E-devlet TOKİ başvuru ekranı: TC kimlik no 0-2-4-6-8'e göre başvur! Başvuru bedeli kaç TL?
E-devlet TOKİ başvuru ekranı: TC kimlik no 0-2-4-6-8'e göre başvur! Başvuru bedeli kaç TL? 'Yüzyılın Konut Projesi' olarak adlandırılan TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi için beklenen büyük başvuru süreci resmen başladı! E-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlanan başvurularda, sistemdeki yoğunluğu önlemek amacıyla kritik bir kural devreye alındı: T.C. Kimlik Numarasının Son Rakamı! İşte 10 Kasım 2025 Pazartesi günü (bugün) itibarıyla e-Devlet'e giriş yaparak başvuruyu tamamlayabilecek T.C. kimlik son rakamları ve başvuru takviminin tüm detayları!
Giriş Tarihi: 10.11.2025 09:06