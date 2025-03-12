EN GÜZEL MEDİTASYON NAMAZ KILMAK

Konuya ilişkin konuşan Prof Dr. Nihat Hatipoğlu, "Cadı ayinleri falan ne ayini ne cadısı? Bizde böyle bir kavram yok ki. En güzel meditasyon namaz kılmak değil midir? Allah ile sohbet etmek. Meçhul olan ne olduğu belli olmayan, neye hizmet ettiği belli olmayan, para tuzağı sayılan garip şeylerle insanların bir çıkış yolu bulmaya gayret etmesi, insanların harcanması son derece rahatsız edici." şeklinde konuştu.