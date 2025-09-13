takvim-logo

Bu basit alışkanlık ölümcül olabilir! Ağzımızdan düşürmüyorduk: Meğer kansere kadar...

Masum bir alışkanlık gibi görünen sakız çiğnemek aslında gizli bir tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Sakin, sakız yoluyla vücuda alınan mikroplastiklerin zamanla kana karışarak sindirim sistemi rahatsızlıkları ve hatta kanser riskini artırabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle çocukluk çağında başlayan bu alışkanlık yıllar içinde büyük bir sağlık tehdidine dönüşebilir.

Günlük yaşamda nefes tazelemek, stresi azaltmak ya da sadece alışkanlık için çiğnenen sakızların masum bir atıştırmalık olmadığı ortaya çıktı. Uzmanlar, sakızlarda bulunan mikroplastiklerin uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

🚫SANILDIĞI KADAR MASUM DEĞİL

Gün içinde stresle başa çıkmak, nefes tazelemek ya da sadece alışkanlık olarak çiğnediğimiz sakızlar, aslında fark etmeden vücudumuza zararlı maddelerin giriş kapısı olabilir.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Sakin, yapılan araştırmalara dikkat çekerek "Sakızın içinde yer alan mikroplastik parçacıklar tükürükle birleşip kana karışabiliyor, bu da uzun vadede sindirim sistemi rahatsızlıkları ve hatta kanser riskini artırabilir" dedi.

UZUN SÜRELİ MARUZİYET RİSK YARATIYOR

Tatlı bir alışkanlık olarak görülen sakız çiğnemek, düşündüğümüzden daha büyük bir sağlık tehdidine dönüşebilir.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Sakin, sakız yoluyla vücuda alınan mikroplastiklerin zamanla kana karışabildiğini belirterek, özellikle çocuklarda uzun süreli maruziyetin sindirim sistemi hastalıkları ve bazı kanser türleri açısından risk oluşturabileceğini vurguladı.

KANA KARIŞABİLİYOR

Mikroplastiklerin sakız yoluyla ağızdan alınarak vücuda geçebileceğini belirten Doç. Dr. Sakin, "Bu parçacıklar sindirim yoluyla emilerek kana karışabiliyor. Uzun süreli maruziyetin sindirim sistemi hastalıkları ve bazı kanser türleriyle ilişkili olabileceğine dair çeşitli çalışmalar mevcut" diyor.

AKCİĞER KANSERİ RİSKİ

Doç. Dr. Sakin, özellikle solunum yoluyla alınan mikroplastiklerin akciğer kanseriyle ilişkilendirildiğini vurguladı.

Sakızlarda bulunan mikro miktardaki plastik parçaların çocukluk çağından itibaren düzenli tüketimle birikmesinin, ilerleyen yıllarda sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekti.

EN RİSKLİ DÖNEM ÇOCUKLUK ÇAĞI

Çocukların sakızlara daha çok yöneldiğini belirten Doç. Dr. Sakin, "Renkli ambalajlar, tatlandırıcılar ve çeşitli aromalar çocukları cezbediyor. Mikroplastiklere en uzun süre maruz kalacak grup da bu yaş grubudur.

Bu nedenle erken yaşlardan itibaren alışkanlıkları şekillendirmek ve sakız tüketimini sınırlandırmak önemlidir" uyarısında bulundu.

KESİN KANIT YOK AMA RİSKLER DİKKATE ALINMALI

Mikroplastiklerin doğrudan kansere yol açtığına dair kesin ve geniş kapsamlı kanıtlar henüz bulunmamakla birlikte, birçok küçük çaplı araştırmanın riskleri göz ardı etmemek gerektiğini gösterdiğini belirten Doç. Dr. Abdullah Sakin, "Sağlıklı gıda tüketimini teşvik ederek, hem hava kirliliği hem de mikroplastik gibi çevresel tehditlere karşı çocuklarımızı koruyabiliriz" diye ekliyor.

