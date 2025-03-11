Ehliyet-Direksiyon 2025 ücretleri: Ehliyet A, B, C harç ücreti kaç TL? Direksiyon sınavı ne kadar oldu?

2025 EHLİYET ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

🚗 2025 yılı itibarıyla direksiyon sınav ücreti, geçtiğimiz yıl 750 lira iken bin 350 liraya yükseldi. İlk sınavda başarısız olan adaylar için ikinci deneme ücreti ise 2 bin 500 liradan 4 bin liraya çıkarıldı.