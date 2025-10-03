Bankalar, bireysel finansmanı desteklemek ve acil nakit ihtiyacına çözüm sunmak amacıyla faizsiz kredi kampanyalarını sürdürüyor. Ekim 2025 itibarıyla 6 farklı banka, yeni müşterilerine özel olarak 90.000 TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi veya taksitli nakit avans imkânı sunuyor. Bu kampanyalar, vatandaşlara ekonomik anlamda destek sağlarken bankalar için de müşteri portföyünü genişletme fırsatı oluşturuyor.