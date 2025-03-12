Prof Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan 'cadı ayini' uyarısı! O duruma dikkat çekti: Son derece rahatsız edici
Belgrad Ormanında kaybolduktan sonra bulunan ve hastanede hayatını kaybeden Mimar Ece Gürel'in ölümü ardından birçok soru işareti bıraktı. Genç kadının spiritüel dünyaya merakı meselenin sahtekarlık boyutunu da gündeme getirdi. İnsanların zihinlerindeki boşlukları istismar eden sahtekarlar binlerce liraya manevi arınma vadediyor. Prof Dr. Nihat Hatipoğlu, konuya ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı.