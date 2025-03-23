Bebek gibi yiyerek kilo verdiren diyet! Bu 3 formülle yaza doğru hızlıca zayıflayacaksınız
Yaz aylarına sağlıklı bir şekilde hazırlanmak isteyenler için uzmanlar bebek gibi beslenmenin sırlarını paylaşıyor. Bebeklerin doğal beslenme alışkanlıklarının yetişkin sağlığına nasıl yol gösterdiğini vurgulayan uzmanlar aşırı yemeyi engellemek için üç basit davranış öneriyor. Bu beslenme düzeni öğünleri dengeleyerek hem sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturmayı hem de gereksiz atıştırmalıklardan kaçınmayı hedefliyor.
Giriş Tarihi: 23.03.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 16:18