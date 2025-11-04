Kadraj Galeri Kadraj İkon E-devlet TOKİ başvur: TOKİ 500 bin konut projesi başvuru başladı mı, başvuru bedeli kaç TL?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı eliyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde dev geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yüzyılın Konut Projesi' olarak nitelendirdiği bu tarihi hamle ilk kez ev sahibi olacak dar gelirli vatandaşların umudu oldu. Peki TOKİ 500 bin konut projesi başvuru başladı mı, başvuru bedeli kaç TL?

Giriş Tarihi: 04.11.2025 09:48
Başvuru süreci 10 Kasım'da resmen start alıyor! Kiraların ve konut fiyatlarının hızla yükseldiği bir dönemde yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanıyla satışa sunulacak konutların tüm detayları ve illere göre tahmini fiyat listesi netleşti.

Yüzyılın Konut Projesi"nde Geri Sayım: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Dar gelirli vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürecek olan dev projede, başvuru takvimi netleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da yakından takip ettiği projede süreç, 10 Kasım 2025'te resmen başlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Başakşehir Kayabaşı'nda yaptığı tanıtım töreniyle duyurulan projenin ana hedefi, konut piyasasındaki yüksek fiyat/kira dengesizliklerini gidermek. "Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla yola çıkılan bu dev hamle, 81 ilde toplam 500 bin konut inşaatını kapsayacak.

BAŞVURU TARİHLERİ VE SÜREÇ TAKVİMİ

Başvuru Başlangıcı: 10 Kasım 2025

Başvuru Bitişi: 19 Aralık 2025

Kura Çekimleri: 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026

Konut Teslimatı: Mart 2027 itibarıyla kademeli olarak.

İllere Göre Güncel Fiyat ve 240 Ay Taksit Tablosu

Projenin en can alıcı noktası, sunulan ödeme kolaylıkları ve düşük taksitler oldu. Konutlar, %10 peşinat ve tam 240 aya varan vade imkanıyla satışa sunulacak. Bu vade imkanı, piyasadaki mevcut konut kredisi koşullarının çok üzerinde bir avantaj sağlıyor.