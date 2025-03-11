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Ehliyet-Direksiyon 2025 ücretleri: Ehliyet A, B, C harç ücreti kaç TL? Direksiyon sınavı ne kadar oldu?

2025 yılında ehliyet almak isteyen sürücü adayları A, B, C, D ve F sınıfı ehliyet harç ücretlerinin güncel tutarlarını araştırıyor. Peki direksiyon sınav ücreti kaç TL oldu? İşte güncel tutarlar…

Giriş Tarihi: 11.03.2025 10:59 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 11:01
Ehliyet-Direksiyon 2025 ücretleri: Ehliyet A, B, C harç ücreti kaç TL? Direksiyon sınavı ne kadar oldu?

Ehliyet ücretlerine zam yapılmasının ardından, direksiyon harçlarındaki güncellemeleri merak eden sürücü adayları A, B ve C sınıfı ehliyetlerin yeni maliyetlerini araştırıyor. Ehliyet almak isteyenler toplam masrafların ne kadar olacağını öğrenmek için güncel fiyat listesini takip ediyor. Peki 2025 ehliyet harç ücretleri ve direksiyon sınav ücretleri kaç TL? İşte fiyat listesi…

Ehliyet-Direksiyon 2025 ücretleri: Ehliyet A, B, C harç ücreti kaç TL? Direksiyon sınavı ne kadar oldu?

2025 EHLİYET ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

🚗 2025 yılı itibarıyla direksiyon sınav ücreti, geçtiğimiz yıl 750 lira iken bin 350 liraya yükseldi. İlk sınavda başarısız olan adaylar için ikinci deneme ücreti ise 2 bin 500 liradan 4 bin liraya çıkarıldı.

Ehliyet-Direksiyon 2025 ücretleri: Ehliyet A, B, C harç ücreti kaç TL? Direksiyon sınavı ne kadar oldu?

2025 EHLİYET ÜCRETLERİ GÜNCELLENDİ

📌 A, A1, A2 ve F Sınıfı

Harç Ücreti: 1.883 TL

Değerli Kağıt Bedeli: 1.420 TL

Vakıf Payı: 340 TL

Toplam: 3.643 TL

Ehliyet-Direksiyon 2025 ücretleri: Ehliyet A, B, C harç ücreti kaç TL? Direksiyon sınavı ne kadar oldu?

📌 B Sınıfı

Harç Ücreti: 5.678 TL

Değerli Kağıt Bedeli: 1.420 TL

Vakıf Payı: 340 TL

Toplam: 7.438 TL

Ehliyet-Direksiyon 2025 ücretleri: Ehliyet A, B, C harç ücreti kaç TL? Direksiyon sınavı ne kadar oldu?

📌 B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M Sınıfı

Harç Ücreti: 9.475 TL

Değerli Kağıt Bedeli: 1.420 TL

Vakıf Payı: 340 TL

Toplam: 11.235 TL