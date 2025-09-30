2 milyon TL’nin aylık faiz getirisi belli oldu: Ziraat Bankası, Akbank, İNG, Yapı Kredi mevduat listesi

Mevduat Faizleri Düşerken Paranızı Değerlendirmek İçin Alternatif Yatırım Yolu

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı sonrası mevduat faizlerinde beklenen düşüş, parasını enflasyona karşı korumak ve getiri sağlamak isteyen yatırımcıları yeni arayışlara itiyor. "Paramı nereye yatırmalıyım?" sorusu her zamankinden daha önemli hale geldi. İşte, düşen faiz ortamında öne çıkan alternatif yatırım araçları

Borsa İstanbul (Hisse Senetleri)

Düşen faiz ortamının en doğal alternatifi genellikle hisse senedi piyasasıdır.