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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan duygu dolu 6 şubat filmi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan duygu dolu 6 şubat filmi

Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 09:45 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2025 09:45

50 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği "asrın felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı "asrın felaketinin" ikinci yılında depremde hayatını kaybedenlerin anıldığı, "Bir Oluruz" temalı tanıtım filmi yayınladı. Deprem günüyle başlayan ve daha sonra bir yardım seferberliğinin başlatıldığı görüntülerle anlatılan filmde yer alan "Bir oluruz; gerekirse tüm Türkiye 11 il oluruz. Anka misali küllerimizden doğar yine de dimdik dururuz. Kapımızı çaldıysa zor günler biz dimdik dururuz. Verdik mi omuz omuza, durduk mu yan yana aş olur, yoldaş olur, yuva, yurt oluruz. Doğarız küllerimizden bir oluruz. Yeri gelir 11 il oluruz." ifadeleri izleyenleri duygulandırdı.

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