En az lise mezunu büro personeli, şoför, temizlik görevlisi alımı başvuru şartları! Göç İdaresi personel alımı başladı

Kamu kariyeri hedefleyen lise, ön lisans ve lisans mezunları için önemli bir fırsat doğdu! İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, taşra ve merkez teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 119 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Piyasayı hareketlendiren bu büyük istihdam hamlesi, en az lise mezunu şartıyla binlerce adayın yüzünü güldürdü. Peki Göç İdaresi'nin bu cazip alımına kimler başvurabilir? Hangi KPSS puan türünden kaç puan gerekiyor? Başvuru tarihleri ne zaman sona eriyor ve başvuru süreci nasıl ilerleyecek?

Giriş Tarihi: 29.10.2025 08:40
İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirmek üzere sözleşmeli personel alımı yapacağını resmi olarak duyurdu. 28 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bu önemli ilan, en az lise mezunu adaylar dahil olmak üzere toplam 119 personel alımını içeriyor. Başkanlık, farklı eğitim ve uzmanlık seviyelerinden gelen adaylarla kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. İşte ilanın tüm detayları ve başvuru şartları.

Kontenjan Dağılımı ve Pozisyonlar Neler?

Göç İdaresi, lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasından toplam 119 personel alacak. Bu alımların 14'ü Merkez Teşkilatı'nda, 105'i ise Taşra Teşkilatı birimlerinde gerçekleşecek.

Teşkilat Birimi Pozisyon Adı Kontenjan Eğitim Seviyesi Aranan KPSS Puan Türü
Merkez Büro Personeli 5 Lisans KPSSP3
Mütercim-Tercüman (4 Dil) 4 Lisans KPSSP3
Programcı 1 Lisans KPSSP3
Tekniker (Elektrik/Tesisat) 3 Ön Lisans KPSSP93/P94
Teknisyen (İnşaat) 1 Lise KPSSP94

Taşra Destek Personeli (Şoför/Temizlik) 39 Ortaöğretim (Lise) KPSSP94
Mütercim-Tercüman (5 Dil) 35 Lisans KPSSP3
Tekniker 11 Ön Lisans KPSSP93
Sosyal Çalışmacı 6 Lisans KPSSP3
Avukat 4 Lisans KPSSP3
Büro Personeli 3 Lisans KPSSP3
Teknisyen 3 Lise KPSSP94
Çözümleyici / Sistem Programcısı 4 Lisans KPSSP3
Başvuru Şartlarını Kimler Taşıyor?

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları taşıması gerekiyor. Ayrıca her pozisyon için özel şartlar belirlendi.

Genel Şartlar (Özet):

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak.

Kamu haklarından mahrum olmamak.

Askerlikle ilişiği bulunmamak (erkek adaylar için).

Görevini yapmaya engel akıl veya sağlık sorununun olmaması.

KPSS Şartı: 2024 yılında yapılan KPSS'den, başvurduğu eğitim seviyesine göre (Lise P94, Ön Lisans P93, Lisans P3) en az 65 puan almak.

Öne Çıkan Özel Şartlar:

Destek Personeli (Şoför/Temizlik): Ortaöğretim (Lise) mezunu olmak ve şoförlük pozisyonu için D/E sınıfı ehliyete sahip olmak. Vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamalı.