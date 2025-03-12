takvim-logo

Prof Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan 'cadı ayini' uyarısı! O duruma dikkat çekti: Son derece rahatsız edici

Belgrad Ormanında kaybolduktan sonra bulunan ve hastanede hayatını kaybeden Mimar Ece Gürel'in ölümü ardından birçok soru işareti bıraktı. Genç kadının spiritüel dünyaya merakı meselenin sahtekarlık boyutunu da gündeme getirdi. İnsanların zihinlerindeki boşlukları istismar eden sahtekarlar binlerce liraya manevi arınma vadediyor. Prof Dr. Nihat Hatipoğlu, konuya ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı.

author-1
takvim.com.tr
Prof Dr. Nihat Hatipoğlu’ndan ’cadı ayini’ uyarısı

Belgrad Ormanında kaybolduktan sonra bulunan ve hastanede hayatını kaybeden Mimar Ece Gürel'in ölümü, birçok soru işaretini de beraberinde getirdi.

Prof Dr. Nihat Hatipoğlu’ndan ’cadı ayini’ uyarısı! O duruma dikkat çekti: Son derece rahatsız edici

CEP TELEFONU GİZEMİ ÇÖZECEK

Gürel'in ölümünü gizemli hale getiren noktalardan biri montunu ve cep telefonunu bir yerde bırakmış olmasıydı. Eşyalarını bıraktığı yere yakın bir mesafede bulunan Gürel'in başına ormanda neler geldi ve ne yaşadı henüz netleşmedi. Bu durumu Gürel'in ormanda bulunan cep telefonu incelemesinin çözebileceği belirtiliyor.

Prof Dr. Nihat Hatipoğlu’ndan ’cadı ayini’ uyarısı! O duruma dikkat çekti: Son derece rahatsız edici

İŞİN SAHTEKARLIK BOYUTU GÜNDEME GELDİ

Genç kadının spiritüel olaylara merakı meselenin farklı bir noktaya evrilmesine sebep oldu. Gürel'in hocası olarak tanımladığı Hale Nur Özen, genç kadına cadılık eğitimi (Witchcraft) verdiğini öne sürdü. Bu durum meselenin sahtekarlık boyutunu gündeme getirdi.

Prof Dr. Nihat Hatipoğlu’ndan ’cadı ayini’ uyarısı! O duruma dikkat çekti: Son derece rahatsız edici

BABA İSYAN ETTİ

Ece gürel'in babası Muharrem Koçoğlu, ise kızının cadılık okuluna gitmediğini sadece astronomi dersi aldığını dile getirdi. cadılık eğitimi haberlerine gözyaşlarıyla isyan eden baba, "Kızımı kurban ettiler" dedi.

Prof Dr. Nihat Hatipoğlu’ndan ’cadı ayini’ uyarısı! O duruma dikkat çekti: Son derece rahatsız edici

İnsanların zihnindeki boşlukları istismar eden sahtekarların yüz binlerce lira ödenen çeşitli meditasyonlarla manevi arınma vadettikleri ortaya çıktı. O seansların ücretlerinin şu şekilde olduğu öğrenildi:

Ağlama Seansı: 110 bin TL

Uyanış Buluşması: 100 bin TL

Aile Dizimi: 50 bin TL

Yoga Kampı: 50 bin TL

Uzay Çağrısı: 40 bin TL

Çakra Açma: 25 bin TL

Enerji Verme: 15 bin TL

Prof Dr. Nihat Hatipoğlu’ndan ’cadı ayini’ uyarısı

PSİKİYATRİST ARİF VERİMLİ O KONUYA DİKKAT ÇEKTİ

Arınma terapisi adı altında insanları tuzağına düşüren kişilere dikkat çeken Psikiyatrist Arif Verimli, "Çığlık seansları var. Astral seyahat diyorlar bunların içerisinde uzaylıları gördüm diyenler var. Bu insanlar bugün kandırılıyor değil çok önceden de var. Bunlar ehliyetsiz, liyakatsiz. Bu konuda bir bilgisi olmadan kendine göre bir takım öneriler getiriyorlar. " dedi.

Prof Dr. Nihat Hatipoğlu’ndan ’cadı ayini’ uyarısı! O duruma dikkat çekti: Son derece rahatsız edici

Psikolog Ali Bilir ise "Yıldızların hareketleri insanların geçmişten beri üzerinde çalıştığı bir durum. Para karşılığı yapılan çalışmalar bazen insanları yanlış yere sürükleyebiliyor. " dedi.

Prof Dr. Nihat Hatipoğlu’ndan ’cadı ayini’ uyarısı! O duruma dikkat çekti: Son derece rahatsız edici

MEDİTASYONUN İSLAM'DA YERİ YOK

Yüz binlerce lirayı bulan bu meditasyonların İslam'da da yeri yok.

Prof Dr. Nihat Hatipoğlu’ndan ’cadı ayini’ uyarısı! O duruma dikkat çekti: Son derece rahatsız edici

EN GÜZEL MEDİTASYON NAMAZ KILMAK

Konuya ilişkin konuşan Prof Dr. Nihat Hatipoğlu, "Cadı ayinleri falan ne ayini ne cadısı? Bizde böyle bir kavram yok ki. En güzel meditasyon namaz kılmak değil midir? Allah ile sohbet etmek. Meçhul olan ne olduğu belli olmayan, neye hizmet ettiği belli olmayan, para tuzağı sayılan garip şeylerle insanların bir çıkış yolu bulmaya gayret etmesi, insanların harcanması son derece rahatsız edici." şeklinde konuştu.