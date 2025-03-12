Kadraj Galeri Kadraj İkon Dünyanın en güçlü askeri tankları belli oldu! Türkiye ilk 10'da zirveye koşuyor! 2.238'lik farkla...

Dünyanın en güçlü askeri tankları belli oldu! Türkiye ilk 10'da zirveye koşuyor! 2.238'lik farkla...

ABD merkezli Global Firepower, 2025 yılında dünyanın en güçlü muharebe tankı ordusuna sahip ülkeler listesini açıkladı. Listede askeri gücünü artırmaya devam eden ve dünya çapında stratejik önemini pekiştiren ülkeler yer alırken Türkiye'nin durumu da merak konusu oldu. Peki Türkiye kaçıncı sırada? İşte konuya dair merak edilen liste!

Giriş Tarihi: 12.03.2025 09:48 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 09:48
Dünyanın en güçlü askeri tankları belli oldu! Türkiye ilk 10’da zirveye koşuyor! 2.238’lik farkla...

ABD merkezli savunma analizi sitesi Global Firepower, dünyanın en güçlü muharebe tankı ordularına sahip ülkeler sıralamasını açıkladı. Bu liste yalnızca tank sayısını değil aynı zamanda tankların yaşını, teknolojik seviyesini, bakım ve yedek parça bulunabilirliğini de kapsayan birçok faktör dikkate alınarak hazırlandı. Bu geniş kapsamlı değerlendirme ülkelerin askeri gücünü belirleyen en önemli kriterlerden biri olan muharebe tanklarının güç dengesini ortaya koyuyor.

İşte ülkelerin listesi...

Dünyanın en güçlü askeri tankları belli oldu! Türkiye ilk 10’da zirveye koşuyor! 2.238’lik farkla...

1. Çin

Dünyanın en güçlü askeri tankları belli oldu! Türkiye ilk 10’da zirveye koşuyor! 2.238’lik farkla...

2. Rusya

Dünyanın en güçlü askeri tankları belli oldu! Türkiye ilk 10’da zirveye koşuyor! 2.238’lik farkla...

3. Amerika Birleşik Devletleri

Dünyanın en güçlü askeri tankları belli oldu! Türkiye ilk 10’da zirveye koşuyor! 2.238’lik farkla...

4. Kuzey Kore