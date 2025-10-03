Ekim ayında 90 bin TL faizsiz kredi veriliyor! Denizbank, QNB, Akbank, İş Bankası, TEB...
Acil nakit ihtiyacı olanlar ve masrafsız finansman arayanlar için beklenen haber geldi! Ekim 2025 itibarıyla aralarında devlerin de bulunduğu 6 banka yeni müşterilerine özel 90.000 TL'ye kadar %0 faizli kredi ve taksitli nakit avans kampanyalarını başlattı. Bu enflasyon karşısında bir nefes almak ve anlık ihtiyaçları ertelemeden karşılamak için kaçırılmayacak bir fırsat. Peki hangi banka ne kadar veriyor? Başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 03.10.2025 16:23