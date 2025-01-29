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Tekelleşme soruşturmasında mesajlar ortaya çıktı: Gücümüz karşısında kimse direnemez

Rekabet Kurulu'nun dizi ve sinema sektöründeki tekelleşme ve şantaj iddialarıyla ilgili 21 şirketi inceleyerek hazırladığı rapordaki ilginç detaylarına ulaşıldı. Ayşe Barım'ın başını çektiği menajerlik şirketlerinin, kurdukları Whatsapp ve e-posta gruplarında yapımcılara gözdağı veren ifadelerine rastlandı. Mesajlarda menajerlerin, "İsyan ateşi yandı", "Dizi kastı oluşturabiliyorsa buyursun çeksinler, izleriz" dediği görüldü.

Giriş Tarihi: 29.01.2025 07:22 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 07:38
Tekelleşme soruşturmasında mesajlar ortaya çıktı

Dizi ve sinema sektöründe tekelleşme ve şantaj iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ID Danışmanlık şirketinin sahibi menajer Ayşe Barım'la ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Halihazırda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da iddialarla ilgili soruşturma yürüttüğü Barım'la ilgili, sektörde tekel oluşturulmasına yönelik Rekabet Kurulu'nun yaptığı tespitler gün yüzüne çıktı.

Tekelleşme soruşturmasında mesajlar ortaya çıktı

Menajerlerin birbirleri aralarında yaptıkları konuşmalarda yüzde 20'nin altında komisyon oranını kabul etmeyeceklerine dair yapımcı ve kast ajanslarına yönelik dayatmalarla ilgili tehditlere varan ifadeler geçiyor. Öyle ki yüzde 20'yi kabul etmeyen yapımcı ve kast ajanslarına oyuncu vermemeyi bile göze aldıkları görülüyor. Menajerler arasında, yapmayı planladıkları boykota varan eylemlerin ve dayatmanın Rekabet Kanunu açısından sıkıntı çıkabileceği bile sorgulanıyor.

Tekelleşme soruşturmasında mesajlar ortaya çıktı

AYŞE BARIM'DAN AJANS KOMİSYONLARI MESAJI

Ayşe Barım'ın 12 Eylül 2022'de oluşturdukları "Ajans komisyonu meselesi düzenleme" isimli whatsapp grubunda yazdığı mesajlarında;

"Merhaba arkadaşlarım uzun süredir ajans komisyonları ile ilgili ciddi sorunlar yaşıyoruz herhalde siz de yaşıyorsunuzdur. Bilhassa Medyapım ve Ayyapım, çok istedikleri oyuncularda zorlasak da genel olarak bizim komisyonumuz sorgulanıyor devamlı. Bunun için isterseniz buluşsak mı? Yapımcılar birliğine bir toplantı ile devalüasyon vs artan maliyetler, maaşların en az iki katına çıkması vs gibi gerçekten zorlandığımızı anlatsak mı" ifadeleriyle fitili ateşliyor.

Tekelleşme soruşturmasında mesajlar ortaya çıktı

"İSYAN ATEŞİ YANDI"

Devamında ise "Dizi Çalışma Grubu" isimli bir Whatsapp grubu oluşturuldu. Whatsapp grubuna, "Kimimiz meseleyi biliyor ama toplantıyı bilmiyoruz. Kimimiz hiçbir şey bilmiyoruz sanırım. Yapımcılar yüzde 10 komisyon vermekte kararlı olduklarını söylüyorlar. Hatta bir menajerin attığı mesajda "İsyan ateşi yandı" ifadesini bile kullandığı görüldü.

Tekelleşme soruşturmasında mesajlar ortaya çıktı

AYAKLARINA SIKTILAR
Konuşmalarda Menajer Gülden Avşaroğlu:
"60 şirketiz arkadaşlar. Gücünüzün farkına varın. Mayadrom'dan mı yapacak kastını. Maximum 48 saatte çözülür. Zaten oyuncu da bu eksilen yüzde 10'un bir süre sonra kendisine döneceğini fark edecek matematiği varsa."