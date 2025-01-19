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Ateşkes sonrası Gazze'de şükür secdesi! Minarelerde ezan sokaklarda tekbir... Yardım TIR'ları giriş yaptı

Gazze'de yürürlüğe giren rötarlı ateşkes sonrası Filistinliler şükür secdesi yaptı. Camilerden ezan, sokaklardan tekbir sesleri yükseldi. Refah'ta enkaz kaldırma çalışmaları başladı. İnsani yardım taşıyan TIR'lar Gazze'ye giriş yaptı. BM'nin Filistin Mülteci Ajansı'ndan (UNRWA) yapılan açıklamada "binlerce kamyonun yiyecek ve unla dolu olarak Gazze'ye girmeyi beklediğini duyuyoruz" bilgisi verildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Ocak 2025 , 14:00 Güncelleme Tarihi :19 Ocak 2025 , 14:20
Ateşkes sonrası Gazze’de şükür secdesi! Minarelerde ezan sokaklarda tekbir... Yardım TIR’ları giriş yaptı

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    Gazze'de 09.30'da başlaması beklenen ateşkes saat 12.15 itibarıyla başladı. Netanyahu ve İsrail ordusu "Esir listesi" bahanesiyle 3 saat boyunca hem havadan hem de karadan ölüm yağdırdı.

    Yerinden edilen Filistinliler İsrail'in ateşkes ihlaline rağmen vatana dönüş için yollara düştü.

    Ateşkes sonrası Gazze'de şükür secdesi (Takvim.com.tr)Ateşkes sonrası Gazze'de şükür secdesi (Takvim.com.tr)


    NUSEYRAT'TA ŞÜKÜR SECDESİ... MİNARELERDE EZAN... SOKAKLARDA TEKBİR

    Harabeye dönen, tüm altyapısı neredeyse yok olan kente geri dönen Filistinliler "ateşkesi" kutladı. Gazze'nin merkezindeki Bureyc ve Nuseyrat mülteci kamplarında bulunanlar şükür secdesi yaptı. Sokak sokak tekbirler yükseldi.

    Gazze'nin siyonist işgal altında mahzun kalan camilerinden yeniden ezan sesleri duyuldu.

    Filistinliler evlerine dönmeye başladı (AA)Filistinliler evlerine dönmeye başladı (AA)


    "SURİYE VE GAZZE ÖZGÜRDÜR"

    Gazze halkı bugün "Suriye ve Gazze özgürdür" sloganları atarak kutlama yaptı.

    Refah'ta enkaz kaldırma çalışmaları başladı (Takvim.com.tr)Refah'ta enkaz kaldırma çalışmaları başladı (Takvim.com.tr)

    REFAH'TA HUMMALI ÇALIŞMA

    Refah'ta İsrail bombardımanlarından geriye kalan yıkımları kaldırmak için çalışmaları başladı. Yerinden edilen insanların evlerine hızlıca dönmeleri için yollardaki enkaz ve moloz yığınları kaldırıldı.

    İnsani yardım taşıyan TIR'lar Gazze'ye girdi (Takvim.com.tr)İnsani yardım taşıyan TIR'lar Gazze'ye girdi (Takvim.com.tr)


    İNSANİ YARDIM TIR'LARI GAZZE'YE GİRİYOR

    Öte yandan insani yardım taşıyan TIR'lar birer birer Gazze'ye girdi. Yakıt yüklü 200 TIR'a öncelik verildi.


    BM: 4 BİN YARDIM KAMYONU HAZIR

    BM'nin Filistin Mülteci Ajansı'ndan (UNRWA) yapılan açıklamada "binlerce kamyonun yiyecek ve unla dolu olarak Gazze'ye girmeyi beklediğini duyuyoruz" bilgisi verildi.

    Ajans, X'teki bir gönderide "Gazze'ye girmeye hazır 4 bin kamyon dolusu yardım olduğunu, bunların yarısı yiyecek ve un taşıdığını" belirtti.

    Ajansın başkanı Philippe Lazzarini ayrıca "Ateşkesin ardından insani yardım geldikçe Gazze Şeridi'ndeki yardım konvoylarına yönelik saldırılar azalabilir" dedi.

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