Ateşkes sonrası Gazze’de şükür secdesi! Minarelerde ezan sokaklarda tekbir... Yardım TIR’ları giriş yaptı

Gazze'de 09.30'da başlaması beklenen ateşkes saat 12.15 itibarıyla başladı. Netanyahu ve İsrail ordusu "Esir listesi" bahanesiyle 3 saat boyunca hem havadan hem de karadan ölüm yağdırdı.
Yerinden edilen Filistinliler İsrail'in ateşkes ihlaline rağmen vatana dönüş için yollara düştü.
Ateşkes sonrası Gazze'de şükür secdesi (Takvim.com.tr)
NUSEYRAT'TA ŞÜKÜR SECDESİ... MİNARELERDE EZAN... SOKAKLARDA TEKBİR
Harabeye dönen, tüm altyapısı neredeyse yok olan kente geri dönen Filistinliler "ateşkesi" kutladı. Gazze'nin merkezindeki Bureyc ve Nuseyrat mülteci kamplarında bulunanlar şükür secdesi yaptı. Sokak sokak tekbirler yükseldi.
Gazze'nin siyonist işgal altında mahzun kalan camilerinden yeniden ezan sesleri duyuldu.
Filistinliler evlerine dönmeye başladı (AA)
"SURİYE VE GAZZE ÖZGÜRDÜR"
Gazze halkı bugün "Suriye ve Gazze özgürdür" sloganları atarak kutlama yaptı.
Refah'ta enkaz kaldırma çalışmaları başladı (Takvim.com.tr)
REFAH'TA HUMMALI ÇALIŞMA
Refah'ta İsrail bombardımanlarından geriye kalan yıkımları kaldırmak için çalışmaları başladı. Yerinden edilen insanların evlerine hızlıca dönmeleri için yollardaki enkaz ve moloz yığınları kaldırıldı.