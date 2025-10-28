Milli Emlak telefondan ucuz fiyata imarlı arsa satıyor! Sadece 73.000 TL'ye verilecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı piyasayı dengelemek ve dar gelirli vatandaşları uygun fiyatlı gayrimenkul sahibi yapmak amacıyla bir adım attı. Ekim 2025'in sonlarına doğru yapılan kritik duyuru ile Milli Emlak arsa ve hazine arazisi satışları resmen başlatıldı. Yalnızca TOKİ'nin konut ve arsa projeleriyle sınırlı kalmayan bu hamle mülkiyeti devlete ait olan binlerce metrekare araziyi kapsıyor. Kelepir fiyatlarla sunulan bu araziler, yatırım yapmak veya hayallerindeki evi inşa etmek isteyenler için büyük bir fırsat kapısı araladı.
Giriş Tarihi: 28.10.2025 12:54