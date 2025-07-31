İstanbul Teknik Üniversitesi taban tavan puanları 2025 | İTÜ 2-4 yıllık bölümler hangileri? Başarı sıralaması nasıl?

Mühendislik alanındaki köklü geçmişiyle dikkat çeken İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 2025 yılı YKS tercih döneminde yine binlerce öğrencinin hedefi haline geldi. Teknoloji, mimarlık, fen bilimleri ve sosyal bilimlerde sunduğu eğitim olanaklarıyla öne çıkan üniversite, lisans ve önlisans düzeyinde birçok bölüme ev sahipliği yapıyor. Peki İTÜ'nün 2025 taban-tavan puanları ne kadar? 2 yıllık ve 4 yıllık bölümleri neler? İşte İstanbul Teknik Üniversitesi başarı sıralamaları ve kontenjan detayları...