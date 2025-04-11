Cuma namazı bugün saat kaçta, kaç rekat, farz mı? Cuma namazı nasıl kılınır?

Cuma namazı bugün saat kaçta, kaç rekat, farz mı? Merak ediliyor. Müslümanlar için haftalık bir rahmet vesilesi olan Cuma namazı, Kur'an-ı Kerim'de özel olarak emredilen ve Peygamberimiz (s.a.v)'in "haftanın bayramı" olarak nitelendirdiği kıymetli bir ibadet. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı hükümlere göre, şartları taşıyan erkek Müslümanlar için farz olan bu namaz, cemaatle kılınması gereken önemli bir sorumluluk. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır? Kaç rekâttır ve hangi sureler okunmalıdır? İşte adım adım Cuma namazının kılınışı ve bilinmesi gereken tüm detaylar...