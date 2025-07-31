Ankara Üniversitesi taban tavan puanları 2025 | Ankara Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması ve kontenjanları

|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+0+0
70+2+0+2+0
70+2
80+2
|31
74
72
82
|381,76091
397,34944
402,58412
350,13425
|103.109
114.042
103.177
91.761
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Biyoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|30+1+0+0+0
30+1+0+1+0
30+1
30+1
|31
31
31
31
|381,14446
428,52786
413,12376
339,08143
|103.884
78.711
91.878
104.929
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Matematik
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|60+2+0+0+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2
|62
62
62
62
|380,78086
408,36895
379,92907
299,43691
|104.356
100.605
130.401
164.571
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|60+2+0+0+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2
|62
62
62
62
|380,23011
413,68374
392,53581
313,92825
|105.009
94.439
114.723
139.741
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Fizik Mühendisliği
(İngilizce)KKTC Uyruklu (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|1+0+0+0+0
—
—
—
|1
—
—
—
|375,14596
—
—
—
|111.320
—
—
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Veterinerlik
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (5 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|1+0+0+0+0
3+0+0+0+0
2+0
2+0
|1
3
2
—
|372,25059
237,99619
382,62510
Dolmadı
|115.029
723.066
126.882
Dolmadı
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|35+1+0+0+0
35+1+0+0+0
35+1
—
|36
36
36
—
|360,70197
369,50856
345,78229
—
|131.156
153.642
183.552
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|60+2+0+0+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2
|62
62
62
62
|355,32431
368,34304
333,06081
260,10786
|139.387
155.503
208.766
258.444
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Gıda Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|60+2+0+0+0
90+3+0+0+0
90+3
90+3
|62
93
93
93
|355,06138
372,05725
355,41571
292,59172
|139.831
149.526
166.671
177.825
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|40+1+0+0+0
40+1+0+1+0
40+1
40+1
|41
41
41
41
|346,57583
353,36002
318,13774
248,75825
|153.862
182.110
243.153
296.678
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|115+3+0+0+0
110+3+0+3+0
110+3
120+3
|118
116
113
123
|338,31208
356,97776
347,63280
290,42532
|168.983
175.185
180.211
182.163
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
(KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|1+0+0+0+0
—
—
—
|1
—
—
—
|335,91636
—
—
—
|173.591
—
—
—
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet)
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|2024
2023
2022
2021
|70+2+0+0+0
90+3+0+3+0
90+3
90+3
|72
94
93
93
|333,05793
350,01060
332,07219
264,00424
|179.199
188.742
210.957
246.684