Kadraj Galeri Kadraj İkon Cuma namazı bugün saat kaçta, kaç rekat, farz mı? Cuma namazı nasıl kılınır?

Cuma namazı bugün saat kaçta, kaç rekat, farz mı? Cuma namazı nasıl kılınır?

Cuma namazı bugün saat kaçta, kaç rekat, farz mı? Merak ediliyor. Müslümanlar için haftalık bir rahmet vesilesi olan Cuma namazı, Kur'an-ı Kerim'de özel olarak emredilen ve Peygamberimiz (s.a.v)'in "haftanın bayramı" olarak nitelendirdiği kıymetli bir ibadet. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı hükümlere göre, şartları taşıyan erkek Müslümanlar için farz olan bu namaz, cemaatle kılınması gereken önemli bir sorumluluk. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır? Kaç rekâttır ve hangi sureler okunmalıdır? İşte adım adım Cuma namazının kılınışı ve bilinmesi gereken tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 11.04.2025 08:36 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 08:36
Cuma namazı bugün saat kaçta, kaç rekat, farz mı? Cuma namazı nasıl kılınır?

Müslümanlar için farz olan Cuma namazı, her hafta cemaatle eda ediliyor. Diyanet'in açıkladığı kurallara göre 16 rekat olan bu ibadetin farzı 2 rekat, geri kalanı sünnet ve zait namazlardan oluşuyor. İşte, adım adım Cuma namazı kılınışı...

Cuma namazı bugün saat kaçta?

11 Nisan Cuma Namazı Saati: 13:10

Cuma namazı bugün saat kaçta, kaç rekat, farz mı? Cuma namazı nasıl kılınır?

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

↪ Cuma namazının farzı iki rekattır. Bunun yanı sıra, farzdan önce dört rekat, farzdan sonra ise dört rekat olmak üzere toplam sekiz rekat sünnet namazı bulunmaktadır (Kâsânî, Bedâî', 1/269-285).

↪ İmam Ebû Yûsuf'a göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet namazı, bir selam ile dört ve bir selam ile iki rekat olmak üzere toplamda altı rekat olarak eda edilir. Bu görüşün, Hz. Ali'den (r.a.) rivayet edildiği belirtilmektedir (Kâsânî, Bedâî', 1/285).

Cuma namazı bugün saat kaçta, kaç rekat, farz mı? Cuma namazı nasıl kılınır?

CUMA NAMAZI FARZ MI?

Cuma namazı, camide cemaatle kılınan ve farz olan bir ibadettir. Cuma günü, müminler için bayram niteliği taşırken, bu namaz erkeklere farz kılınmıştır. Ancak kadınlar için Cuma namazı farz değildir.

Cuma namazı bugün saat kaçta, kaç rekat, farz mı? Cuma namazı nasıl kılınır?

CUMA NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Cuma namazı, öğle vakti girdiğinde kılınır ve her şehirde namaz vakitleri farklılık gösterebilir. İl il Cuma namazı saatlerini ve 2025 imsakiye için tıklayınız.

İL İL EZAN SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Cuma namazı bugün saat kaçta, kaç rekat, farz mı? Cuma namazı nasıl kılınır?

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Diyanet'e göre Cuma namazı, akıl baliğ olmuş, mukim ve mazereti bulunmayan her Müslüman erkek için farz-ı ayındır. Bu hüküm, Kur'an, Sünnet ve icma ile sabittir. Yüce Allah, Cuma Suresi'nde,

"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp Allah'ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılındıktan sonra ise yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çokça anın ki kurtuluşa eresiniz." (el-Cum'a, 62/9-10) buyurarak Cuma namazının önemini vurgulamıştır.