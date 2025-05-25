Galatasaray şampiyonluk kutlaması hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS Yenikapı kupa töreni saat kaçta başlayacak?
Süper Lig tarihine 25. şampiyonluk ve beşinci yıldızını eklemeyi başaran Galatasaray, büyük zaferini İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda görkemli bir organizasyonla kutlayacak. Sarı-kırmızılı taraftarların heyecanla beklediği şampiyonluk coşkusu 25 Mayıs 2025 Pazar günü tüm ihtişamıyla yaşanacak. Peki Galatasaray şampiyonluk kutlaması hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilen bilgiler.
Giriş Tarihi: 25.05.2025 16:54