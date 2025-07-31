Kadraj Galeri Kadraj İkon İstanbul Teknik Üniversitesi taban tavan puanları 2025 | İTÜ 2-4 yıllık bölümler hangileri? Başarı sıralaması nasıl?

İstanbul Teknik Üniversitesi taban tavan puanları 2025 | İTÜ 2-4 yıllık bölümler hangileri? Başarı sıralaması nasıl?

Mühendislik alanındaki köklü geçmişiyle dikkat çeken İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 2025 yılı YKS tercih döneminde yine binlerce öğrencinin hedefi haline geldi. Teknoloji, mimarlık, fen bilimleri ve sosyal bilimlerde sunduğu eğitim olanaklarıyla öne çıkan üniversite, lisans ve önlisans düzeyinde birçok bölüme ev sahipliği yapıyor. Peki İTÜ'nün 2025 taban-tavan puanları ne kadar? 2 yıllık ve 4 yıllık bölümleri neler? İşte İstanbul Teknik Üniversitesi başarı sıralamaları ve kontenjan detayları...

Giriş Tarihi: 31.07.2025 12:36 Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 08:41
İstanbul Teknik Üniversitesi taban tavan puanları 2025 | İTÜ 2-4 yıllık bölümler hangileri? Başarı sıralaması nasıl?

Türkiye'nin en köklü teknik üniversitelerinden biri olan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 2025 YKS tercih sürecinde en çok araştırılan kurumlar arasında yerini aldı. Mühendislikten mimarlığa, fen bilimlerinden sosyal bilimlere kadar geniş bir yelpazede eğitim sunan İTÜ, yüksek akademik standartları ve uluslararası başarılarıyla öne çıkıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi taban tavan puanları 2025 | İTÜ 2-4 yıllık bölümler hangileri? Başarı sıralaması nasıl?

Aday öğrenciler, İTÜ'nün 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerine ait güncel taban-tavan puanlarını ve başarı sıralamalarını merak ediyor. İşte İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bölümlere göre kontenjan bilgileri, puan aralıkları ve sıralama detayları...

İstanbul Teknik Üniversitesi taban tavan puanları 2025 | İTÜ 2-4 yıllık bölümler hangileri? Başarı sıralaması nasıl?

İTÜ 2024-2023-2022-2021 (4 yıllık) lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları

İstanbul Teknik Üniversitesi taban tavan puanları 2025 | İTÜ 2-4 yıllık bölümler hangileri? Başarı sıralaması nasıl?

İTÜ 2024-2023-2022-2021 (4 yıllık) lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları

İstanbul Teknik Üniversitesi taban tavan puanları 2025 | İTÜ 2-4 yıllık bölümler hangileri? Başarı sıralaması nasıl?

İTÜ 2024-2023-2022-2021 (4 yıllık) lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları