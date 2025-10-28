Kadraj Galeri Kadraj İkon Milli Emlak telefondan ucuz fiyata imarlı arsa satıyor! Sadece 73.000 TL'ye verilecek

Milli Emlak telefondan ucuz fiyata imarlı arsa satıyor! Sadece 73.000 TL'ye verilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı piyasayı dengelemek ve dar gelirli vatandaşları uygun fiyatlı gayrimenkul sahibi yapmak amacıyla bir adım attı. Ekim 2025'in sonlarına doğru yapılan kritik duyuru ile Milli Emlak arsa ve hazine arazisi satışları resmen başlatıldı. Yalnızca TOKİ'nin konut ve arsa projeleriyle sınırlı kalmayan bu hamle mülkiyeti devlete ait olan binlerce metrekare araziyi kapsıyor. Kelepir fiyatlarla sunulan bu araziler, yatırım yapmak veya hayallerindeki evi inşa etmek isteyenler için büyük bir fırsat kapısı araladı.

Giriş Tarihi: 28.10.2025 12:54
Milli Emlak telefondan ucuz fiyata imarlı arsa satıyor! Sadece 73.000 TL’ye verilecek

Ekim/Kasım 2025 İlanları Yayımlandı: İlk Kelepir Fırsatlar Geldi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, 2025 yılının ilk hazine arazisi satış ilanlarını yayımladı. Vatandaşlar, Ekim 2025 itibarıyla yayımlanan bu ilanlarla kelepir arsa sahibi olma şansını yakaladı.

Örnek İlan:

Yer Tür İhale Tarihi Fiyat Alan
Konya / Seydişehir Arsa 20/11/2025 ₺73.000,00 104,18 m²
Milli Emlak telefondan ucuz fiyata imarlı arsa satıyor! Sadece 73.000 TL’ye verilecek

Milli Emlak Arsa Metrekare Fiyatı Ne Kadar? Nasıl Alınır?

Milli Emlak'ın satışa sunduğu arsalar için tek bir metrekare fiyatı bulunmuyor. Her arsanın fiyatı, uzmanlar tarafından yapılan değerlendirme (eksper) çalışmaları sonucunda ayrı ayrı belirleniyor. Yani her arsanın konumu, büyüklüğü ve imar durumu fiyatını doğrudan etkiliyor.

Milli Emlak telefondan ucuz fiyata imarlı arsa satıyor! Sadece 73.000 TL’ye verilecek

Arsa Satın Alma Süreci Basittir:

İlanları Takip Edin: Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün resmî internet sitesi üzerinden güncel satış ilanlarını takip edin.

Milli Emlak telefondan ucuz fiyata imarlı arsa satıyor! Sadece 73.000 TL’ye verilecek

İhale Tarihini Öğrenin: İlanlarda belirtilen satış tarihlerini ve şartlarını dikkatlice okuyun.

Milli Emlak telefondan ucuz fiyata imarlı arsa satıyor! Sadece 73.000 TL’ye verilecek

İhaleye Katılın: Belirtilen tarihte ilgili Milli Emlak Müdürlüğünde düzenlenen ihaleye katılarak teklifinizi verin. En yüksek teklifi veren kişi arsayı almaya hak kazanır.

MİLLİ EMLAK İMARLI ARSA İLANLARINA BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