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Ankara Üniversitesi taban tavan puanları 2025 | Ankara Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması ve kontenjanları

Yükseköğretim tercih döneminde üniversite adaylarının odağında Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden biri olan Ankara Üniversitesi yer alıyor. Başkentte eğitim almak isteyen binlerce aday, Ankara Üniversitesi'nin 2025 yılı önlisans ve lisans programlarına dair taban puanları ile başarı sıralamalarını detaylı şekilde incelemeye başladı. Hangi fakültenin kaç puanla öğrenci kabul ettiği merak edilirken, doğru tercih yapmak isteyen öğrenciler için güncel veriler büyük önem taşıyor. İşte Ankara Üniversitesi'nin 2025 tercih dönemi için güncel taban puanları ve sıralamaları…

Giriş Tarihi: 31.07.2025 11:31 Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 08:43
Ankara Üniversitesi taban tavan puanları 2025 | Ankara Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması ve kontenjanları

Üniversite tercih maratonunda Türkiye'nin akademik mirasıyla öne çıkan kurumlarından Ankara Üniversitesi, adayların radarına girmeye başladı. Hem başkentte eğitim almak isteyenler hem de köklü bir üniversitede geleceğini şekillendirmek isteyenler, 2025 yılına ait güncel taban puan ve başarı sıralamalarını araştırıyor. İşte merak edilen liste...

Ankara Üniversitesi taban tavan puanları 2025 | Ankara Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması ve kontenjanları

YKS TERCİH KILAVUZU YAYINDA!

2025 yılı YKS tercih süreci resmen başladı. 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü erişime açılan tercih kılavuzuyla birlikte, üniversitelerin kontenjan bilgileri ve bölümlere ait detaylar adayların incelemesine sunuldu. YÖK ve ÖSYM tarafından hazırlanan kılavuzlarda, her bölümün kontenjan sayıları ve buna bağlı olarak oluşan taban puanlar yer alıyor. Tercih döneminde doğru adımlar atmak isteyen adayların, kendi puanlarını ve başarı sıralamalarını esas alarak bu verileri dikkatli bir şekilde değerlendirmeleri büyük önem taşıyor.

Ankara Üniversitesi taban tavan puanları 2025 | Ankara Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması ve kontenjanları

ANKARA ÜNİVERSİTESİ LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Sıralama
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Tıp
(İngilizce) (6 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 65+2+0+0+0
60+2+0+0+0
60+2
60+2		 67
62
62
62		 526,9789
535,75221
530,28888
487,04137		 2.826
2.449
3.042
2.750
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 335+9+0+0+0
320+8+0+0+0
320+8
320+8		 344
328
328
328		 523,29917
531,86301
525,98498
479,60367		 3.577
3.533
4.353
3.761
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 80+2+0+0+0
75+2+0+0+0
75+2
70+2		 82
77
77
72		 492,56822
514,64455
509,55009
433,77652		 13.485
10.400
11.746
19.854
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 140+4+0+0+0
140+4+0+0+0
140+4
140+4		 144
144
144
144		 477,38687
495,69718
493,28178
428,85111		 21.103
21.423
21.968
22.802
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Diş Hekimliği
(İngilizce) (5 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+0+0
30+1+0+0+0
30+1
30+1		 31
31
31
31		 475,30678
494,32931
491,39741
427,58463		 22.233
22.314
23.309
23.593
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+0+0
25+1+0+0+0
25+1
 31
26
26
 474,56124
500,62803
489,73730
 22.669
18.220
24.481
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 85+3+0+0+0
80+2+0+0+0
80+2
80+2		 88
82
82
82		 466,22625
496,43475
487,33685
408,86970		 27.586
20.929
26.213
36.382
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 80+2+0+0+0
80+2+0+0+0
80+2
80+2		 82
82
82
82		 461,6179
487,92874
479,82630
407,18464		 30.608
26.677
31.889
37.729
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Yazılım Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 65+2+0+0+0
40+1+0+0+0
25+1
 67
41
26
 454,63093
489,34316
477,77924
 35.288
25.681
33.483
Ankara Üniversitesi taban tavan puanları 2025 | Ankara Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması ve kontenjanları
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Eczacılık
(İngilizce) (5 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+0+0
60+2+0+0+0
60+2
60+2		 31
62
62
62		 449,3891
467,28225
466,45064
406,76152		 39.027
42.863
42.622
38.048
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 80+2+0+0+0
120+3+0+0+0
120+3
140+4		 82
123
123
144		 445,65644
467,13329
468,66419
407,25772		 41.800
42.983
40.771
37.663
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Veterinerlik
(İngilizce) (5 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 65+2+0+0+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2		 67
62
62
62		 425,7777
455,36476
458,45818
395,19103		 57.953
53.240
49.281
47.571
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 75+2+0+0+0
100+3+0+0+0
100+3
100+3		 77
103
103
103		 424,53742
442,60281
423,88247
344,99352		 59.071
65.015
80.884
97.856
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Bilgisayar Bilimleri
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 35+1+0+0+0
30+1+0+1+0

