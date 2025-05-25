Galatasaray şampiyonluk kutlaması hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS Yenikapı kupa töreni saat kaçta başlayacak?

BeIN SPORTS'tan Canlı ve Şifresiz Yayın

Kutlamalar, futbolseverlerin evlerinde de coşkuyu yaşaması için saat 16.00'dan itibaren beIN SPORTS HABER kanalında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Böylece Türkiye'nin dört bir yanındaki Galatasaraylılar, bu tarihi ana şahitlik edebilecek.