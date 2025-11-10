Kadraj Galeri Kadraj İkon E-devlet TOKİ başvuru ekranı: TC kimlik no 0-2-4-6-8'e göre başvur! Başvuru bedeli kaç TL?

E-devlet TOKİ başvuru ekranı: TC kimlik no 0-2-4-6-8'e göre başvur! Başvuru bedeli kaç TL? 'Yüzyılın Konut Projesi' olarak adlandırılan TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi için beklenen büyük başvuru süreci resmen başladı! E-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlanan başvurularda, sistemdeki yoğunluğu önlemek amacıyla kritik bir kural devreye alındı: T.C. Kimlik Numarasının Son Rakamı! İşte 10 Kasım 2025 Pazartesi günü (bugün) itibarıyla e-Devlet'e giriş yaparak başvuruyu tamamlayabilecek T.C. kimlik son rakamları ve başvuru takviminin tüm detayları!

Türkiye'nin dört bir yanından milyonlarca vatandaşın hayalini süsleyen TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvurular, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü (Bugün) saat 09.00 itibarıyla e-Devlet kapısı üzerinden resmen başladı. Başvuru ekranlarının açılmasıyla birlikte yaşanabilecek olası sistem yoğunluğunu dağıtmak ve vatandaşların işlemlerini aksamadan yapabilmesini sağlamak amacıyla, TOKİ Başkanlığı kritik bir karar aldı: Bu karara göre, başvuruların ilk 5 günü boyunca, e-Devlet sistemi üzerinden başvuru yapacak vatandaşlar T.C. Kimlik Numaralarının (TCKN) son rakamına göre belirlenen günlerde sisteme giriş yapabilecektir. Bu uygulama ile milyonlarca başvuru adil ve düzenli bir şekilde alınmış olacak.

Yüzyılın Konut Projesi"nde Geri Sayım: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Dar gelirli vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürecek olan dev projede, başvuru takvimi netleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da yakından takip ettiği projede süreç, 10 Kasım 2025'te resmen başlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Başakşehir Kayabaşı'nda yaptığı tanıtım töreniyle duyurulan projenin ana hedefi, konut piyasasındaki yüksek fiyat/kira dengesizliklerini gidermek. "Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla yola çıkılan bu dev hamle, 81 ilde toplam 500 bin konut inşaatını kapsayacak.

BAŞVURU TARİHLERİ VE SÜREÇ TAKVİMİ

Başvuru Başlangıcı: 10 Kasım 2025

Başvuru Bitişi: 19 Aralık 2025

Kura Çekimleri: 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026

Konut Teslimatı: Mart 2027 itibarıyla kademeli olarak.

İllere Göre Güncel Fiyat ve 240 Ay Taksit Tablosu

Projenin en can alıcı noktası, sunulan ödeme kolaylıkları ve düşük taksitler oldu. Konutlar, %10 peşinat ve tam 240 aya varan vade imkanıyla satışa sunulacak. Bu vade imkanı, piyasadaki mevcut konut kredisi koşullarının çok üzerinde bir avantaj sağlıyor.