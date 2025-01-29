Tekelleşme soruşturmasında mesajlar ortaya çıktı: Gücümüz karşısında kimse direnemez
Rekabet Kurulu'nun dizi ve sinema sektöründeki tekelleşme ve şantaj iddialarıyla ilgili 21 şirketi inceleyerek hazırladığı rapordaki ilginç detaylarına ulaşıldı. Ayşe Barım'ın başını çektiği menajerlik şirketlerinin, kurdukları Whatsapp ve e-posta gruplarında yapımcılara gözdağı veren ifadelerine rastlandı. Mesajlarda menajerlerin, "İsyan ateşi yandı", "Dizi kastı oluşturabiliyorsa buyursun çeksinler, izleriz" dediği görüldü.
Giriş Tarihi: 29.01.2025 07:22 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 07:38