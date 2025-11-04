E-devlet TOKİ başvur: TOKİ 500 bin konut projesi başvuru başladı mı, başvuru bedeli kaç TL?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı eliyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde dev geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yüzyılın Konut Projesi' olarak nitelendirdiği bu tarihi hamle ilk kez ev sahibi olacak dar gelirli vatandaşların umudu oldu. Peki TOKİ 500 bin konut projesi başvuru başladı mı, başvuru bedeli kaç TL?
Giriş Tarihi: 04.11.2025 09:48