En az lise mezunu büro personeli, şoför, temizlik görevlisi alımı başvuru şartları! Göç İdaresi personel alımı başladı

Göç İdaresi, lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasından toplam 119 personel alacak. Bu alımların 14'ü Merkez Teşkilatı'nda, 105'i ise Taşra Teşkilatı birimlerinde gerçekleşecek.
|Teşkilat Birimi
|Pozisyon Adı
|Kontenjan
|Eğitim Seviyesi
|Aranan KPSS Puan Türü
|Merkez
|Büro Personeli
|5
|Lisans
|KPSSP3
|Mütercim-Tercüman (4 Dil)
|4
|Lisans
|KPSSP3
|Programcı
|1
|Lisans
|KPSSP3
|Tekniker (Elektrik/Tesisat)
|3
|Ön Lisans
|KPSSP93/P94
|Teknisyen (İnşaat)
|1
|Lise
|KPSSP94
|Taşra
|Destek Personeli (Şoför/Temizlik)
|39
|Ortaöğretim (Lise)
|KPSSP94
|Mütercim-Tercüman (5 Dil)
|35
|Lisans
|KPSSP3
|Tekniker
|11
|Ön Lisans
|KPSSP93
|Sosyal Çalışmacı
|6
|Lisans
|KPSSP3
|Avukat
|4
|Lisans
|KPSSP3
|Büro Personeli
|3
|Lisans
|KPSSP3
|Teknisyen
|3
|Lise
|KPSSP94
|Çözümleyici / Sistem Programcısı
|4
|Lisans
|KPSSP3