa ve Kripto Piyasalarında Son Durum

Borsa İstanbul 10.154 puandan açılırken, 10.400 puan seviyesi direnç olarak öne çıkıyor. Brent petrolün varil fiyatı 61 dolar civarında; 59–63 dolar aralığında hareket bekleniyor. Petrol fiyatlarındaki gerileme nedeniyle pompa fiyatlarında indirim gündemde.

Kripto para piyasasında geçen haftaki sert düşüşlerin ardından Bitcoin haftaya %4 yükselişle 111.222 dolar seviyesinde başladı.

Yatırımcılar İçin Bekle-Gör Haftası

Finans Analisti İslam Memiş, piyasaların bu hafta daha temkinli olacağını belirterek, özellikle altın ve gümüşte yeni alımlar için beklemede kalınması gerektiğini vurguladı.