 36
32

 416,11137
434,27772

 66.547
72.896
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 5+0+0+0+0
5+0+0+0+0
5+0
 5
5
5
 415,39373
428,96009
386,60137
 67.259
78.262
121.938
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Veterinerlik
(5 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 170+5+0+0+0
165+5+0+5+0
165+5
165+5		 175
175
170
170		 412,8266
441,32151
443,83492
385,72823		 69.737
66.274
62.045
55.676
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Hemşirelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 180+5+0+0+0
180+5+0+5+0
180+5
180+5		 185
190
185
185		 400,29015
419,66053
412,90311
354,19593		 82.341
87.900
92.100
87.196
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 İstatistik
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 65+2+0+0+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2		 67
63
62
62		 399,27758
408,39254
353,22219
265,13488		 83.408
100.576
170.444
243.431
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Kimya
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 20+1+0+0+0
20+1+0+1+0
20+1
20+1		 21
21
21
21		 397,88222
421,82904
406,75930
324,37199		 84.865
85.725
98.682
124.244
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 65+2+0+0+0
65+2+0+0+0
65+2
65+2		 67
67
67
67		 395,13178
421,33324
411,04777
344,21383		 87.796
86.240
94.091
98.785
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Fizik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 55+2+0+0+0
50+2+0+0+0
50+2
50+2		 57
52
52
52		 386,64728
398,07218
360,80253
282,78935		 97.366
113.090
157.858
198.724
Ankara Üniversitesi taban tavan puanları 2025 | Ankara Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması ve kontenjanları
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+0+0
70+2+0+2+0
70+2
80+2		 31
74
72
82		 381,76091
397,34944
402,58412
350,13425		 103.109
114.042
103.177
91.761
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Biyoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 30+1+0+0+0
30+1+0+1+0
30+1
30+1		 31
31
31
31		 381,14446
428,52786
413,12376
339,08143		 103.884
78.711
91.878
104.929
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Matematik
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 60+2+0+0+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2		 62
62
62
62		 380,78086
408,36895
379,92907
299,43691		 104.356
100.605
130.401
164.571
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 60+2+0+0+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2		 62
62
62
62		 380,23011
413,68374
392,53581
313,92825		 105.009
94.439
114.723
139.741
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Fizik Mühendisliği
(İngilizce)KKTC Uyruklu (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 1+0+0+0+0


 1


 375,14596


 111.320
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Veterinerlik
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (5 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 1+0+0+0+0
3+0+0+0+0
2+0
2+0		 1
3
2
 372,25059
237,99619
382,62510
Dolmadı		 115.029
723.066
126.882
Dolmadı
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 35+1+0+0+0
35+1+0+0+0
35+1
 36
36
36
 360,70197
369,50856
345,78229
 131.156
153.642
183.552
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 60+2+0+0+0
60+2+0+2+0
60+2
60+2		 62
62
62
62		 355,32431
368,34304
333,06081
260,10786		 139.387
155.503
208.766
258.444
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Gıda Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 60+2+0+0+0
90+3+0+0+0
90+3
90+3		 62
93
93
93		 355,06138
372,05725
355,41571
292,59172		 139.831
149.526
166.671
177.825
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 40+1+0+0+0
40+1+0+1+0
40+1
40+1		 41
41
41
41		 346,57583
353,36002
318,13774
248,75825		 153.862
182.110
243.153
296.678
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Hemşirelik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Ebelik (Fakülte)
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 115+3+0+0+0
110+3+0+3+0
110+3
120+3		 118
116
113
123		 338,31208
356,97776
347,63280
290,42532		 168.983
175.185
180.211
182.163
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 İnşaat Mühendisliği
(KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 1+0+0+0+0


 1


 335,91636


 173.591
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fen Fakültesi (ANKARA) (Devlet)		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 2024
2023
2022
2021		 70+2+0+0+0
90+3+0+3+0
90+3
90+3		 72
94
93
93		 333,05793
350,01060
332,07219
264,00424		 179.199
188.742
210.957
246.684