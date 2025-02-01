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Cansu Dere'den flaş Ayşe Barım hamlesi! Bakın hangi ajansa geçti! O iddia ortalığı karıştırdı

Rekabet Kurulu, dizi ve sinema sektöründeki tekelleşme ve şantaj iddialarıyla ilgili 21 şirketi mercek altına aldı. Ayşe Barım'ın başını çektiği menajerlik şirketlerinin, Whatsapp ve e-posta gruplarında yapımcılara gözdağı verdiği mesajlar ortaya çıktı. Tüm bu gelişmeler gündemdeki yerini korurken, Ayşe Barım'ın temsil ettiği Cansu Dere'de sürpriz bir hamle geldi.

Giriş Tarihi: 01.02.2025 09:56 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 10:23
Cansu Dere’den flaş Ayşe Barım hamlesi

Dizi ve sinema sektöründe tekelleşme ve şantaj iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ID Danışmanlık şirketinin sahibi menajer Ayşe Barım gündemden düşmüyor.

Cansu Dere’den flaş Ayşe Barım hamlesi

Rekabet Kurulu, dizi ve sinema sektöründeki tekelleşme ve şantaj iddialarıyla ilgili 21 şirketi mercek altına almıştı.

Tekelleşme soruşturmasında mesajlar ortaya çıktı: Gücümüz karşısında kimse direnemez
Tekelleşme soruşturmasında mesajlar ortaya çıktı: Gücümüz karşısında kimse direnemez

Cansu Dere’den flaş Ayşe Barım hamlesi

Ayşe Barım'ın başını çektiği menajerlik şirketlerinin, Whatsapp ve e-posta gruplarında yapımcılara gözdağı verdiği mesajlar ortaya çıkmıştı. Tüm bu gelişmeler gündemdeki yerini korurken, Ayşe Barım'ın temsil ettiği iddia edilen Cansu Dere'de sürpriz bir hamle geldi.

Cansu Dere’den flaş Ayşe Barım hamlesi

BARIM'IN ŞİRKETİNDEN AYRILDI

Milliyet'in haberine göre; Dere, Barım'ın şirketinden ayrıldı.

Cansu Dere’den flaş Ayşe Barım hamlesi

Dere'nin 2022 yılında Gözde Yılmaz tarafından kurulan OnTalent Menajerlik ajansına geçtiği öğrenildi.