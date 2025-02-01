Ayşe Barım'ın başını çektiği menajerlik şirketlerinin, Whatsapp ve e-posta gruplarında yapımcılara gözdağı verdiği mesajlar ortaya çıkmıştı. Tüm bu gelişmeler gündemdeki yerini korurken, Ayşe Barım'ın temsil ettiği iddia edilen Cansu Dere'de sürpriz bir hamle geldi.