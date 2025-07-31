Ankara Üniversitesi taban tavan puanları 2025 | Ankara Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması ve kontenjanları

Yükseköğretim tercih döneminde üniversite adaylarının odağında Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden biri olan Ankara Üniversitesi yer alıyor. Başkentte eğitim almak isteyen binlerce aday, Ankara Üniversitesi'nin 2025 yılı önlisans ve lisans programlarına dair taban puanları ile başarı sıralamalarını detaylı şekilde incelemeye başladı. Hangi fakültenin kaç puanla öğrenci kabul ettiği merak edilirken, doğru tercih yapmak isteyen öğrenciler için güncel veriler büyük önem taşıyor. İşte Ankara Üniversitesi'nin 2025 tercih dönemi için güncel taban puanları ve sıralamaları…