Bu basit alışkanlık ölümcül olabilir! Ağzımızdan düşürmüyorduk: Meğer kansere kadar...

Masum bir alışkanlık gibi görünen sakız çiğnemek aslında gizli bir tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Sakin, sakız yoluyla vücuda alınan mikroplastiklerin zamanla kana karışarak sindirim sistemi rahatsızlıkları ve hatta kanser riskini artırabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle çocukluk çağında başlayan bu alışkanlık yıllar içinde büyük bir sağlık tehdidine dönüşebilir.