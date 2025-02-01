Cansu Dere'den flaş Ayşe Barım hamlesi! Bakın hangi ajansa geçti! O iddia ortalığı karıştırdı
Rekabet Kurulu, dizi ve sinema sektöründeki tekelleşme ve şantaj iddialarıyla ilgili 21 şirketi mercek altına aldı. Ayşe Barım'ın başını çektiği menajerlik şirketlerinin, Whatsapp ve e-posta gruplarında yapımcılara gözdağı verdiği mesajlar ortaya çıktı. Tüm bu gelişmeler gündemdeki yerini korurken, Ayşe Barım'ın temsil ettiği Cansu Dere'de sürpriz bir hamle geldi.
Giriş Tarihi: 01.02.2025 09:56 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 10:23