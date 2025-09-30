Kadraj Galeri Kadraj İkon 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi belli oldu: Ziraat Bankası, Akbank, İNG, Yapı Kredi mevduat listesi

2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi belli oldu: Ziraat Bankası, Akbank, İNG, Yapı Kredi mevduat listesi

Bilindiği gibi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizinde sürpriz bir indirime giderek bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 43'ten yüzde 40,5'e çekti. Para Politikası Kurulu'nun (PPK) açıklanan kararları kapsamında gecelik borç verme faizi yüzde 46'dan yüzde 43,5'e, gecelik borçlanma faizi ise yüzde 41,5'ten yüzde 39'a düşürülmüştü. Bu anlamda bankaların verdiği mevduat faizi oranları oldukça merak ediliyor. İşte Ziraat Bankası, Akbank, İNG ve Yapı Kredi'nin mevduat faizi listesi.

Giriş Tarihi: 30.09.2025 12:56
2 milyon TL’nin aylık faiz getirisi belli oldu: Ziraat Bankası, Akbank, İNG, Yapı Kredi mevduat listesi

Bankaların Güncel Faiz Oranları 30 Eylül 2025

TCMB faiz indiriminin ardından bankalar mevduat faizlerini güncelledi. 2 milyon TL'lik 32 günlük vadeli hesap örneklerinde net getiri ve faiz oranları şu şekilde:

Akbank: Faiz oranı %44, net getiri 63.649 TL, vade sonu tutar 2.063.649 TL

2 milyon TL’nin aylık faiz getirisi belli oldu: Ziraat Bankası, Akbank, İNG, Yapı Kredi mevduat listesi

ING: Faiz oranı %47, net getiri 67.989 TL, vade sonu tutar 2.067.989 TL

2 milyon TL’nin aylık faiz getirisi belli oldu: Ziraat Bankası, Akbank, İNG, Yapı Kredi mevduat listesi

Yapı Kredi: Faiz oranı %42, net getiri 60.756 TL, vade sonu tutar 2.060.756 TL

2 milyon TL’nin aylık faiz getirisi belli oldu: Ziraat Bankası, Akbank, İNG, Yapı Kredi mevduat listesi

Ziraat Bankası: Faiz oranı %39, net getiri 56.416 TL, vade sonu tutar 2.056.416 TL

2 milyon TL’nin aylık faiz getirisi belli oldu: Ziraat Bankası, Akbank, İNG, Yapı Kredi mevduat listesi

Mevduat Faizleri Düşerken Paranızı Değerlendirmek İçin Alternatif Yatırım Yolu

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı sonrası mevduat faizlerinde beklenen düşüş, parasını enflasyona karşı korumak ve getiri sağlamak isteyen yatırımcıları yeni arayışlara itiyor. "Paramı nereye yatırmalıyım?" sorusu her zamankinden daha önemli hale geldi. İşte, düşen faiz ortamında öne çıkan alternatif yatırım araçları

Borsa İstanbul (Hisse Senetleri)

Düşen faiz ortamının en doğal alternatifi genellikle hisse senedi piyasasıdır.