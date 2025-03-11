Ehliyet-Direksiyon 2025 ücretleri: Ehliyet A, B, C harç ücreti kaç TL? Direksiyon sınavı ne kadar oldu?

Ehliyet ücretlerine zam yapılmasının ardından, direksiyon harçlarındaki güncellemeleri merak eden sürücü adayları A, B ve C sınıfı ehliyetlerin yeni maliyetlerini araştırıyor. Ehliyet almak isteyenler toplam masrafların ne kadar olacağını öğrenmek için güncel fiyat listesini takip ediyor. Peki 2025 ehliyet harç ücretleri ve direksiyon sınav ücretleri kaç TL? İşte fiyat listesi… 2025 EHLİYET ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU? 🚗 2025 yılı itibarıyla direksiyon sınav ücreti, geçtiğimiz yıl 750 lira iken bin 350 liraya yükseldi. İlk sınavda başarısız olan adaylar için ikinci deneme ücreti ise 2 bin 500 liradan 4 bin liraya çıkarıldı. 2025 EHLİYET ÜCRETLERİ GÜNCELLENDİ 📌 A, A1, A2 ve F Sınıfı Harç Ücreti: 1.883 TL Değerli Kağıt Bedeli: 1.420 TL Vakıf Payı: 340 TL Toplam: 3.643 TL 📌 B Sınıfı Harç Ücreti: 5.678 TL Değerli Kağıt Bedeli: 1.420 TL Vakıf Payı: 340 TL Toplam: 7.438 TL 📌 B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M Sınıfı Harç Ücreti: 9.475 TL Değerli Kağıt Bedeli: 1.420 TL Vakıf Payı: 340 TL Toplam: 11.235 TL (Kaynak: AA'dan alınmıştır.)