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Doğu Demirkol gösterilerinin gelirlerini Filistin'e bağışladı: "Böyle bir dünyada zulüm varken en azından yüreğimiz soğusun"

Ünlü komedyen Doğu Demirkol'dan anlamlı ve takdire şayan bir adım geldi. Demirkol, 2024 yazında gerçekleştirdiği tüm açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin'e bağışladı. Normal şartlarda yazın gösteri yapmadığını söyleyen ünlü komedyen Filistin için sahneye çıktığını belirterek "Böyle bir dünyada zulüm varken en azından yüreğimiz soğusun biraz" dedi. Bu hareket ve Filistin hassasiyeti "Helal olsun" dedirtti.

Giriş Tarihi: 21.01.2025 10:45 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 11:01
Doğu Demirkol açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin’e bağışladı: Böyle bir dünyada zulüm varken en azından yüreğimiz soğusun

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Doğu Demirkol açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin’e bağışladı: Böyle bir dünyada zulüm varken en azından yüreğimiz soğusun

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Doğu Demirkol açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin’e bağışladı: Böyle bir dünyada zulüm varken en azından yüreğimiz soğusun

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