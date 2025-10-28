Milli Emlak telefondan ucuz fiyata imarlı arsa satıyor! Sadece 73.000 TL’ye verilecek

Milli Emlak Arsa Metrekare Fiyatı Ne Kadar? Nasıl Alınır?

Milli Emlak'ın satışa sunduğu arsalar için tek bir metrekare fiyatı bulunmuyor. Her arsanın fiyatı, uzmanlar tarafından yapılan değerlendirme (eksper) çalışmaları sonucunda ayrı ayrı belirleniyor. Yani her arsanın konumu, büyüklüğü ve imar durumu fiyatını doğrudan etkiliyor.