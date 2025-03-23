Bebek gibi yiyerek kilo verdiren diyet! Bu 3 formülle yaza doğru hızlıca zayıflayacaksınız

Üç veya dört saat sonra ise, sebze bazlı bir çorba veya salata tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor. "Protein, baklagiller ve tahılların vegan kombinasyonu veya et eklenmiş olabilir. Enerjiyi dengede tutmak için ise ekmek gibi doyurucu bir nişasta ve bir porsiyon meyve eklenmeli" şeklinde tavsiyelerde bulunuyor.

Öğle ve akşam arasında bir mini öğün, açlık krizlerini engellemeye yardımcı olacaktır. Bu, meyve ve peynir gibi küçük ama tatmin edici bir seçenek olabilir. Alternatif olarak hafif bir salata ya da proteinli bir smoothie de tercih edilebilir.