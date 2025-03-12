Dünyanın en güçlü askeri tankları belli oldu! Türkiye ilk 10’da zirveye koşuyor! 2.238’lik farkla...

ABD merkezli savunma analizi sitesi Global Firepower, dünyanın en güçlü muharebe tankı ordularına sahip ülkeler sıralamasını açıkladı. Bu liste yalnızca tank sayısını değil aynı zamanda tankların yaşını, teknolojik seviyesini, bakım ve yedek parça bulunabilirliğini de kapsayan birçok faktör dikkate alınarak hazırlandı. Bu geniş kapsamlı değerlendirme ülkelerin askeri gücünü belirleyen en önemli kriterlerden biri olan muharebe tanklarının güç dengesini ortaya koyuyor.

İşte ülkelerin listesi...