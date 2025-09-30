2 milyon TL’nin aylık faiz getirisi belli oldu: Ziraat Bankası, Akbank, İNG, Yapı Kredi mevduat listesi

Bilindiği gibi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizinde sürpriz bir indirime giderek bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 43'ten yüzde 40,5'e çekti. Para Politikası Kurulu'nun (PPK) açıklanan kararları kapsamında gecelik borç verme faizi yüzde 46'dan yüzde 43,5'e, gecelik borçlanma faizi ise yüzde 41,5'ten yüzde 39'a düşürülmüştü. Bu anlamda bankaların verdiği mevduat faizi oranları oldukça merak ediliyor. İşte Ziraat Bankası, Akbank, İNG ve Yapı Kredi'nin mevduat faizi listesi.
Giriş Tarihi: 30.09.2025 12:56