Dünyanın en güçlü askeri tankları belli oldu! Türkiye ilk 10'da zirveye koşuyor! 2.238'lik farkla...
ABD merkezli Global Firepower, 2025 yılında dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusuna sahip ülkeler listesini açıkladı. Listede askeri gücünü artırmaya devam eden ve dünya çapında stratejik önemini pekiştiren ülkeler yer alırken Türkiye'nin durumu da merak konusu oldu. Peki Türkiye kaçıncı sırada? İşte konuya dair merak edilen liste!
Giriş Tarihi: 12.03.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 09:48