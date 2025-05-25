Kadraj Galeri Kadraj İkon Galatasaray şampiyonluk kutlaması hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS Yenikapı kupa töreni saat kaçta başlayacak?

Galatasaray şampiyonluk kutlaması hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS Yenikapı kupa töreni saat kaçta başlayacak?

Süper Lig tarihine 25. şampiyonluk ve beşinci yıldızını eklemeyi başaran Galatasaray, büyük zaferini İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda görkemli bir organizasyonla kutlayacak. Sarı-kırmızılı taraftarların heyecanla beklediği şampiyonluk coşkusu 25 Mayıs 2025 Pazar günü tüm ihtişamıyla yaşanacak. Peki Galatasaray şampiyonluk kutlaması hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilen bilgiler.

Giriş Tarihi: 25.05.2025 16:54
Galatasaray şampiyonluk kutlaması hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS Yenikapı kupa töreni saat kaçta başlayacak?

Türk futbolunun devlerinden Galatasaray, 2024-2025 sezonunu zirvede tamamlayarak 25. Süper Lig şampiyonluğunu elde etti. Sarı-kırmızılılar bu büyük başarıya yakışır şekilde 5. yıldızını takarak tarih yazdı. İstanbul'un kalbi Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen "Champions Fest" kapsamında gerçekleşen kutlamalar, taraftarlar ve futbolseverler için unutulmaz anlar yaşatıyor.

Galatasaray şampiyonluk kutlaması hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS Yenikapı kupa töreni saat kaçta başlayacak?

Yenikapı'da Şampiyonluk Coşkusu Başladı

Galatasaray'ın kutlamaları 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştiriliyor. Etkinliklerin ilk günü taraftarların yoğun katılımıyla geçti. 25 Mayıs günü ise program saat 16.00'da Yenikapı Miting Alanı'na girişlerin başlamasıyla hareketlendi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarına destek vermek için erkenden alanı doldurdu.

Galatasaray şampiyonluk kutlaması hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS Yenikapı kupa töreni saat kaçta başlayacak?

Üstü Açık Otobüs ve Tekne Turu Heyecanı

Galatasaray futbol takımı, saat 17.30'da Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle yola çıktı. Takım otobüsü, Sarayburnu'nda tekneye geçerek Galatasaray Adası'ndan Yenikapı'ya doğru unutulmaz bir deniz yolculuğu yaptı.

Galatasaray şampiyonluk kutlaması hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS Yenikapı kupa töreni saat kaçta başlayacak?

Bu görkemli kortej, taraftarların yoğun tezahüratları eşliğinde büyük bir coşku yarattı.

Galatasaray şampiyonluk kutlaması hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS Yenikapı kupa töreni saat kaçta başlayacak?

BeIN SPORTS'tan Canlı ve Şifresiz Yayın

Kutlamalar, futbolseverlerin evlerinde de coşkuyu yaşaması için saat 16.00'dan itibaren beIN SPORTS HABER kanalında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Böylece Türkiye'nin dört bir yanındaki Galatasaraylılar, bu tarihi ana şahitlik edebilecek.