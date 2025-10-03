Kadraj Galeri Kadraj İkon Ekim ayında 90 bin TL faizsiz kredi veriliyor! Denizbank, QNB, Akbank, İş Bankası, TEB...

Acil nakit ihtiyacı olanlar ve masrafsız finansman arayanlar için beklenen haber geldi! Ekim 2025 itibarıyla aralarında devlerin de bulunduğu 6 banka yeni müşterilerine özel 90.000 TL'ye kadar %0 faizli kredi ve taksitli nakit avans kampanyalarını başlattı. Bu enflasyon karşısında bir nefes almak ve anlık ihtiyaçları ertelemeden karşılamak için kaçırılmayacak bir fırsat. Peki hangi banka ne kadar veriyor? Başvuru şartları neler?

Giriş Tarihi: 03.10.2025 16:23
Bankalar, bireysel finansmanı desteklemek ve acil nakit ihtiyacına çözüm sunmak amacıyla faizsiz kredi kampanyalarını sürdürüyor. Ekim 2025 itibarıyla 6 farklı banka, yeni müşterilerine özel olarak 90.000 TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi veya taksitli nakit avans imkânı sunuyor. Bu kampanyalar, vatandaşlara ekonomik anlamda destek sağlarken bankalar için de müşteri portföyünü genişletme fırsatı oluşturuyor.

Bankaların Güncel Faizsiz Kredi ve Nakit Avans Teklifleri

Kredi veya nakit avans ihtiyaçlarınız için bankaların sunduğu teklifler arasında seçim yapmak artık daha kolay. Bankaların maksimum tutarları, vade seçenekleri ve kampanya avantajları birbirinden farklılık gösteriyor. İşte öne çıkan bankalar ve sundukları fırsatlar:

DenizBank, kısa vadeli yüksek tutarlı kredi arayanlar için öne çıkıyor. Banka, 3 ay vadeli kredilerde 90.000 TL'ye kadar destek sunuyor. Bu kampanyanın en önemli avantajı, piyasadaki en yüksek tutarı sağlaması.

QNB Finansbank da 3 ay vadeli kredi seçenekleri ile öne çıkıyor. Maksimum 85.000 TL'ye kadar kredi sunan banka, yüksek tutarlı ihtiyaçlar için uygun bir alternatif oluşturuyor.

Enpara.com, daha uzun vadeli kredi arayışında olanlara hitap ediyor. 6 aya kadar vade imkanı sunan bankada maksimum kredi tutarı 60.000 TL. Bu yapı, borcunu daha esnek şekilde geri ödemek isteyenler için avantaj sağlıyor.